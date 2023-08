Le programme Smart Lady de Fibank poursuit son soutien aux femmes entrepreneurs

À ce jour, Fibank a accordé un financement de 130 millions de leva bulgare à plus de 1000 femmes

SOFIA, Bulgarie, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- En 2018, Fibank (First Investment Bank) a lancé son programme spécial Smart Lady pour soutenir les femmes d'affaires bulgares.

Smart Lady s'adresse :

Fibank Head Office Bulgaria

aux femmes entrepreneurs créatrices d'entreprises ;

au développement d'entreprises détenues par des femmes ;

aux entreprises existantes dirigées par des femmes.

La vaste gamme du programme comprend non seulement des produits bancaires à des conditions préférentielles, mais aussi un certain nombre de solutions financières et non financières. Son objectif est de stimuler le développement, tout en apportant un soutien et un financement fiable.

Depuis sa création en 2018, le programme a accordé des prêts pour un montant de près de 130 millions de leva bulgare, aidant plus de 1 000 femmes à poursuivre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves. Les secteurs ciblés comprennent les transports, la finance, l'agriculture, l'éducation et même l'industrie et la construction, traditionnellement « moins féminines ». Au fil des ans, Smart Lady a organisé ou contribué à un certain nombre de séminaires, de formations, de forums et de programmes de mentorat pour les femmes entrepreneurs, spécialement conçus pour renforcer leur capacité à gérer et à développer leurs entreprises.

Smart Lady organise également des réunions de coaching pour les participants au programme, qui peuvent ainsi améliorer leurs compétences ou trouver des partenaires commerciaux.

En 2021, un fonds spécial « Sustainable Lady » a été créé dans le cadre du programme pour soutenir des projets verts innovants impliquant des entreprises nouvelles ou existantes dirigées par des femmes. Il s'agit notamment de startups proposant des solutions intelligentes pour la conservation de la nature, la lutte contre le changement climatique et la pollution de l'environnement. Douze projets durables ont été financés jusqu'à présent.

Anna-Maria Markova, lauréate d'une subvention du Fonds pour les femmes durables dans la catégorie de la création d'entreprise, nous en fait part dans son interview : « Aerospheric » est un projet dont le concept m'est venu à l'esprit lors du programme de mentorat des femmes entrepreneurs auquel j'ai eu le privilège de participer. Dans la phase initiale du projet, un centre de formation et d'accueil sera construit dans un ancien bâtiment scolaire situé à environ une heure de route de Sofia, sur une propriété qui nous appartient. Le centre servira de destination pour les passionnés d'aviation de tous âges et proposera des séminaires, des sessions de formation et la participation à diverses activités. La deuxième phase du projet prévoit une activité de conseil axée sur les compagnies d'aviation et les aéroports de la région de l'Europe de l'Est. C'est dans cette phase que s'inscrit l'approche innovante du projet, à savoir la fourniture de services uniques pour la Bulgarie et visant à réduire l'empreinte carbone des entreprises opérant dans le secteur.

Les candidatures sont actuellement acceptées pour participer au programme national de mentorat 2024 pour les femmes entrepreneurs, mis en œuvre avec le soutien de Smart Lady et de Fibank. Les candidates peuvent en savoir plus sur le programme et soumettre leur candidature à l'adresse suivante : https://mentorite.bg/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2062597/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

SOURCE Fibank (First Investment Bank)