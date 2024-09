L'appareil respiratoire SCape CO/CBRN 30 Escape d'ILC Dover reçoit la certification CE et UKCA, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de protection respiratoire.

FREDERICA, Del, 19 sept. 2024 /PRNewswire/ -- ILC Dover, une entreprise d'Ingersoll Rand et un chef de file mondial en matière de solutions de sécurité novatrices, a annoncé que son respirateur SCape CO/CBRN 30 a reçu la certification CE et UKCA. Cette étape importante souligne la conformité du produit aux normes européennes strictes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement, notamment BS EN 403:2004, BS 8468 3.2:2020, EN 12941:1998+A2:2008, et EU 2016/425 ainsi que son homologation NIOSH en tant que respirateur d'évacuation purificateur d'air CBRN.

ILC Dover’s escape respirators delivers on-demand protection from a broad range of threats, including carbon monoxide.

Conçu pour protéger les individus dans une variété d'environnements à haut risque, le SCape CO/CBRN 30 offre une protection inégalée contre un large éventail de menaces, y compris les agents de guerre chimique, les produits chimiques industriels toxiques, le monoxyde de carbone et les risques biologiques. C'est le choix idéal pour les installations gouvernementales, les installations de production et de stockage de produits chimiques, les centres et les véhicules de transport en commun et la protection des dignitaires.

Les principales caractéristiques du SCape CO/CBRN 30 sont les suivantes

Activation automatique de la soufflerie : Assure une respiration sans effort et un déploiement rapide dans les situations d'urgence.

Assure une respiration sans effort et un déploiement rapide dans les situations d'urgence. Champ de vision panoramique : Permet une meilleure connaissance de la situation pour des évasions plus sûres.

Permet une meilleure connaissance de la situation pour des évasions plus sûres. Protection étendue : Offre une protection de 30 minutes contre une variété de dangers.

Offre une protection de 30 minutes contre une variété de dangers. Construction durable : Construit avec des matériaux de haute performance pour une fiabilité à long terme.

« L'obtention des certifications CE et UKCA reflète notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence et souligne notre volonté de donner la priorité à la sécurité des clients », a déclaré Mark Gruber, directeur général de l'EPI, de l'emballage et de la sécurité (PP&S) chez ILC Dover. « Le SCape CO/CBRN 30 est une avancée dans le domaine des équipements de protection individuelle, avec un système de soufflerie automatique et des capacités de protection robustes. Elle garantit que toute personne, quelle que soit sa condition physique, a accès à la norme la plus élevée en matière de protection respiratoire. »

À propos du CEI Dover

ILC Dover, une entreprise d'Ingersoll Rand, est un leader mondial de la conception et de la production innovantes pour les marchés biopharmaceutique, pharmaceutique, des dispositifs médicaux et de l'aérospatiale. Depuis plus de 25 ans, nous sommes leaders dans le domaine de la manipulation des poudres et des liquides à usage unique, résolvant ainsi les défis les plus complexes des sciences de la vie en matière de bioprocédés. Nous poursuivons notre mission de fournir des solutions de confinement personnalisées afin que vous puissiez poursuivre votre mission de fournir des thérapies qui sauvent des vies.

