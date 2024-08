Das philippinische 5G SA Core Network von DITO steigert den Geschäftserfolg in allen Szenarien

MANILA, Philippinen, 20. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Bis 2024 haben mehr als 50 Mainstream-Betreiber weltweit Pionierarbeit bei der kommerziellen Nutzung von 5G SA-Netzen geleistet, wobei DITO auf den Philippinen ein bemerkenswertes Beispiel ist.

Die Philippinen befinden sich derzeit in einer kritischen Phase der raschen Entwicklung der digitalen Wirtschaft, was sich auch im raschen Wachstum der mobilen Kommunikationsdienste widerspiegelt. Als drittgrößter Mobilfunkbetreiber auf den Philippinen hat DITO im Jahr 2021 das erste kommerzielle 5G-SA-Netz der Philippinen eingeführt, um die Entwicklung von 5G zu unterstützen. Bis 2024 hat DITO ein vollständig konvergentes 5G-SA-Kernnetz aufgebaut, das die Vorteile der One-Cloud- und verteilten Netzarchitektur nutzt, um alle Dienste zu ermöglichen. DITO hat außerdem innovative 5G SA 2C- und 2H-Dienste auf den Markt gebracht und fördert nun die 5G 2B-Produktpalette. In den letzten Jahren ist die Nutzerbasis von DITO schnell auf über 10 Millionen angewachsen, was die Wettbewerbsfähigkeit des Netzes und den hohen Bekanntheitsgrad der Marke unterstreicht.

In der Anfangsphase des Netzaufbaus im Jahr 2019 schlug DITO das Konzept vor, ein Netz mit fortschrittlicher Architektur, hervorragender Erfahrung und wirtschaftlichem Erfolg aufzubauen. In den vergangenen drei Jahren hat DTIO erfolgreich ein 5G-SA-Kernnetz entwickelt, das sich durch seine außergewöhnliche Architektur und herausragenden Fähigkeiten auszeichnet.

1. Vereinfachte Architektur für den Aufbau eines branchenführenden, vollständig konvergenten Kernnetzes: Die kommerzielle Nutzung von 5G-SA-Netzen konzentriert sich auf den Aufbau von 5G-SA-Kernnetzen, der schwierig und zeitaufwändig ist. DITO hat sein Zielnetz strategisch weit im Voraus geplant und war das erste Unternehmen, das sein Kernnetz zu einem IP-basierten, vollständig cloudifizierten System weiterentwickelt hat. Außerdem wurde eine verteilte Cloud am Edge eingerichtet. Dies ermöglicht ein vollständig konvergiertes, vereinfachtes Netz für PS- und IMS-Dienste, wodurch die Gesamtzahl der NEs effektiv reduziert, die Betriebskosten gesenkt und die Servicequalität verbessert werden.

2. Verteilte Architektur für den Aufbau eines verteilten Kernnetzes mit einem ausgezeichneten Service auf den Philippinen: Angesichts der zahlreichen Inseln auf den Philippinen hat DITO in fünf großen Gebieten strategisch verteilte UPFs und SBCs eingerichtet, um näher an den Benutzern zu sein. Auf diese Weise kann der Benutzerverkehr in jedem Gebiet in der Nähe abgewickelt werden, und die Anrufe der Benutzer können auch in der Nähe verbunden werden, wodurch die Netzlatenz beim bereichsübergreifenden Dienstzugang erheblich verkürzt wird. Dank des verteilten 5GC-Kernnetzes, des flachen Transportnetzes und des drahtlosen Netzes mit ultrahoher Bandbreite und mehreren Antennen gewann DITO 13 Auszeichnungen für das Mobilfunkerlebnis unter den 15 Punkten des Wettbewerbs für das Mobilfunkerlebnis, wie aus dem Philippines Mobile Network Experience Report APRIL 2024 hervorgeht, der im April 2024 von Opensignal veröffentlicht wurde.

3. Äußerst stabile Architektur für den Aufbau eines extrem zuverlässigen Kernnetzes mit mehrstufigen Redundanzfunktionen: Auf den Philippinen kommt es immer wieder zu Naturkatastrophen, so dass die Infrastruktur instabil ist und Glasfasern häufig brechen. Um den Risiken von Netzausfällen zu begegnen, werden in den Kernnetzen hierarchische und mehrstufige Zuverlässigkeitsfunktionen eingeführt. Die Redundanz auf DC-Ebene wird für alle DCs in einem Gebiet angeboten, und die Redundanz auf Knotenebene wird für die Datensicherung und die Mehrkanal-Lastverteilung innerhalb eines DCs in einem Gebiet bereitgestellt. Außerdem hängt das Kernnetz nicht allein von der Zuverlässigkeit der I-Schicht ab. Stattdessen werden Redundanz auf Netzwerkebene, Redundanz auf NE-Ebene, Speicherumgehung und schnelle Fehlerbehebungsfunktionen eingesetzt, um jederzeit und überall eine hohe Serviceverfügbarkeit zu gewährleisten.

4. Agile Architektur für den Aufbau eines Multi-Service-fähigen Kernnetzes für mehrere Zwecke: Um eine schnelle Monetarisierung des Geschäfts zu erreichen, ist das Kernnetz in der Lage, mehrere Dienste zu ermöglichen. Das Netz ermöglicht die rasche Vermarktung von 4G/5G SA-Diensten für 2C-Nutzer und die rasche Einführung von FWA-Diensten für 2H-Nutzer. Die Uplink-Fähigkeit des 5G-SA-Netzes und die spektrale Effizienz von RedCap CPE werden in vollem Umfang genutzt, was den Wohlstand der 5G-CPE-Industrie auf den Philippinen effektiv fördert, die Reife der 5G-FWA-Industrie auf den Philippinen vorantreibt und die Serviceerfahrung der Privatnutzer verbessert.

Das Innovationstempo ist unaufhaltsam, und DITO macht in diesem strategischen Bereich derzeit große Fortschritte. Sie haben die Verifizierung von 5G VoNR erfolgreich abgeschlossen und erforschen nun verschiedene innovative Dienste, darunter 5G E2E Slicing, 5G SA International Roaming, 5G WLAN und 5G Enterprise Private Network. DITO ist bestrebt, ein führender 5G-SA-Betreiber zu werden, der in Zukunft 2C-, 2H- und 2B-Dienste anbietet.

Da sich die 5G-Technologie weiterentwickelt und DITO weiterhin direkt in sie investiert, werden die Benutzer reibungslosere und effizientere Kommunikationsdienste erleben. Dies wird nicht nur das Wachstum der philippinischen Kommunikationsindustrie fördern, sondern auch wesentlich zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft des Landes beitragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483626/image_5001747_26957347.jpg