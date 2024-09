Das SCape CO/CBRN 30 Escape Atemschutzgerät von ILC Dover erhält die CE- und UKCA-Zertifizierung und setzt damit einen neuen Standard für Atemschutzgeräte

FREDERICA, Del., 19. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- ILC Dover, ein Unternehmen von Ingersoll Rand und ein weltweit führender Anbieter innovativer Sicherheitslösungen, gab bekannt, dass sein SCape CO/CBRN 30-Fluchtatemschutzgerät die CE- und UKCA-Zertifizierung erhalten hat. Dieser wichtige Meilenstein unterstreicht die Übereinstimmung des Produkts mit den strengen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutznormen, einschließlich BS EN 403:2004, BS 8468 3.2:2020, EN 12941:1998+A2:2008 und EU 2016/425 sowie seine NIOSH-Zulassung als CBRN-Luftreinigungs-Fluchtatemschutzgerät.

ILC Dover’s escape respirators delivers on-demand protection from a broad range of threats, including carbon monoxide.

Der SCape CO/CBRN 30 wurde für den Schutz von Personen in einer Vielzahl von Hochrisikoumgebungen entwickelt und bietet unvergleichlichen Schutz vor einer Vielzahl von Bedrohungen, einschließlich chemischer Kampfstoffe, toxischer Industriechemikalien, Kohlenmonoxid und biologischer Gefahren. Es ist die ideale Wahl für Regierungseinrichtungen, chemische Produktions- und Lagereinrichtungen, Knotenpunkte und Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs sowie für den Schutz von Würdenträgern.

Zu den wichtigsten Merkmalen des SCape CO/CBRN 30 gehören:

Automatische Gebläseaktivierung: Sorgt für müheloses Atmen und schnellen Einsatz in Notsituationen.

Sorgt für müheloses Atmen und schnellen Einsatz in Notsituationen. Panoramablickfeld: Bietet ein verbessertes Situationsbewusstsein für sicherere Fluchten.

Bietet ein verbessertes Situationsbewusstsein für sicherere Fluchten. Erweiterter Schutz: Bietet 30 Minuten lang Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren.

Bietet 30 Minuten lang Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren. Langlebige Konstruktion: Gebaut aus Hochleistungsmaterialien für lang anhaltende Zuverlässigkeit.

„Der Erhalt der CE- und UKCA-Zertifizierungen spiegelt unser unermüdliches Engagement für herausragende Leistungen wider und unterstreicht unser Bestreben, die Sicherheit unserer Kunden in den Vordergrund zu stellen", so Mark Gruber, General Manager of PPE, Packaging, and Safety (PP&S) bei ILC Dover. „Der SCape CO/CBRN 30 ist ein Durchbruch in der persönlichen Schutzausrüstung, der sich durch ein automatisches Gebläsesystem und robuste Schutzfunktionen auszeichnet. Sie stellt sicher, dass jeder, unabhängig von seiner körperlichen Verfassung, Zugang zum höchsten verfügbaren Atemschutzstandard hat."

Über ILC Dover

ILC Dover, ein Unternehmen von Ingersoll Rand, ist weltweit führend in der innovativen Entwicklung und Produktion für die Märkte Biopharmazie, Pharmazie, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt. Seit über 25 Jahren sind wir branchenführend in der Handhabung von Einwegpulvern und -flüssigkeiten und lösen die komplexesten Herausforderungen in der Biowissenschaft. Wir halten unsere Mission aufrecht, maßgeschneiderte Containment-Lösungen zu liefern, damit Sie Ihre Mission, lebensrettende Therapien zu liefern, aufrechterhalten können.

