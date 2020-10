Le 37e Festival international du cerf-volant de Weifang démarre dans l'est de la Chine

Le festival, qui durera jusqu'au 8 octobre, cherche à promouvoir une culture du cerf-volant avant-gardiste, ouverte et pleine de charme. D'autres événements seront également organisés, notamment la Tournée internationale des missions diplomatiques et des maires des villes jumelées de Weifang 2020, la Conférence de danse internationale « Initiative route et Ceinture » 2020 et le 15e Open international de danse standard « Kite Cup ».

Le Festival international du cerf-volant de Weifang s'est tenu pendant 36 sessions consécutives, devenant ainsi la plus grande activité culturelle au monde dédiée au cerf-volant et une plateforme d'échange pour le Shandong destinée à diffuser la culture chinoise et à se faire des amis avec d'autres pays.

L'après-midi de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie de signature a eu lieu pour les principaux projets de coopération de la foire et de l'Expo des industries Chine-Japon-Corée, soit 29 projets pour un investissement total de 13,941 milliards de yuans.

Weifang cherche à attirer à la fois les investissements et les talents afin de créer un nouveau terrain d'entente pour s'ouvrir au monde extérieur et promouvoir un développement de qualité, a déclaré Liu Jianguo, le Vice-maire de Weifang.

M. Liu a déclaré que le gouvernement local avait mis en place une série de politiques et de mesures visant à promouvoir et à développer les investissements, à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat des talents, entre autres, afin de créer un environnement de premier ordre pour que toutes les parties investissent à Weifang, ajoutant que ces projets sous contrat s'inscrivent dans la lignée des plans de développement industriel et d'urbanisme de la ville de Weifang.

