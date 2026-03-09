DeFi Technologies präsentiert sich beim 6. jährlichen virtuellen Symposium zu digitalen Vermögenswerten von Canaccord

TORONTO, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, gab heute bekannt, dass sich das Management über einen Fireside Chat vorstellen und bei der folgenden Investorenkonferenz Einzelgespräche mit Investoren führen wird:

Canaccord 6th Annual Digital Assets Virtual Symposium

Datum: Mittwoch, 11. März 2026

Fireside Chat: 14:30 Uhr ET

Webcast-Link: https://wsw.com/webcast/canaccord115/deft/2490303

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter digitaler Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu zählen Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein auf Ausführung sowie Verwahrung auf institutionellem Niveau ausgerichteter Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, Reflexivity Research, das führende Analysen zum Bereich digitaler Vermögenswerte bereitstellt, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt, sowie DeFi Alpha, der unternehmenseigene Geschäftsbereich für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Kapitalmärkten und bei aufstrebenden Technologien schafft DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Asset-Management-Geschäftsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung sowie zu Updates finden Sie auf valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, tiefgehender Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Investoren fundierte Einblicke bietet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte und bietet Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen mit Fokus auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Notierung von 1Valour Bitcoin Physical Staking und 1Valour Ethereum Physical Staking, die Weiterentwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, das Vertrauen der Investoren in die ETPs von Valour, das Interesse der Investoren an digitalen Vermögenswerten sowie ihr Vertrauen in diese, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung des dezentralen Finanzwesens, das Verfolgen von Geschäftschancen durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und regulatorische Anforderungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

