Das Tropenparadies Sanya steigt zu einem Top-Golfziel in China auf

SANYA, China, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Wenn die intensive Sommerhitze nachlässt und die Monsunzeit dem Sonnenschein und mildem Wetter weicht, wird das Tropenparadies Sanya, ein beliebter Ferienort an der Südspitze der chinesischen Insel Hainan, zum idealen Reiseziel für Outdoor-Sportarten wie Golf. Sanya mit seinen Hotels und Restaurants der Spitzenklasse, goldenen Stränden und atemberaubenden Ausblicken auf das Meer und die Berge ist für seine Naturwunder berühmt und erfüllt alle Voraussetzungen, um ein weltweit führendes Golfreiseziel zu werden. Sanya verfügt über einige der besten Golfplätze der Region und bietet Golfern aus aller Welt einen entspannenden Urlaub.

Yalong Bay Golf Club

Der im Jahr 2000 eröffnete Yalong Bay Golf Club wurde von dem US-amerikanischen Meisterdesigner Robert Trent Jones entworfen, der sich zum Ziel gesetzt hat, einen „Golfplatz für Meisterschaftswettkämpfe mit einem sandigen, windgeformten Küstengelände als Ort der Erholung" zu schaffen. Mit einer Länge von 6.573 Metern erstreckt sich der 18-Loch-Platz des Clubs über eine Fläche von 68 Hektar, mit einem Par von 72, achtundneunzig Bunkern und einem 120.000 Quadratmeter großen Fluss, der in Schlangenlinien den Golfplatz durchschneidet. Der Yalong Bay Golf Club gehört zu den 10 besten Plätzen in China und zu den 1.000 besten Plätzen der Welt und wurde in den letzten 21 Jahren als Austragungsort für 19 professionelle Golfturniere ausgewählt. Er ist einer der wenigen Plätze in China, auf denen die Asian Tour, die European Tour und die PGA Tour gespielt wurden.

Luhuitou Golf Club

Der mit Flutlicht ausgestattete Luhuitou Golf Club ist ein 18-Loch-Standardplatz mit 72 Par, entworfen von Nelson Haworth von der amerikanischen Golfdesign-Firma N&H, der auch die Errichtung des Platzes überwachte. Er erstreckt sich über 6.684 Meter im Herzen der Halbinsel Luhuitou an der südlichsten Spitze der Insel Hainan und gilt seit Langem als eines der besten Golfziele Chinas, was zum großen Teil auf sein Layout und seine Lage zurückzuführen ist. Dieser Ort, eingebettet zwischen Bergen im Süden und Norden und mit Blick auf das Südchinesische Meer auf den beiden anderen Seiten, ist mit einer malerischen Naturlandschaft gesegnet, kombiniert mit luxuriösen Annehmlichkeiten, erstklassigen Dienstleistungen und Einrichtungen, die ihm 2022 die Auszeichnung als eines der „Top 10 Extraordinary Golf Resorts in China" eingebracht haben.

Sun Valley Golf Resort (Sanya)

Das Sun Valley Golf Resort wurde auf einem Stück Hochland erbaut, das einen herrlichen Blick auf die Yalong-Bucht von Sanya bietet. Der von JMP entworfene Meisterschaftsplatz erstreckt sich über 7.132 Meter und hat ein Par von 73. Drei Löcher des Platzes verlaufen entlang von Seen, die in das Tal eingebettet sind, und fünf Fairways verlaufen durch eine weitläufige Wüste, die von unberührter Natur umgeben ist. Eines der größten Highlights des Platzes ist der erste Par-6-Platz Chinas, der vom goldenen Abschlag 828 Meter misst und eine herausfordernde Golfrunde für alle Spielstärken verspricht.

Sanya Begonia Bay Peninsula Golf Club

Nur wenige Plätze können mit der Schönheit des Begonia Bay Peninsula Golf Club mithalten, der vor dem Hintergrund einer beeindruckenden Bergkulisse und einer beschaulichen, tiefblauen Ozeanfront angelegt wurde. Der 18-Loch-Golfplatz, der von drei Seiten von Wasser umgeben ist, ist 6.521 Meter lang und erstreckt sich über eine Fläche von über 133.000 Quadratmetern. Das amerikanische Designunternehmen IMG war für die Gestaltung verantwortlich, die später von Neil Haworth etwas abgeändert wurde.

„Sanya ist ein Reiseziel, das enorm viel zu bieten hat. Wir haben unser Angebot bereichert, um den Ansprüchen verschiedener Besucher aus aller Welt gerecht zu werden. Wir heißen Touristen aus aller Welt in Sanya willkommen und laden sie zu uns ein. Sanya bietet alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen, und verspricht Ihnen unvergessliche Erinnerungen", sagte Albert Yip, Generaldirektor des Sanya Tourism Promotion Board.

