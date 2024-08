Le réseau central 5G SA de DITO aux Philippines stimule la réussite commerciale dans tous les scénarios

MANILLE, Philippines, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- En 2024, plus de 50 opérateurs grand public dans le monde ont déjà introduit l'utilisation commerciale de réseaux 5G SA, DITO aux Philippines en étant un exemple notable.

Les Philippines traversent actuellement une période critique de développement rapide de son économie numérique, et la croissance rapide des services de communications mobiles en est également le reflet. En tant que troisième opérateur de communications mobiles aux Philippines, DITO a lancé le premier réseau commercial 5G SA des Philippines en 2021 pour soutenir le développement de la 5G. En 2024, DITO a déjà construit un réseau central 5G SA entièrement convergent, qui tire parti des avantages de l'architecture de réseau distribué et de cloud unique pour permettre d'offrir tous les services. DITO a également lancé de manière innovante des services 5G SA 2C et 2H et promeut actuellement l'ensemble des fonctionnalités des produits 5G 2B. Ces dernières années, le nombre d'utilisateurs de DITO a rapidement dépassé les 10 millions, ce qui témoigne de la compétitivité du réseau et de la forte reconnaissance de la marque.

Au cours des premières étapes de la construction du réseau en 2019, DITO a proposé le concept de construction d'un réseau doté d'une architecture avancée, d'une excellente expérience et d'un succès commercial. Au cours des trois dernières années, DITO a développé avec succès un réseau central 5G SA qui se distingue par son architecture exceptionnelle et ses capacités remarquables.

1. Une architecture simplifiée pour la mise en place d'un réseau central entièrement convergent à la pointe de l'industrie: L'utilisation commerciale des réseaux 5G SA se concentre sur la construction de réseaux centraux 5G SA, ce qui est difficile et chronophage. DITO a planifié stratégiquement son réseau cible bien à l'avance, devenant ainsi le premier à faire évoluer son réseau central vers un système entièrement cloudifié basé sur IP. En outre, l'opérateur a mis en place un cloud distribué au centre et à la périphérie. Cela permet d'obtenir un réseau simplifié entièrement convergent pour les services PS et IMS, ce qui réduit efficacement le nombre total de NE, diminue les coûts d'exploitation et d'entretien et améliore l'expérience du service.

2. Une architecture distribuée pour la construction d'un réseau central distribué avec une excellente expérience de service aux Philippines: Compte tenu des nombreuses îles qui composent les Philippines, DITO a déployé stratégiquement des UPF et des SBC distribués dans cinq grandes zones afin d'être plus proche des utilisateurs. De cette manière, le trafic des utilisateurs dans chaque zone peut être traité à proximité, et les appels des utilisateurs peuvent également être connectés à proximité, ce qui réduit considérablement la latence du réseau lors de l'accès aux services entre zones. Grâce au réseau central 5GC distribué, au réseau de transport aplani, à la très large bande passante et au réseau sans fil multi-antennes, DITO a remporté 13 prix de l'expérience mobile parmi 15 éléments de concurrence sur l'expérience mobile, comme indiqué dans le rapport Philippines Mobile Network Experience Report APRIL 2024 publié par Opensignal en avril 2024.

3. Une architecture très stable pour la construction d'un réseau central ultra-fiable, avec des capacités de redondance à plusieurs niveaux: Les Philippines subissent de nombreuses catastrophes naturelles ; par conséquent, les conditions d'infrastructure sont instables et les fibres optiques cassent fréquemment. Pour faire face aux risques d'interruption du réseau, des capacités de fiabilité hiérarchiques et multi-niveaux sont introduites dans les réseaux centraux dans le pays. Plus précisément, une redondance complète au niveau DC est offerte entre les DC d'une zone, et une redondance au niveau nœud est fournie pour la sauvegarde des données et le partage de charge multicanal au sein d'un DC d'une zone. En outre, le réseau central ne dépend pas uniquement de la fiabilité de la couche I. Au contraire, il utilise la redondance au niveau réseau, la redondance au niveau NE, le contournement du stockage et des capacités de récupération rapide des pannes pour garantir une haute disponibilité du service à tout moment et en tout lieu.

4. Une architecture agile pour la construction d'un réseau central multiservice à usages multiples: Pour obtenir une monétisation rapide des activités, le réseau central est en mesure d'offrir de multiples services. Le réseau permet de commercialiser rapidement des services 4G/5G SA pour les utilisateurs 2C et de lancer rapidement des services FWA pour les utilisateurs 2H. La capacité de liaison montante du réseau 5G SA et l'efficacité spectrale du CPE RedCap sont pleinement exploitées, ce qui stimule efficacement la prospérité de l'industrie du CPE 5G aux Philippines, favorise la maturité de l'industrie 5G FWA dans le pays et améliore l'expérience de service des utilisateurs à domicile.

Le rythme de l'innovation ne s'arrête jamais et DITO réalise actuellement des avancées dans ce domaine stratégique. La société a achevé avec succès la vérification 5G VoNR et explore actuellement divers services innovants, notamment le découpage 5G de bout-en-bout (E2E), l'itinérance internationale 5G SA, le réseau local sans fil 5G et le réseau privé 5G d'entreprise. DITO s'engage à devenir un opérateur 5G SA de premier plan, qui offrira à l'avenir des services 2C, 2H et 2B.

À mesure que la technologie 5G évolue et que DITO continue d'y investir directement, les utilisateurs bénéficient de services de communication plus fluides et plus efficaces. Cela non seulement favorisera la croissance du secteur des communications aux Philippines, mais contribuera également de manière significative au développement de l'économie numérique du pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483626/image_5001747_26957347.jpg