LE DÉPARTEMENT DU TOURISME DE HÔ CHI MINH-VILLE DÉVOILE LES MEILLEURS ENDROITS OÙ DÉGUSTER DES PLATS DE RUE POUR UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE INOUBLIABLE

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 26 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hô Chi Minh-Ville, un paradis culinaire réputé pour sa cuisine de rue animée, s'est lancée dans une campagne médiatique internationale pour mettre en valeur sa cuisine unique et porteuse de changement. Cette campagne, menée par le département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville depuis décembre 2023, a captivé le public du monde entier grâce à sa vidéo accrocheuse intitulée « All You Can Eat » (tout ce que vous pouvez manger). Cette vidéo captivante a été diffusée aux heures de grande écoute et tout au long de la journée sur des chaînes réputées telles que CNN Asia, Discovery et Asian Food Network (AFN). En s'appuyant sur la puissance des plateformes numériques et des réseaux sociaux, la campagne garantit la diffusion d'images alléchantes du paysage culinaire de Hô Chi Minh-Ville dans le monde entier.

En outre, en novembre et décembre, le guide du patrimoine présentant les spécialités culinaires de Hô Chi Minh-Ville est largement distribué sur tous les vols internationaux et intérieurs de Vietnam Airlines.

Alors que la ville promeut activement sa gastronomie unique, un guide rapide vous est proposé pour découvrir les rues et les marchés gastronomiques les plus célèbres. Explorons les joyaux cachés que recèlent ces paradis gastronomiques, où les vendeurs ambulants concoctent avec passion des plats alléchants.

Le marché Ben Thanh, situé dans le 1er arrondissement, est un centre animé connu pour son atmosphère animée et son offre culinaire variée. Les visiteurs peuvent y savourer des spécialités régionales comme le banh beo (gâteau à la fougère), le banh nam (boulettes de riz plates cuites à la vapeur), etc. La porte 7 du marché Ben Thanh est particulièrement réputée pour sa concentration d'étals qui proposent de délicieux desserts sucrés.

Dans le 1er arrondissement, le marché Tan Dinh est un joyau culinaire dont l'histoire remonte à plus de 90 ans. Son aire de restauration s'anime le soir, proposant une variété de plats allant du riz brisé et du porridge aux nouilles et aux boissons rafraîchissantes.

Cho Lon, dans les 5e et 6e arrondissements, présente les traditions culinaires uniques de la communauté chinoise de Hô Chi Minh-Ville. Le marché Binh Tay, Soai Kinh Lam et le marché Dai Quang Minh sont des hauts lieux de la gastronomie où l'on peut déguster du canard rôti, des boulettes, du poulet au pot et des nouilles kung fu.

Dans le 10e arrondissement, la rue de la gastronomie Ho Thi Ky est une destination animée avec de nombreux stands de nourriture et de boissons. Goûtez à la soupe épicée de nouilles aux escargots (hu tieu oc) ou au curry d'escargots (pha lau oc), dont le bouillon savoureux permet d'y tremper son pain.

Par ailleurs, ne manquez pas l'occasion de vivre une authentique aventure de cuisine de rue à Turtle Lake, dans le 3e arrondissement, où le papier de riz, les rouleaux de printemps et les gâteaux font saliver les papilles gustatives. La rue Nguyen Thuong Hien, dans le 3e arrondissement, propose des délices mixtes en papier de riz, comme la sauce au bœuf doré et la peau de porc fermentée. Dans la rue Phan Xich Long, dans le quartier de Phu Nhuan, vous pourrez déguster diverses cuisines des régions du Vietnam et trouverez des restaurants coréens et japonais de renom.

Ces destinations culinaires à Hô Chi Minh-Ville offrent une culture gastronomique captivante. Depuis les marchés animés jusqu'aux ruelles bondées, chaque lieu présente un mélange unique de saveurs et de traditions culinaires.

