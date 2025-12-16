DeFi Technologies kündigt die Einführung brasilianischer Hinterlegungsscheine für institutionelle Anleger an der B3-Börse an

DEFT-Zugang über BDRs: DeFi Technologies hat von der B3-Börse die Genehmigung erhalten, brasilianische Hinterlegungsscheine („ BDR" ) für seine Stammaktien unter dem Tickersymbol DEFT31 zu notieren. Der Handel soll am 17. Dezember 2025 beginnen und brasilianischen institutionellen Anlegern über ihre bestehenden Broker- und Verwahrungsstrukturen ein auf BRL lautendes, lokal gehandeltes Engagement ermöglichen.





DeFi Technologies hat von der B3-Börse die Genehmigung erhalten, brasilianische Hinterlegungsscheine („ ) für seine Stammaktien unter dem Tickersymbol DEFT31 zu notieren. Der Handel soll am 17. Dezember 2025 beginnen und brasilianischen institutionellen Anlegern über ihre bestehenden Broker- und Verwahrungsstrukturen ein auf BRL lautendes, lokal gehandeltes Engagement ermöglichen. Strategische Präsenz in Brasilien: Das BDR-Programm „DEFT31" ist ein strategischer Schritt, um die Sichtbarkeit und die institutionelle Investorenbasis von DeFi Technologies in Brasilien zu erweitern. Es steht im Einklang mit der Notierung und Verfügbarkeit der digitalen ETPs von Valour an der B3-Börse und stärkt die allgemeine internationale Expansionsstrategie des Unternehmens.





Das BDR-Programm „DEFT31" ist ein strategischer Schritt, um die Sichtbarkeit und die institutionelle Investorenbasis von DeFi Technologies in Brasilien zu erweitern. Es steht im Einklang mit der Notierung und Verfügbarkeit der digitalen ETPs von Valour an der B3-Börse und stärkt die allgemeine internationale Expansionsstrategie des Unternehmens. Ergänzende globale Angebote: Der Handel an der B3 ergänzt die bestehende Nasdaq-Notierung (DEFT) von DeFi Technologies, integriert das Unternehmen stärker in die globalen Kapitalmärkte und bietet brasilianischen Anlegern eine vertraute, lokal abgewickelte Struktur, um an seinem Wachstum teilzuhaben.

TORONTO, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão („B3") die Notierung von brasilianischen Hinterlegungsscheinen („BDRs") genehmigt hat, die Stammaktien von DeFi Technologies für institutionelle Anleger in Brasilien repräsentieren.

DeFi Technologies Logo

Die BDRs werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 an der B3unter dem Tickersymbol „DEFT31"gehandelt. DeFi Technologies beabsichtigt, die Einführung mit einer Veranstaltung zum Börsenschluss an der B3 am 19. Dezember 2025 zu feiern.

Die DEFT31-BDRs bieten brasilianischen institutionellen und qualifizierten Anlegern ein lokales, auf BRL lautendes Engagement in Stammaktien von DeFi Technologies über dieselben Broker, Verwahrstellen und Nachhandelsinfrastrukturen, die sie bereits für inländische Wertpapiere nutzen, ohne dass sie direkt an internationalen Börsen handeln müssen. BDRs sind in Brasilien ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren und nach brasilianischen Marktverfahren gehandelt und abgerechnet werden.

Die zugrunde liegenden Stammaktien von DeFi Technologies werden weiterhin an der Nasdaq (DEFT), der Cboe Canada (DEFI) und der Frankfurter Wertpapierbörse (R9B) gehandelt.

Diese Ankündigung folgt auf die Genehmigung, die die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, von der B3 für die Notierung von vier ETPs für digitale Vermögenswerte erhalten hat: Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI). Diese ETPs werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 den Handel aufnehmen und brasilianischen Anlegern über ihre bestehenden Broker- und Verwahrungswege ein auf BRL lautendes, lokal notiertes Engagement ermöglichen.

Strategische Bedeutung des DEFT31 BDR

Brasilien hat sich als der größte und kohärenteste Finanzmarkt Lateinamerikas etabliert – mit mehr als 213 Millionen Menschen, die durch Portugiesisch als gemeinsame Sprache sowie eine einheitliche regulatorische und kapitalmarktbezogene Infrastruktur verbunden sind. Es ist auch die größte Krypto-Wirtschaft der Region mit einem geschätzten Krypto-Wert von 318,8 bis 319 Milliarden US-Dollar zwischen Juli 2024 und Juni 2025, was fast einem Drittel aller Aktivitäten in Lateinamerika entspricht. Brasilien belegt außerdem den 5. Platz im globalen Krypto-Adoptionsindex 2025 von Chainalysis, wobei das Wachstum sowohl von Privatanwendern als auch von Transaktionen institutioneller Größe angetrieben wird.

Diese rasante Expansion findet unter einem formellen regulatorischen Rahmen statt. Das brasilianische Gesetz über virtuelle Vermögenswerte (Gesetz Nr. 14.478/2022) und nachfolgende Beschlüsse der Zentralbank haben klare Regeln für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte festgelegt und die Krypto-Aufsicht an die traditionellen Standards des Finanzsektors für Governance, Kundenschutz, AML/CTF-Kontrollen und Berichterstattung angeglichen.

Vor diesem Hintergrund verfolgt das DEFT31-BDR-Programm folgende Ziele:

Erweiterung des Zugangs für brasilianische institutionelle Anleger, die möglicherweise von direkten Auslandsaktieninvestitionen ausgeschlossen sind, damit sie über ein lokales Instrument am Wachstum von DeFi Technologies teilhaben können.





für brasilianische institutionelle Anleger, die möglicherweise von direkten Auslandsaktieninvestitionen ausgeschlossen sind, damit sie über ein lokales Instrument am Wachstum von DeFi Technologies teilhaben können. Erhöhung der Sichtbarkeit von DeFi Technologies innerhalb des hochentwickelten brasilianischen Kapitalmarktökosystems, dessen Zentrum die B3 ist, eine der dynamischsten Börsen Lateinamerikas.





von DeFi Technologies innerhalb des hochentwickelten brasilianischen Kapitalmarktökosystems, dessen Zentrum die B3 ist, eine der dynamischsten Börsen Lateinamerikas. Anpassung des Unternehmenszugangs an die Einführung digitaler Vermögenswerte und institutionellen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, nicht nur in Krypto-Vermögenswerte selbst zu investieren, sondern auch in ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Infrastruktur, ETPs und Lösungen rund um diese Vermögenswerte aufbaut.





und institutionellen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, nicht nur in Krypto-Vermögenswerte selbst zu investieren, sondern auch in ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Infrastruktur, ETPs und Lösungen rund um diese Vermögenswerte aufbaut. Beschleunigung der brasilianischen Expansion von Valour, indem institutionellen Anlegern Zugang zu Valour, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, gewährt wird, die am 17. Dezember 2025 vier ETPs für digitale Vermögenswerte an der B3-Börse notieren wird.

Management-Kommentar

„Die Einführung der DEFT31-BDRs an der B3 ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer internationalen Kapitalmarktstrategie", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies. „Brasilien ist einer der weltweit fortschrittlichsten und am schnellsten wachsenden Märkte für digitale Vermögenswerte. Durch die Notierung der BDRs in São Paulo bieten wir brasilianischen institutionellen Anlegern eine einfache, lokal gehandelte Möglichkeit, am Wachstum von DeFi Technologies teilzuhaben, während wir weiterhin einen regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten weltweit aufbauen."

„Brasilianische Anleger haben bereits eine starke Nachfrage nach Engagements in digitalen Vermögenswerten gezeigt, unterstützt durch ein ausgereiftes regulatorisches Umfeld und eine hochentwickelte Marktinfrastruktur", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. „Das DEFT31 BDR-Programm wurde entwickelt, um diesen Bedarf auf Unternehmensebene zu decken. Für Institutionen, die bereits B3 als ihren primären Handelsplatz nutzen, bietet DEFT31 eine vertraute Struktur, lokale Abwicklungs- und Governance-Standards, die sie kennen, und gleichzeitig Zugang zu einem Unternehmen, das sich auf die Verbindung traditioneller Märkte und dezentraler Finanzdienstleistungen konzentriert."

Informationen zur B3 Exchange

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão („B3" oder die „B3 Exchange") ist die brasilianische Börse und eines der wichtigsten Finanzmarkt-Infrastrukturunternehmen der Welt. Die B3 hat ihren Hauptsitz in São Paulo und ist in ihrem Premium-Segment Novo Mercado unter dem Kürzel B3SA3 notiert. Die B3 organisiert und bietet Handels-, Clearing-, Abwicklungs-, Registrierungs- und Verwahrungsdienstleistungen für Aktien, Derivate und OTC-Märkte sowie Daten- und Technologiedienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.b3.com.br/en_us/

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie https://valour.com.

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen maßgeschneiderte Liquiditätslösungen ohne Einschränkungen bietet – mit einem Schwerpunkt auf branchenführender Handelsausführung, Abwicklung und Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung der BDRs an der B3, die geografische Expansion des Unternehmens, das Interesse und die Nachfrage der Anleger für das ETP von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour sowie der Stammaktien und BDRs des Unternehmens durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzdienstleistungen und digitalen Vermögenswerte, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845239/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Launch_of_Bra.jpg