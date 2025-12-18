Valour Inc. führt konstant gehebelte Bitcoin- und Ethereum-ETPs am Spotlight Stock Market ein

Neue gehebelte ETPs auf Spotlight (SEK): Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour bieten ein 2x tägliches Engagement in BTC und ETH in einem regulierten, börsengehandelten Format (keine Wallets oder Margin); 1,9 % Verwaltungsgebühr).

Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour bieten ein 2x tägliches Engagement in BTC und ETH in einem regulierten, börsengehandelten Format (keine Wallets oder Margin); 1,9 % Verwaltungsgebühr). Entwickelt für vertraute nordische Arbeitsabläufe: Entwickelt für Anleger, die eine verstärkte Exposition ohne digitale Wallets oder Margin-Konten wünschen. Dabei wird die langjährige Vertrautheit des Unternehmens mit Bull- und Bear-Produkten in der Region genutzt.

Entwickelt für Anleger, die eine verstärkte Exposition ohne digitale Wallets oder Margin-Konten wünschen. Dabei wird die langjährige Vertrautheit des Unternehmens mit Bull- und Bear-Produkten in der Region genutzt. Ausweitung über Spot-Produkte hinaus: Erweitert die Produktpalette von Valour um strukturierte und verbesserte Anlageprodukte, die das diversifizierte Angebot im Bereich der Kryptowährungen der nächsten Generation ergänzen.

TORONTO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zwei neue gehebelte ETPs am Spotlight Stock Market in Schweden eingeführt haben:

DeFi Technologies Logo

Bull Bitcoin X2 Valour (ISIN: CH1108679809)



Bull Ethereum X2 Valour (ISIN: CH1108679825)

Diese neuen Produkte bieten eine tägliche 2-fache Hebelwirkung auf die beiden weltweit bedeutendsten digitalen Vermögenswerte und ermöglichen es Anlegern, ihr Engagement mithilfe regulierter, börsengehandelter Instrumente zu verstärken, ohne digitale Wallets oder Margin-Konten verwalten zu müssen. Jedes Produkt wird mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % berechnet und ist über traditionelle Anlageplattformen erhältlich.

Breiterer Zugang zu einem erweiterten Engagement für digitale Vermögenswerte

Die Einführung von Zertifikaten mit konstanter Hebelwirkung auf Bitcoin und Ethereum stellt einen weiteren Schritt in der Mission von Valour dar, digitale Vermögenswerte für Privatanleger und institutionelle Investoren zugänglicher, transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Angebote richten sich an Personen, die ein zusätzliches Engagement in den Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum anstreben, ohne dabei auf die Sicherheit und Vertrautheit der traditionellen Finanzinfrastruktur verzichten zu müssen.

Elaine Buehler, Leiterin der Produktabteilung bei Valour, kommentierte:

„Bitcoin und Ethereum sind weiterhin die weltweit am meisten beachteten und gehaltenen digitalen Vermögenswerte. Durch die Einführung von 2x-ETPs erweitern wir die Palette der Anlageoptionen für unsere Kunden und ermöglichen ihnen ein erhöhtes Engagement in einem sicheren, regulierten Format."

Johanna Belitz, Leiterin des Skandinaviengeschäfts bei Valour, fügte hinzu:

„Konstante tägliche Hebelzertifikate, auch bekannt als Bull- und Bear-Zertifikate, sind seit langem Teil der nordeuropäischen Investitionslandschaft. Viele nordeuropäische Investoren sind bereits mit der Funktionsweise dieser Hebelprodukte und deren effektiver Nutzung vertraut. Diese Grundlage erleichtert das Verständnis und den Umgang mit den neuen Bull-Zertifikaten von Valour – insbesondere mit Bitcoin und Ethereum als Basiswerten."

Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies, sagte:

„Gehebelte ETPs sind eine natürliche Erweiterung der Plattform von Valour. Wir gehen damit über das Spot-Engagement hinaus und bieten Anlegern mehr Möglichkeiten, ihre Überzeugungen durch regulierte, börsengehandelte Produkte zum Ausdruck zu bringen. In Märkten wie den nordischen Ländern, wo Anleger bereits mit Bull- und Bear-Strukturen vertraut sind, erweitern diese Produkte unser Instrumentarium und stärken unsere Fähigkeit, die Nachfrage nach verschiedenen Risiko- und Renditeprofilen zu bedienen und gleichzeitig innerhalb der traditionellen Brokerage-Strukturen zu bleiben."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Besuchen Sie valour.com, um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour, die Entwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenström, Geschäftsführer, [email protected], (323) 537-7681

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2847894/DeFi_Technologies_Inc__Valour_Inc__Launches_Constant_Leveraged_B.jpg