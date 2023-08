Das Programm „Smart Lady" von der Fibank setzt seine Unterstützung für Unternehmerinnen fort

Bis heute hat die Fibank Finanzierungen im Wert von 130 Millionen BGN für mehr als 1.000 Frauen bereitgestellt

SOFIA, Bulgarien, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- Bereits 2018 startete die Fibank (First Investment Bank) ihr spezielles Programm namens Smart Lady zur Unterstützung bulgarischer Geschäftsfrauen.

Smart Lady zielt dabei auf Folgendes ab:

Start-up-Unternehmerinnen;

Entwicklung von Unternehmen im Besitz von Frauen;

Bestehende Unternehmen, die von Frauen geführt werden.

Die breite Palette des Programms umfasst nicht nur Bankprodukte zu bevorzugten Konditionen, sondern auch eine Reihe von finanziellen und nicht-finanziellen Lösungen. Das Ziel besteht darin, die Entwicklung anzukurbeln und gleichzeitig Unterstützung und zuverlässige Finanzierung bereitzustellen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat das Programm Darlehen in Höhe von fast 130 Millionen BGN gewährt, was mehr als 1.000 Frauen dabei geholfen hat, ihre Ziele zu verfolgen und ihre Träume zu verwirklichen. Die begünstigten Unternehmen sind u. a. aus den Branchen Verkehrswesen, Finanzen, Landwirtschaft, Bildung und sogar die traditionell „weniger weibliche" Industrie und das Bauwesen. Im Laufe der Jahre hat Smart Lady eine Reihe von Seminaren, Schulungen, Foren und Mentoring-Programmen für Unternehmerinnen ausgerichtet oder zu ihnen beigetragen. Diese Programme sind speziell darauf zugeschnitten, die Fähigkeiten zur Unternehmensführung und -erweiterung zu verbessern.

Smart Lady führt auch Coaching-Meetings für die Programmteilnehmerinnen durch, bei denen sie ihre Kompetenzen weiter verbessern oder Geschäftspartner finden können.

Im Rahmen des Programms wurde im Jahr 2021 ein spezieller „Sustainable Lady Fund" geschaffen, um innovative umweltfreundliche Projekte zu unterstützen, an denen neue oder bestehende Unternehmen beteiligt sind, die von Frauen geführt werden. Dazu gehören Start-ups mit Projekten für intelligente Lösungen, die auf den Naturschutz, die Bekämpfung des Klimawandels und die Bewältigung der Umweltverschmutzung abzielen. Bisher wurden zwölf nachhaltige Projekte finanziert.

Anna-Maria Markova, Förderpreisträgerin des Sustainable Lady Fund in der Kategorie Start-up-Unternehmen, teilte in ihrem Interview Folgendes mit: „Das Konzept für das Projekt „Aerospheric" kam mir im Rahmen des Mentoring-Programms für Unternehmerinnen in den Sinn, an dem ich das Privileg hatte, teilzunehmen. In der Anfangsphase des Projekts wird ein Schulungs- und Besucherzentrum in einem ehemaligen Schulgebäude errichtet, das etwa eine Autostunde von Sofia entfernt auf einem Grundstück in unserem Besitz gelegen ist. Das Zentrum wird als Reiseziel für Luftfahrtbegeisterte jeden Alters dienen und Seminare, Schulungen und die Teilnahme an einer Vielzahl von Aktivitäten anbieten. Die zweite Phase des Projekts sieht ein Beratungsunternehmen vor, das sich auf Luftfahrtunternehmen und Flughäfen in der osteuropäischen Region konzentriert. Mit dieser Phase kommt der innovative Ansatz des Projekts ins Spiel: Die Bereitstellung von Dienstleistungen, die einzigartig für Bulgarien sind und die darauf abzielen, den CO2-Fußabdruck von Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, zu reduzieren."

Derzeit werden Bewerbungen für die Teilnahme am landesweiten Mentoring-Programm für Unternehmerinnen für das Jahr 2024 angenommen, das mit der Unterstützung von Smart Lady und der Fibank umgesetzt wird. Die Kandidatinnen können auf folgender Website mehr über das Programm erfahren und ihre Bewerbungen einreichen: https://mentorite.bg/

