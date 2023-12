DAS FREMDENVERKEHRSAMT VON HO-CHI-MINH-STADT STELLT DIE BESTEN STREET-FOOD-LOKALE FÜR UNVERGESSLICHE KULINARISCHE GENÜSSE VOR

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 26. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Ho-Chi-Minh-Stadt, ein kulinarisches Paradies, das für seine lebendige Street-Food-Szene bekannt ist, hat eine internationale Medienkampagne gestartet, um seine einzigartige und transformative Küche zu präsentieren. Die Kampagne, die seit Dezember 2023 vom Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt geleitet wird, hat mit ihrem fesselnden Video mit dem Titel „All You Can Eat" das Publikum weltweit in ihren Bann gezogen. Das spannende Video wurde zur Hauptsendezeit und den ganzen Tag über auf angesehenen Sendern wie CNN Asia, Discovery und Asian Food Network (AFN) ausgestrahlt. Die Kampagne nutzt die Möglichkeiten digitaler Plattformen und sozialer Medien, um sicherzustellen, dass die verlockenden Einblicke in die kulinarische Landschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt ein weltweites Publikum erreichen.

Darüber hinaus wird der Heritage Guide, der die kulinarische Vielfalt von Ho-Chi-Minh-Stadt vorstellt, im November und Dezember auf allen internationalen und nationalen Flügen von Vietnam Airlines verteilt.

Da die Stadt aktiv für ihre unverwechselbare Gastronomie wirbt, gibt es einen Kurzführer zu den berühmten Gourmetstraßen und Märkten. Entdecken Sie die versteckten Juwelen in diesen gastronomischen Zentren, in denen Straßenverkäufer mit Leidenschaft köstliche Gerichte zubereiten.

Der Ben Thanh Markt im Bezirk 1 ist ein belebtes Zentrum, das für seine lebhafte Atmosphäre und sein vielfältiges kulinarisches Angebot bekannt ist. Hier können die Besucher regionale Spezialitäten wie Banh Beo (Wasserfarnkuchen) und Banh Nam (flache gedämpfte Reisknödel) probieren... Tor 7 des Ben Thanh Marktes ist besonders bekannt für seine Konzentration von Ständen mit köstlichen süßen Nachspeisen.

In Bezirk 1 ist der Tan Dinh Markt ein kulinarisches Juwel mit einer über 90-jährigen Geschichte. Sein Food Court erwacht abends zum Leben und bietet eine Vielzahl von Gerichten, von Bruchreis und Brei bis hin zu Nudeln und erfrischenden Getränken.

Cho Lon in den Bezirken 5 und 6 zeigt die einzigartigen kulinarischen Traditionen der chinesischen Gemeinschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt. Der Binh Tay Markt, Soai Kinh Lam und der Dai Quang Minh Markt sind kulinarische Sehenswürdigkeiten, auf denen man gebratene Ente, Knödel, Hühnertopf und Kung Fu Nudeln genießen kann.

In Bezirk 10 ist die Ho Thi Ky Food Street ein lebhaftes Ziel mit zahlreichen Essens- und Getränkeständen. Probieren Sie die scharfe Schneckennudelsuppe (hu tieu oc) oder das Schneckencurry (pha lau oc) mit seiner würzigen Brühe zum Dippen von Brot.

Verpassen Sie außerdem nicht die Gelegenheit, ein authentisches Street-Food-Abenteuer am Turtle Lake in Bezirk 3 zu erleben, wo Reispapier, Frühlingsrollen und Kuchen die Geschmacksknospen verführen. In der Nguyen Thuong Hien Street im Bezirk 3 gibt es gemischte Reispapierköstlichkeiten wie goldene Rindfleischsauce und fermentierte Schweinehaut. In der Phan Xich Long Street im Bezirk Phu Nhuan können Sie die verschiedenen Küchen der vietnamesischen Regionen und namhafte koreanische und japanische Restaurants probieren.

Diese kulinarischen Ziele in Ho-Chi-Minh-Stadt bieten eine hoch interessante Esskultur. Von geschäftigen Märkten bis hin zu belebten Straßen - jeder Ort bietet eine einzigartige Mischung aus Aromen und kulinarischen Traditionen.

