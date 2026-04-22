Dandelion Civilization lanceert een Human Intelligence Platform om talentrisico's zichtbaar te maken voordat ze kostbaar worden

Een nieuw Human Intelligence Platform helpt werkgevers om functiefit, teamdynamiek en vroegtijdige gedragsrisico's te beoordelen, zodat kostbare personeelsbeslissingen kunnen worden voorkomen.

AMSTERDAM, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- Dandelion Civilization heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn Human Intelligence Platform tijdens HR Tech Europe 2026, en introduceert daarmee een nieuwe benadering van talentmanagement en besluitvorming rond het personeelsbestand, gebaseerd op gedragsinzichten in plaats van uitsluitend op intuïtie.

De lancering speelt in op een probleem dat veel organisaties al kennen, maar nog steeds moeilijk weten op te lossen. Een verkeerde match tussen kandidaat en functie is duur, een vroegtijdige misalignment is moeilijk te corrigeren, en de kwaliteit van aanwervingen kan moeilijk worden verbeterd omdat de werkelijke gevolgen vaak pas maanden na de beslissing zichtbaar worden. Volgens schattingen in de sector bedragen de totale kosten van het aannemen van een nieuwe medewerker vaak een veelvoud van het salaris voor de functie, vooral wanneer een slechte match leidt tot vervanging, productiviteitsverlies en verstoring.

Hoewel een groot deel van de HR-technologiemarkt zich richt op de aanwervingsfase zelf, kiest Dandelion Civilization voor een andere benadering. Het platform is ontworpen om werkgevers te helpen begrijpen hoe mensen waarschijnlijk zullen presteren in reële omstandigheden, door inzicht te geven in hoe ze denken, handelen en samenwerken tijdens werving en selectie, teamontwikkeling en het beheersen van personeelsrisico's.

De kern van het platform wordt gevormd door een laag van gedragsintelligentie die doorlopende, dynamische profielen van personen en teams opbouwt. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op cv's, sollicitatiegesprekken of statische vragenlijsten, maakt Dandelion Civilization gebruik van gedragssimulaties om signalen zichtbaar te maken rond besluitvorming, samenwerking, reacties onder druk en afstemming. Volgens de lanceringsdocumentatie van het bedrijf is het product opgebouwd rond drie belangrijke gebieden: wervingsinzichten, teamdynamiek en gedragsrisico. Het is ontwikkeld om besluitvorming vóór de eerste werkdag te ondersteunen, meer inzicht te bieden in hoe personen de teamprestaties beïnvloeden en patronen te identificeren die kunnen wijzen op conflict, afnemende betrokkenheid of een misalignment, nog voordat deze problemen de bedrijfsresultaten schaden.

"Wij ontwikkelen geen zoveelste assessmenttool", aldus Dmitry Zaytsev, oprichter en CEO van Dandelion Civilization. "Wij bouwen de infrastructuur voor betere talentbeslissingen. Bedrijven ontdekken de werkelijke kosten van een gebrek aan afstemming vaak te laat, wanneer het vertrouwen afneemt, de prestaties teruglopen of het wervingsproces opnieuw moet worden gestart. Wij willen die signalen eerder zichtbaar maken, op een moment waarop organisaties er nog op kunnen inspelen."

Volgens het bedrijf is het platform ontworpen om naadloos in bestaande workflows te passen, zonder technische drempels. Werkgevers sturen een link, kandidaten voltooien een online simulatie en talentteams ontvangen een rapport dat direct kan worden gebruikt voor besluitvorming. Volgens de lanceringspresentatie duurt de simulatie ongeveer 20 tot 40 minuten, is er geen integratie nodig en werkt deze in elke browser.

Hoewel het platform begint bij werving en selectie, positioneert Dandelion Civilization deze lancering als de eerste stap naar een bredere laag van inzichten in menselijk kapitaal die kan bijdragen aan teamontwerp, talentontwikkeling en een vroegere zichtbaarheid van personeelsgerelateerde risico's in de loop van de tijd.

Dandelion Civilization ontwikkelt een Human Intelligence Platform dat organisaties helpt te begrijpen hoe mensen denken, handelen en samenwerken gedurende de volledige levenscyclus van medewerkers. Met behulp van gedragssimulaties en digitale profilering ondersteunt het platform werving en selectie, teamontwikkeling en een vroegere zichtbaarheid van personeelsrisico's.