DeFi Technologies gibt bekannt, dass Valour die behördliche Genehmigung in Großbritannien erhalten hat und nun ausgewählte renditestarke Krypto-ETPs über die Londoner Börse für britische Privatanleger anbietet

Zugang für britische Privatanleger jetzt live: Valour hat die Genehmigung der FCA und der LSE erhalten und bietet seit dem 26. Januar 2026 ausgewählte Valour-ETPs für britische Privatanleger an der Londoner Börse an.





Valour hat die Genehmigung der FCA und der LSE erhalten und bietet seit dem 26. Januar 2026 ausgewählte Valour-ETPs für britische Privatanleger an der Londoner Börse an. Bitcoin- und Ethereum-Staking-ETPs: Die zugelassenen Produkte, die dem britischen Einzelhandel zur Verfügung stehen, sind 1Valour Bitcoin Physical Staking (ISIN: GB00BRBV3124) und 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN: GB00BRBMZ190).





Die zugelassenen Produkte, die dem britischen Einzelhandel zur Verfügung stehen, sind 1Valour Bitcoin Physical Staking (ISIN: GB00BRBV3124) und 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN: GB00BRBMZ190). Meilenstein-Expansion vom professionellen zum Privatanleger: Nach früheren LSE-Einführungen für professionelle Anleger erweitert Valour nun den Zugang, sodass britische Privatanleger über traditionelle Brokerage-Konten regulierte BTC/ETH-Engagements mit einer Renditekomponente erwerben können.

TORONTO, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die Genehmigung der britischen Aufsichtsbehörde erhalten haben und seit dem 26. Januar 2026 ausgewählte Valour-ETPs über die London Stock Exchange („LSE") an britische Privatanleger anbieten.

DeFi Technologies Logo

Die britische Finanzaufsichtsbehörde („FCA") hat die britischen Basisprospekte von Valour für die folgenden Produkte genehmigt und unterstützt damit den erweiterten Zugang britischer Privatanleger zu regulierten digitalen Vermögenswerten über traditionelle Broker- und Anlageplattformen:

Zugelassene Produkte (GB-Basisprospekte)

1Valour Bitcoin Physical Staking - GB00BRBV3124





1Valour Ethereum Physical Staking - GB00BRBMZ190

Aufbauend auf den früheren LSE-Einführungen von Valour für professionelle Anleger wird nun der Zugang für Privatanleger in Großbritannien erweitert. Nach der Einführung des asset-backed Ethereum Physical Staking ETP von Valour für professionelle Anleger und der Einführung des weltweit ersten physisch gedeckten Bitcoin Staking ETP freut sich Valour, diese Produkte nun auch britischen Privatanlegern anbieten zu können.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Valour und DeFi Technologies, da wir den Zugang zu regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte weiter ausbauen," sagte Johan Wattenström, CEO und Vorsitzender von DeFi Technologies. „Großbritannien ist einer der wichtigsten Finanzmärkte der Welt, und diese Zulassungen erweitern unsere Möglichkeiten, britischen Privatanlegern transparente, börsennotierte Produkte anzubieten, die einen unkomplizierten Zugang zur sich entwickelnden Wirtschaft für digitale Vermögenswerte ermöglichen."

Der 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP von Valour wurde entwickelt, um einen regulierten Zugang zu Bitcoin mit einer Staking-Renditekomponente zu bieten, die sich im Nettoinventarwert („NAV") des ETP widerspiegelt. Der Ethereum Physical Staking ETP von Valour bietet in ähnlicher Weise ein physisch gedecktes Engagement in Ethereum mit einer Beteiligung an Staking-Prämien über ein börsennotiertes Instrument.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com .

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von 1Valour Bitcoin Physical Staking und 1Valour Ethereum Physical Staking, die Entwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenström, Chief Executive Officer, [email protected], (323) 537-7681

