Das Onchain-Liquiditätsvolumen von Arf übersteigt 1 Milliarde Dollar

Onchain-Liquidität unterstützt durch Tokenisierung von realen Vermögenswerten hilft globalen Finanzinstituten, grenzüberschreitende Zahlungen zu beschleunigen

ZUG, Schweiz, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Arf, eine globale Plattform für Transaktionsdienstleistungen an der Schnittstelle zwischen Web3 und traditionellem Finanzwesen, gab bekannt, dass sie ein Onchain-Liquiditätsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar zur Unterstützung des globalen Zahlungsverkehrs überschritten hat. Dieser Meilenstein unterstreicht die kategoriedefinierende Führungsrolle von Arf mit seiner einzigartigen Mischung aus Blockchain-gestützten Lösungen für globale Finanzinstitute.

„Arf wurde mit dem Ziel gegründet, die Grenzen des bestehenden Finanzrahmens durch die Anwendung innovativer Technologien zu überwinden. Unsere Vision besteht darin, Innovation und regulatorische Entwicklung zu fördern, indem wir reale Probleme angehen, mit dem letztendlichen Ziel, den Grundstein für ein Finanzsystem zu legen, das im nächsten Jahrzehnt für Milliarden von Menschen zugänglich und nutzbar ist", so Ali Erhat Nalbant, Mitbegründer und Geschäftsführer von Arf.

Mit bahnbrechenden Lösungen die Herausforderungen des globalen Zahlungsverkehrs meistern

Um eine ausreichende Liquidität für globale Transaktionen zu gewährleisten, sind die Finanzinstitute auf ihr eigenes Eigenkapital oder auf Kredite von Kreditgebern angewiesen. Diese Praktiken schränken jedoch ihre Kapitalstrukturen ein und stellen Opportunitätskosten für wachsende Transaktionsvolumina dar. Auch Kreditgeber wie Banken haben Probleme bei der Finanzierung von Finanzinstituten, da es ihnen an operativer Transparenz und einem soliden Risikomanagement mangelt.

Als Antwort auf diese Herausforderungen in der globalen Zahlungsverkehrsbranche hat Arf die weltweit erste RWA-basierte Betriebskapitallösung für globale Transaktionen eingeführt. Arf Liquidity bringt Internet-Geschwindigkeit in den internationalen Zahlungsverkehr und schließt mit Hilfe der Blockchain-Technologie eine Liquiditätslücke von 4 Billionen Dollar. Mit der Unterstützung von Stellar steht Arf an vorderster Front, wenn es darum geht, den Zugang zum globalen Finanzsystem zu verbessern und den praktischen Wert von Blockchain bei der Lösung realer finanzieller Herausforderungen unter Beweis zu stellen.

„Als treuer Unterstützer des innovativen Weges von Arf sind wir begeistert, dass sie die bemerkenswerte Leistung vollbracht haben, ein Onchain-Liquiditätsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar auf Stellar zu erreichen", sagte Phil Meng, Leiter der Abteilung Treasury und Kapitalmärkte bei der Stellar Development Foundation. „Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die Nützlichkeit der Verwendung eines Stellar-Assets und von Schienen für grenzüberschreitende Abrechnungen, um einen echten Schmerzpunkt für Zahlungsunternehmen zu lösen und den globalen Zahlungsverkehr voranzutreiben. Der Erfolg von Arf ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie bei der Schaffung eines gerechten Zugangs zu Finanzdienstleistungen, und wir sind stolz darauf, Teil dieser transformativen Reise zu sein. Wir sind gespannt auf die nächsten Phasen, insbesondere mit der kürzlichen Aktivierung von Smart Contracts auf Stellar."

Innovation jenseits der Finanzierung: Das Arf-Transparenzprotokoll

Das Engagement von Arf für Innovation erstreckt sich auch auf sein Onchain-Transparenzprotokoll, das die Kernfunktion der Blockchain nutzt: Transparenz. Dieses Protokoll stellt sicher, dass alle finanziellen Aktivitäten, einschließlich der Bereitstellung von Liquidität, Rückzahlungen und überfälligen Zahlungen, genau in der Kette dargestellt werden. Es macht Vermittler überflüssig, bietet Risikominderung für Liquiditätsanbieter und ermöglicht ihnen eine fundierte strategische Mittelzuweisung. Für Finanzinstitute bedeutet dies Zugang zu nachvollziehbaren Transaktionen und skalierbaren Liquiditätslösungen.

Horizonterweiterung bei globalen Transaktionsdienstleistungen

Arf erweitert seinen Horizont auf globale Transaktionsdienste und strebt bis 2025 ein Transaktionsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar an. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die traditionellen Hindernisse zu beseitigen, die den Zugang zu Liquidität in der globalen Zahlungsindustrie eingeschränkt haben, unterstützt durch das Transparenzprotokoll und die skalierbare Liquidität von Arf. Diese Initiative gewährleistet eine integrativere und effizientere Finanzindustrie.

Informationen zu Arf

Arf ist eine globale Plattform für Transaktionsdienstleistungen, die Finanzinstituten skalierbare Liquidität zur Verfügung stellt. Arfs innovativer Ansatz hat PAY360 die Auszeichnung "Best Lending Initiative" und einen Platz unter den "30 Most Promising Cross-Border Payments Companies" von FXC Intelligence eingebracht. Arf hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist Mitglied des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF). Weitere Informationen finden Sie unter arf.one.



