Das 37. Internationale Weifang-Drachenfestival beginnt in Ostchina

WEIFANG, China, 1. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 26. September versammelten sich mehr als 1.100 Drachenliebhaber aus 31 Provinzregionen Chinas in der Drachenhauptstadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong, um der Eröffnungszeremonie des 37. Internationalen Weifang-Drachenfestivals beizuwohnen, wie das Presseamt der Provinzregierung von Weifang mitteilte.