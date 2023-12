Visa Platinum Business Debitkarten von Fibank erleichtern Unternehmen das Banking

SOFIA, Bulgarien, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment Bank) hat ein neues hochwertiges Kartenprodukt auf den Markt gebracht, das für Geschäftskunden geeignet ist - Visa Platinum Business Debit. Die Karten sind für die Verwaltung von Firmengeldern konzipiert und bieten den Kunden eine Reihe von Privilegien, wie z.B.:

Attraktives Cashback;

Reiseversicherung mit komfortablem Versicherungsschutz bei Reisen ins Ausland;

Exklusive Dienstleistungen und andere Vorteile.

Fibank Head Office Bulgaria

Die Fibank gibt bereits in jeder ihrer Filialen in Sofia und im ganzen Land Visa Business Debitkarten für Unternehmen aus. Die Karten können an den Geschäftsführer des jeweiligen Unternehmens und an vom Unternehmen autorisierte Personen ausgegeben werden. Sie werden in den Handelseinrichtungen in Bulgarien und im Ausland gebührenfrei ausgestellt und sind zu bezahlen.

Mit Visa Platinum Business Debit ist die Zahlung von Unternehmensausgaben schnell und sicher, was die Kontrolle und Buchhaltung erheblich erleichtert. Auf Geschäftsreisen können Mitarbeiter mit den Business Debitkarten der Fibank flexibel bezahlen, und die Berichterstattung an die Geschäftsleitung ist nur eine Sache von wenigen Klicks. Bei Verlust oder Diebstahl der Karte ist der Erhalt des Guthabens auf dem Konto durch Meldung an die Bank gesichert. Die Karten werden schnell gekündigt und ersetzt, wobei ein sicherer und schneller Zugriff auf das Konto sofort möglich ist.

Visa Platinum Business Debitkarten ermöglichen die Teilnahme an einem Cashback-Programm: Rückerstattung von 0,2% des Umsatzes alle sechs Monate bei Erreichen eines Umsatzes von mindestens 10.000 BGN (Geldautomaten-, Geldtransfer- und Glücksspieltransaktionen sind vom Umsatz ausgeschlossen). Sie haben eine Auslandsreiseversicherung von Generali mit einer Deckung von bis zu 15.000 USD. Darüber hinaus können Fibank-Kunden mit dem Lounge Key-Programm Zugang zu Business-Flughafen-Lounges erhalten und von speziellen Angeboten für verschiedene Hotelrabatte weltweit profitieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg