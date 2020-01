Dem JA The Resort Dubai wird eine globale Auszeichnung für ein herausragendes All-Inclusive-Paket verliehen

Aufbauend auf einem umfangreichen Portfolio an Auszeichnungen können die drei Hotels von JA The Resort der Liste ihrer Auszeichnungen nun auch den Titel Luxus-All-Inclusive-Familienhotel des Nahen Ostens der renommierten World Luxury Hotel Awards 2019 hinzufügen. Das Pauschalangebot bietet die ideale Art und Weise, um einen 5-Sterne-Familienurlaub zu genießen, ohne sich um das tägliche Essen und Trinken kümmern zu müssen. Es umfasst Frühstück, Mittag- und Abendessen in 25 Restaurants; von gehobenen Buffets und ungezwungenen Restaurants am Strand bis hin zu typischen Restaurant-Kooperationen mit prominenten Köchen mit Michelin-Stern-Auszeichnung. Die Gäste können von 11:00 bis 24:00 Uhr eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Getränken genießen, darunter eine Auswahl an Bieren, Weinen, Spirituosen, Cocktails, Erfrischungsgetränken und ihre persönliche Minibar im Zimmer.

Im Vergleich zu anderen Resorts in der Region, die stärker begrenzte Pakete bieten, übertrifft JA The Resort die Wettbewerber mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das durch herausragende Einrichtungen und insbesondere positives Gästefeedback ergänzt wird. Innerhalb der Freizeiteinrichtungen auf 1 Million Quadratmetern Fläche und am 800 Meter langen Privatstrand gibt es sieben Pools mit vier Swim-up-Bars, einen 9-Loch-, Par-35-Golfplatz der Meisterschaftsklasse mit Driving Range, eine Golf-Akademie, vier Tennisplätze, Squash- und Badmintonplätze, Reitställe, einen Minigolfplatz, ein Wassersportzentrum mit Wasserski, Windsurfen, Bananenbooten, Katamaranen, Segelbooten und einem privaten Jachthafen zum Angeln, für Bootsfahrten und Wasserflugzeugflüge. Das Resort verfügt außerdem über 6 Schießstände, ein Calm Spa, einen Bio-Garten, eine Kinderkrippe, einen Kinderclub und einen Babysitting-Service.

Gäste können das preisgekrönte All-Inclusive-Paket im neuen JA Lake View Hotel, einem designorientierten Anwesen mit Panoramablick über den Golfplatz, 3 Pools, die spektakuläre Mixology-Bar BIBÉ auf dem Dach und 3 Restaurants, das indische Restaurant Kinara by Vikas Khanna, 81 – ein umfangreiches Buffet und Republik, ein modernes Gastropub erleben oder sich für den abgeschiedeneren JA PalmTree Court entscheiden. Dort gibt es Strandvilla-Suiten mit riesigen Terrassen, die vor kurzem mit einem Tripadvisor Travellers Choice Award 2019 ausgezeichnet wurden. Familien, die gerne im Mittelpunkt der Aktion stehen, wählen gerne das gefeierte JA Beach Hotel mit Zugang zum Strand und neu renovierten Zimmern mit eigenem Balkon aus Glas.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1079080/JA_Resort.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1079081/JA_Resort.jpg

Weitere Links

www.jebelali-international .com



SOURCE JA Resorts & Hotels