Das International Aluminium Institute startet die Aluminium Forward 2030-Koalition

LONDON, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Das International Aluminium Institute (IAI) hat heute Aluminium Forward 2030 ins Leben gerufen, ein Zusammenschluss von 25 Produktionsmitgliedern des IAI und 20 nachgelagerten Unternehmen und Kundenunternehmen, die sich zur Transformation des Aluminiumsektors verpflichtet haben. Ziel ist es, den Fortschritt in Richtung Netto-Null-Emissionen zu beschleunigen und gleichzeitig gemeinsam an einem Fahrplan zu arbeiten, der alle anderen UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung einschließt.

Diese IAI-Initiative ist das Ergebnis von Gesprächen mit verschiedenen Akteuren aus der Getränke- und Dosenindustrie, der Automobilbranche, der Elektroindustrie, dem Verkehrswesen und dem Baugewerbe und zeigt, wie wichtig gemeinsame Anstrengungen sind, um eine der komplexesten globalen Herausforderungen zu bewältigen. Wir werden auf bestehenden Kooperationen aufbauen, z. B. im Getränkedosensektor, um die Kreislaufwirtschaft zu verbessern und Emissionen zu reduzieren.

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Bekämpfung des Klimawandels sind für die Aluminiumindustrie zur Priorität geworden. Der Sektor muss sich jedoch umfassend auf eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz zubewegen, die auch alle anderen Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Aus diesem Grund hat das IAI die Aluminium Forward 2030 -Koalition gegründet.

Wichtige Unternehmen aus wichtigen Aluminiumsektoren werden sich daran beteiligen, wie Jaguar Land Rover; die Getränke- und Dosenhersteller Ball, Crown Holdings und Ardagh Metal Packaging; der Kabelhersteller Nexans; und das Aluminiumtechnologieunternehmen Gränges; diese haben Aluminium Forward 2030 bereits ihre Unterstützung zugesagt. Die Koalition zielt darauf ab, den gesellschaftlichen Wert von Aluminium in allen seinen Anwendungen zu schützen und zu steigern. Sie bietet den Mitgliedern auch die Möglichkeit, Teil einer Lerngemeinschaft zu sein, die die Zukunft der Lieferketten verändern wird.

Vincent Dessale – Chief Operating Officer und Senior Executive Vice President von Nexans erklärt: "Im Kampf gegen den Klimawandel ist es wichtig, dass unsere Branchen zusammenkommen, um Erkenntnisse und bewährte Verfahren auszutauschen – die Tools, Technologien und Ansätze, die wirklich etwas bewirken werden. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, uns Aluminium Forward 2030 anzuschließen. Wir bei Nexans bemühen uns, bei der Herstellung unserer Produkte so viel kohlenstoffarmes Aluminium wie möglich zu verwenden. Darüber hinaus recycelt die Gruppe mit ihren Recycling-Lösungen alle Arten von Aluminium- und Kupferkabeln, die ausgedient haben und leistet damit einen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Auch unsere Kunden und Partner können von diesem Kabelverwertungsservice profitieren. Wir sind sehr daran interessiert, an dieser Koalition teilzunehmen und mit anderen zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wie wir weitere Fortschritte erzielen können."

Ramon Arratia – Global Vice President und Chief Sustainability Officer von Ball Corporation, sagte: "Aluminium hat ein großes kurz- und mittelfristiges Dekarbonisierungspotenzial durch Kreislaufwirtschaft und andere Hebel. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem IAI und der Aluminium Forward 2030-Koalition, um die Dekarbonisierung unseres Sektors durch die Zusammenarbeit mit der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Koalitionsmitglieder sollen den Aluminiumherstellern dabei helfen, ihre Transformationsstrategien so anzupassen, dass sie ihren Nachhaltigkeitsanforderungen und denen ihrer Kunden gerecht werden.

John Rost, VP Global Sustainability & Regulatory Affairs, Crown Holdings, sagte: "Die Zukunft unseres Planeten verlangt von uns, das wir uns aktiv an der Veränderung beteiligen. Wir können nicht nur zuschauen. Aus diesem Grund sind wir stolz darauf, Teil von Aluminium Forward 2030 zu sein. Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunkt unseres Handelns. In unserem eigenen Unternehmen treiben wir unser Nachhaltigkeitsprogramm Twentyby30 voran, indem wir mehr erneuerbare Energien nutzen und unseren Energieverbrauch senken. Außerdem streben wir ehrgeizige Ziele für die Recyclingrate an, um Material- und Ressourcenabfälle zu reduzieren. Nur durch den Austausch von Strategien können wir unser Bestes tun, um unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren und den Klimawandel zu bekämpfen."

Die Koalition ist eine Lerngemeinschaft, die sich auf Maßnahmen zur Umgestaltung der Aluminiumlieferketten für die zahlreichen Verbrauchssektoren konzentriert: Automobil, Transport, Getränke und Verpackung, Bau, Kabel und Elektro sowie Konsumgüter.

"Gränges setzt sich für die Schaffung von kreislauffähigen und nachhaltigen Aluminiumlösungen und die Dekarbonisierung unserer Industrie ein. Starke Partnerschaften und Zusammenarbeit werden für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen und letztlich für eine nachhaltige Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Es ist wichtig, dass unsere Branche zusammenkommt, um Erkenntnisse und bewährte Verfahren auszutauschen und zur Lösung echter Herausforderungen beizutragen, die einen wirklichen Unterschied machen werden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, Aluminium Forward 2030 beizutreten", sagt Sofia Hedevåg, SVP Sustainability bei Gränges.

Der Generalsekretär des IAI, Miles Prosser, erklärt: "Die Welt steht vor einer Klimakrise und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist zu einer Priorität für Nationen und Unternehmen geworden. Der Wettlauf um eine kohlenstofffreie Zukunft hat jedoch viele Facetten und muss auch andere globale Nachhaltigkeitsherausforderungen wie soziale Ungleichheiten, den Verlust der biologischen Vielfalt, die Kreislaufwirtschaft und den Zugang zu Süßwasser einbeziehen. Das IAI erkennt an, dass das Ziel "Netto-Null-Kohlenstoff" auch andere Nachhaltigkeitsaspekte einbeziehen muss."

Das International Aluminium Institute hat sich mit FAST FORWARD ZERO zusammengetan, um strategische Beratung zu bieten und eine breite Vertretung der Aluminium verbrauchenden Segmente zu gewährleisten.

Jerome Lucaes, CEO und Gründer von FAST FORWARD ZERO, sagt: "Mit der ALUMINIUM FORWARD 2030-Koalition wird die Industrie ihren Wandel hin zu einer kohlenstofffreien, integrativen und kreislauforientierten Realität beschleunigen."

Die Aluminiumindustrie ist die erste Branche, die sich auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Umwelt auf eine Weise bewegt, die zu allen Zielen der Vereinigen Nationen für nachhaltige Entwicklung beiträgt. Seit über 50 Jahren leistet die Aluminiumindustrie Pionierarbeit bei der nachhaltigen Produktion und Verwendung von Aluminium. Die Industrie hat bei Themen wie Abfallmanagement, Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der Gesundheitsergebnisse für Arbeitnehmer, Gemeinden und Verbraucher zusammengearbeitet.

Das International Aluminium Institute (IAI) ist das einzige Gremium, das die weltweite Primäraluminiumindustrie vertritt. Das Institut verfügt über die umfassendsten globalen Daten zu Aluminium mit mehr als 40 Jahren an Analysen zu Produktion, Verbrauch, Energieverbrauch und Umweltauswirkungen. Besuchen Sie www.international-aluminium.org für weitere Informationen.

