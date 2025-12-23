DeFi Technologies veröffentlicht klarstellende Informationen zu Aktienbesitz und Ungleichgewichten bei den Verwahrstellen, skizziert die nächsten Schritte und gibt den Rücktritt eines Direktors bekannt

TORONTO, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, veröffentlicht heute zusätzliche Informationen zu den Aktienbesitz- und Depotungleichgewichten, die erstmals in seiner Pressemitteilung vom 12. August 2025 (die „August-Pressemitteilung") offengelegt wurden. Diese Pressemitteilung (die „klarstellende Pressemitteilung") wurde von Mitarbeitern der Ontario Securities Commission im Zusammenhang mit einer Überprüfung durch Mitarbeiter angefordert und soll zusätzliche Informationen in Bezug auf die Pressemitteilung vom August und die weiteren Pläne des Unternehmens liefern.

Das Unternehmen erhält regelmäßig Rückmeldungen von Aktionären, darunter auch anekdotische Informationen über mögliche Unregelmäßigkeiten im Handel. Das Unternehmen beauftragte Shareholder Intelligence Services, LLC („ShareIntel") im Juni 2025 mit der Bereitstellung von Aktionärsdaten, darunter Angaben zu Aktienbesitz, Käufen, Verkäufen und Verwahrung durch Einzelpersonen, Institutionen, Broker-Dealer, Clearing-Agenten und Verwahrstellen, um dem Unternehmen ein besseres Verständnis des Handels, der Abwicklung und des wirtschaftlichen Eigentums an seinen Stammaktien (die „Stammaktien") zu ermöglichen und die Ergebnisse an die Aktionäre weiterzugeben. Die Beauftragung von ShareIntel wurde vom Unternehmen am 20. Juni 2025 bekannt gegeben (die „Juni-Pressemitteilung").

Zum Zeitpunkt der August-Pressemitteilung hatte das Unternehmen drei Punktberichte mit Datum vom 23. Juni 2025, 30. Juni 2025 und 15. Juli 2025 (die „Berichte") erhalten. Diese Berichte wiesen auf anhaltende Unterschiede zwischen den Aktienpositionen hin, die von bestimmten Broker-Dealern an Intermediäre der Depository Trust Company („DTC"), der Canadian Depository for Securities („CDS") und Broadridge Financial Solutions („Broadridge") gemeldet wurden.

Angesichts der in den Berichten festgestellten Ungleichgewichte und des anhaltenden Interesses der Aktionäre an dieser Angelegenheit veröffentlichte das Unternehmen die August-Pressemitteilung, um allen Aktionären vollständige Informationen über die Bemühungen des Unternehmens zur Überprüfung von Handelsunregelmäßigkeiten zur Verfügung zu stellen. Seit der August-Pressemitteilung hat das Unternehmen zwei weitere Punktberichte erhalten, die weiterhin Ungleichgewichte sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada aufzeigen.

Um die Ungleichgewichte beim Aktienbesitz besser zu verstehen, zu überprüfen und zu korrigieren, hat das Unternehmen insgesamt 14 Broker-Dealer mit den höchsten Ungleichgewichten, die den Zwischenhändlern gemeldet wurden, kontaktiert und um Abgleichungen und Erklärungen für die Diskrepanzen gebeten. Bislang hat es fünf Antworten erhalten, in denen die Ungleichgewichte beim Aktienbesitz in erster Linie auf zeitliche Unterschiede bei der Abrechnung, die Einbeziehung bestimmter Zwischenhändler in die Berichterstattung, aber nicht anderer, Wertpapierleihe, Unterschiede bei der Berichterstattung an bestimmte Zwischenhändler und Unterschiede aufgrund von Aktienbeständen in verschiedenen Währungen zurückgeführt werden. Das Unternehmen wartet weiterhin auf Antworten der übrigen Broker-Dealer und wird möglicherweise weitere Anfragen stellen, um die Ungleichgewichte in den Berichten besser zu verstehen.

Auf der Grundlage der bisher erhaltenen und geprüften Informationen geht das Unternehmen derzeit nicht davon aus, dass die Ungleichgewichte im Aktienbesitz angesichts des Ausmaßes der festgestellten Ungleichgewichte und der Beschlussfähigkeit dieser Versammlung Auswirkungen auf die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2025 des Unternehmens hatten.

Rücktritt eines Vorstandsmitglieds

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Stefan Hascoet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand des Unternehmens ausgeschieden ist. Hascoet war seit Juni 2023 Vorstandsmitglied des Unternehmens und hat dem Unternehmen während seiner Amtszeit wertvolle Ratschläge gegeben. Das Unternehmen bedankt sich herzlich bei Stefan Hascoet für seine Dienste und Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg für alle zukünftigen Unternehmungen

