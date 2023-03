L'Institut international de l'aluminium lance la Coalition Aluminium Forward 2030

LONDRES, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- L' Institut international de l'aluminium (IAI) a lancé aujourd'hui Aluminium Forward 2030 , une coalition des 25 membres producteurs de l'IAI et de 20 entreprises en aval et clientes qui se sont engagées à transformer le secteur de l'aluminium. L'objectif est d'accélérer les progrès vers des émissions nettes nulles tout en travaillant ensemble sur une feuille de route qui inclut tous les autres objectifs de développement durable des Nations Unies.

Cette initiative IAI découle de discussions avec divers acteurs des marchés des boissons et des canettes, de l'automobile, de l'électricité, des transports et de la construction et démontre la puissance des efforts de collaboration pour relever l'un des défis mondiaux les plus complexes. Nous nous appuierons sur les collaborations existantes, comme dans le secteur des canettes de boisson, pour améliorer la circularité et réduire les émissions.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les changements climatiques sont devenues des priorités pour l'industrie de l'aluminium. Cependant, le secteur doit évoluer globalement vers le zéro carbone net d'une manière qui aborde tous les autres aspects de la durabilité. C'est pourquoi l'IAI a formé la coalition Aluminium Forward 2030.

Des leaders clés des principaux secteurs de l'aluminium rejoindront, tels que Jaguar Land Rover ; les producteurs de boissons et de canettes Ball , Crown Holdings et Ardagh Metal Packaging ; les producteurs de câbles Nexans ; et l'entreprise de technologie de l'aluminium Gränges , entre autres, ont déjà approuvé Aluminium Forward 2030. La coalition vise à protéger et à valoriser la valeur sociétale de l'aluminium dans toutes ses applications. Cela donne aux membres la possibilité de faire partie d'une communauté d'apprentissage qui transformera l'avenir des chaînes d'approvisionnement.

Vincent Dessale – Directeur Général Adjoint et Directeur Général Adjoint de Nexans a noté que « Dans la lutte contre le changement climatique, il est essentiel que nos industries se réunissent pour partager des idées et des meilleures pratiques – les outils, les technologies et les approches qui vont faire une véritable différence. C'est pourquoi nous avons décidé de rejoindre Aluminium Forward 2030. Chez Nexans, nous prenons des mesures pour utiliser autant d'aluminium à faible teneur en carbone que possible dans la fabrication de nos produits. De plus, grâce à nos solutions de recyclage, le Groupe valorise tous les types de câbles aluminium et cuivre en fin de vie, apportant ainsi une contribution positive à l'environnement. Nos clients et partenaires peuvent également bénéficier de ce service de récupération des déchets de câbles. Grâce à cette coalition, nous tenons à participer et à collaborer avec d'autres pour découvrir comment nous pouvons continuer à progresser. »

Ramon Arratia, vice-président mondial et directeur du développement durable de Ball Corporation, a déclaré « L'aluminium a un grand potentiel de décarbonation à court et moyen terme avec la circularité et d'autres leviers. Nous sommes impatients de travailler avec l'IAI et la coalition Aluminium Forward 2030 pour accélérer la décarbonisation de notre secteur en collaborant avec l'ensemble de la chaîne de valeur. »

« Les idées et les expériences de chaque membre de la coalition seront utilisées pour aider les producteurs d'aluminium à ajuster leurs stratégies de transformation pour répondre à leurs besoins en matière de durabilité et à ceux de leurs clients. »

John Rost, vice-président mondial de la durabilité et des affaires réglementaires, Crown Holdings, a déclaré « L'avenir de notre planète exige que nous participions activement au changement. Nous ne pouvons pas être des spectateurs. Pour cette raison, nous sommes fiers de faire partie d'Aluminium Forward 2030. Dans notre propre organisation, nous faisons progresser notre programme de développement durable Twentyby30 en utilisant davantage de solutions d'électricité renouvelable et en réduisant notre consommation d'énergie, ainsi qu'en nous dirigeant vers des objectifs ambitieux de taux de recyclage afin de réduire les déchets de matériaux et de ressources. Ce n'est qu'en partageant des stratégies que nous pouvons faire de notre mieux pour minimiser notre empreinte carbone et lutter contre le changement climatique. »

La coalition est une communauté d'apprentissage axée sur l'action pour transformer les chaînes d'approvisionnement en aluminium pour les nombreux secteurs consommateurs : automobile, transport, boissons et emballages, bâtiment, câble et électricité, et biens de consommation.

« Gränges s'engage à créer des solutions en aluminium circulaires et durables et à décarboner notre industrie. Des partenariats et une collaboration solides seront essentiels pour atteindre zéro émission nette et, en fin de compte, pour un avenir durable. Il est essentiel que notre industrie se réunisse pour partager des idées, des meilleures pratiques et aider à résoudre de vrais défis qui vont faire une réelle différence. C'est pourquoi nous avons décidé de rejoindre Aluminium Forward 2030 », a déclaré Sofia Hedevåg, vice-présidente principale du développement durable chez Gränges.

Le secrétaire général de l'IAI Miles Prosser a déclaré : « Le monde est confronté à une crise climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue une priorité pour les nations et les entreprises. Mais la course au zéro carbone net est multiforme et doit également relever d'autres défis mondiaux en matière de durabilité, notamment les inégalités sociales, la perte de biodiversité, la circularité et l'accès à l'eau douce. L'IAI reconnaît que le zéro carbone net doit également répondre à d'autres questions de durabilité ».

L'Institut international de l'aluminium s'est associé à FAST FORWARD ZERO pour fournir des orientations stratégiques et assurer une large représentation des segments consommateurs d'aluminium.

Jerome Lucaes, PDG et fondateur de FAST FORWARD ZERO , a déclaré : « Avec la coalition ALUMINIUM FORWARD 2030, l'industrie va accélérer sa transformation vers une réalité nette zéro carbone, inclusive et circulaire ».

L'industrie de l'aluminium est la première à se diriger vers le zéro carbone net d'une manière qui contribue à tous les objectifs de développement durable des Nations Unies. Depuis plus de 50 ans, l'industrie de l'aluminium est à l'avant-garde de la production et de l'utilisation durables de l'aluminium. L'industrie a collaboré sur des questions telles que la gestion des déchets, la réduction de la pollution et l'amélioration de la santé des travailleurs, des communautés et des consommateurs.

À propos de l'IAI

L'Institut international de l'aluminium (IAI) est le seul organisme représentant l'industrie mondiale de l'aluminium primaire. L'Institut dispose des données mondiales les plus complètes sur l'aluminium avec plus de 40 ans d'analyses sur la production, la consommation, la consommation d'énergie et l'impact environnemental. Visitez www.international-aluminium.org pour plus d'informations.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2040565/International_Aluminium_Institute_Logo.jpg

SOURCE International Aluminium Institute