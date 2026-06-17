DER DAN DAVID PRIZE, DER WELTWEIT GRÖSSTE GESCHICHTSPREIS, GIBT DIE PREISTRÄGER FÜR 2026 BEKANNT

Neun Historiker und Archäologen erhalten jeweils 300.000 US-Dollar – der Dan David Prize feiert sein fünfjähriges Bestehen und würdigt damit innovative Forschung zur Geschichte der Menschheit

Die Stipendien reichen interkommunaler Gewalt auf dem Balkan bis hin zu antiken Straßennetzen in Peru, von der Musik in mittelalterlichen Kathedralen bis hin zu den Ursprüngen moderner Freizeitparks

TEL AVIV, Israel, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Dan David Prize, der weltweit größte Geschichtspreis, gab heute seine Preisträger für das Jahr 2026 bekannt. Die neun Preisträger, deren Arbeit sich durch herausragende Forschung mit der Vergangenheit der Menschheit auseinandersetzt, erhalten jeweils 300.000 US-Dollar als Anerkennung für ihre Leistungen und zur Unterstützung ihrer künftigen Vorhaben. Die Preisträger, die sich alle in der frühen oder mittleren Phase ihrer Karriere befinden, sind Historiker und Archäologen, deren Forschungsarbeiten sich auf Amerika, Ostasien und Europa erstrecken und sich sogar mit den Auswirkungen von Ereignissen im Weltraum auf die Menschheitsgeschichte befassen.

In diesem Jahr jährt sich zum fünften Mal die Neuauflage des Preises, dessen Schwerpunkt nun auf historischer Forschung und Praxis liegt. Mit der Ergänzung der Preisträger des Jahrgangs 2026 hat der Dan-David-Preis nun insgesamt 45 Wissenschaftler und Praktiker auf sechs Kontinenten ausgezeichnet und mehr als 13,5 Millionen US-Dollar zur Förderung bahnbrechender historischer Arbeiten vergeben.

Im Anschluss an ein offenes Nominierungsverfahren wurden die Gewinner von einem internationalen Expertengremium ausgewählt. Die Mitglieder des diesjährigen Auswahlkomitees sind an führenden akademischen Einrichtungen tätig, darunter die Universität Oxford, die Chinese University of Hong Kong und Sciences Po in Paris.

„Vor fünf Jahren haben wir diesen Preis neu ins Leben gerufen, in der Überzeugung, dass die Unterstützung von Historikern in entscheidenden Momenten ihrer Karriere nachhaltig etwas bewirken kann", sagte Ariel David, Vorstandsmitglied des Preises und Sohn von Dan David, dem Gründer des Preises „Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Unsere bisherigen Preisträger nutzen ihre Preisgelder, um wichtige Forschungsinstrumente anzuschaffen, Filme zu produzieren und Gemeinschaftsprojekte aufzubauen, die Geschichte für ein neues Publikum lebendig werden lassen. Die diesjährigen Preisträger setzen diese Tradition fort. Ihre Arbeit reicht vom Balkan bis nach Peru, von mittelalterlichen Kathedralen bis hin zu modernen Freizeitparks. Sie regen uns dazu an, die Vergangenheit und unsere Gegenwart in einem neuen Licht zu betrachten."

Die Preisträger des Dan David Prize 2026 sind:

Max Bergholz, Concordia-Universität, Montreal – Ein Historiker für moderne europäische Geschichte, der sich mit der Dynamik von Gewalt zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Nationalismus und historischem Gedächtnis befasst, vor allem in Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien. Sein erstes Buch, Violence as a Generative Force: Identity, Nationalism, and Memory in a Balkan Community (Cornell University Press, 2016) ist eine Mikrogeschichte, die aufzeigt, wie die einst friedliche multiethnische Gemeinde in Kulen Vakuf im Jahr 1941 in schreckliche Gewalt versank, die zum Tod von mehr als 2000 Menschen führte. Derzeit schreibt er an einem Buch mit dem Titel Our Truths: Violence and the Challenge of a Common Humanity, das untersucht, wie drei verschiedene Regierungen und ihre lokalen Unterstützer in der kroatischen Stadt Glina zwischen 1945 und heute versucht haben, sich mit Aspekten der gewalttätigen Vergangenheit dieser Stadt im Jahr 1941 auseinanderzusetzen.

Roland Betancourt, University of California, Irvine – Ein Kunsthistoriker, dessen Forschungsschwerpunkt von der Kunst und Kultur des Byzantinischen Reiches bis hin zur modernen Populärkultur reicht. In seinen früheren Arbeiten zu Byzanz befasste er sich mit der vormodernen Geschichte von Rasse, Queerness und Transidentitäten. In seinem neuesten Buch Disneyland and the Rise of Automation (Princeton University Press, 2026) untersucht Betancourt, wie der moderne Vergnügungspark in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Automatisierung der Industrie ästhetisierte und die Menschen an deren Systeme und Praktiken gewöhnte.

Matthew Champion, Universität Melbourne – Ein Historiker, der sich mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaften befasst und dessen Forschungsschwerpunkt darauf liegt, wie Menschen Zeit erlebten, wahrnahmen und strukturierten. In seiner Arbeit betont er die Notwendigkeit differenzierter lokaler, globaler, vergleichender, emotionaler, materieller und sinnlicher Geschichtsschreibungen von Zeitlichkeiten, wobei er einen besonderen Schwerpunkt darauf legt, wie Bilder, Objekte, Klänge und Musik unser Verständnis vergangener Gesellschaften bereichern können. Sein Buch The Fullness of Time: Temporalities of the Fifteenth-Century Low Countries (University of Chicago Press, 2017), befasst sich mit der Frage, wie der Lauf der Zeit in den Niederlanden des 15. Jahrhunderts durch die Rhythmen menschlichen Handelns geprägt war – vom musikalischen Leben einer Kathedrale bis zur Zeitmessung durch Uhren und Kalender, von den Arbeitsgewohnheiten eines Zunftmitglieds bis hin zu den Andachtspraktiken der Laien und der Ordensgemeinschaften.

Howard Chiang, University of California, Santa Barbara – Historiker mit Schwerpunkt auf dem modernen ostasiatischen Denken und der ostasiatischen Kultur, wobei sein besonderes Augenmerk der kritischen Auseinandersetzung mit Wissenschaft, Medizin, Rasse, Geschlecht und Sexualität gilt. Chiang zählt zu den Pionieren auf dem Gebiet der Sinophonie-Studien, die Regionen wie Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia und das asiatisch-amerikanische Umfeld neu konzeptualisieren, da die Kategorie „Chinesisch" dort die Komplexität und Vielfalt kultureller Ausdrucksformen nicht angemessen erfasst. Chiangs erstes Buch, After Eunuchs: Science, Medicine, and the Transformation of Sex in Modern China (Columbia University Press, 2018) analysiert die Geschichte des Geschlechtswechsels in China, während sein zweites Buch, Transtopia in the Sinophone Pacific (Columbia University Press, 2021), ein neues Paradigma für die Erforschung der Transgender-Geschichte vorschlägt, in dem die Geopolitik eine zentrale Rolle einnimmt.

Dagomar Degroot, Georgetown University – Ein Umwelthistoriker, der in seiner Arbeit Methoden und Erkenntnisse aus den Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften miteinander verbindet. Im Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit steht das Bestreben, zu verstehen, wie Umweltveränderungen – auf der Erde und darüber hinaus – die Menschheitsgeschichte geprägt haben, und diese Erkenntnisse in Formen zu übertragen, die für Wissenschaft, Politik und das öffentliche Leben von Bedeutung sind. In seinem ersten Buch The Frigid Golden Age" (Cambridge University Press, 2018) beschrieb er ausführlich, wie sich die Niederländische Republik während der „Kleinen Eiszeit" an den Klimawandel anpasste und so in ein „goldenes Zeitalter" eintreten konnte, während andere Gesellschaften unter den Folgen litten. Sein neues Buch Ripples on the Cosmic Ocean: An Environmental History of Our Place in the Solar System (Harvard University Press, 2025) vertritt die These, dass tatsächliche und wahrgenommene Veränderungen in diesen Umgebungen die Menschheitsgeschichte auf bisher unbekannte Weise geprägt haben.

Andrew Lipman, Barnard College, Columbia University – Ein Historiker, der sich mit der Frühneuzeit in Nordamerika und im britischen Atlantikraum befasst. In seinen Arbeiten untersucht er, wie indigene Völker an der Entstehung einer vernetzten maritimen Welt mitwirkten, wobei sein Schwerpunkt auf dem Nordosten der USA liegt. Sein erstes Buch, The Saltwater Frontier: Indians and the Contest for the American Coast (Yale, 2015) wird argumentiert, dass das puritanische Projekt in Neuengland stets mit der Machtpolitik ihrer indigenen Nachbarn und der ihrer niederländischen Konkurrenten verflochten war und dass die maritime Kultur der an der Küste lebenden indigenen Völker entscheidend für ihr Überleben nach der Invasion ihrer Heimatgebiete war. Sein zweites Buch, Squanto: A Native Odyssey (Yale, 2024) ist die erste umfassende Studie über Squanto oder Tisquantum, einen indianischen Dolmetscher, der den frühen Siedlern half und dessen Taten Teil der populären Mythologie rund um das amerikanische Erntedankfest sind.

Giancarlo Marcone, Universidad de Ingenieria y Tecnologia – UTEC – Ein Archäologe, dessen Forschungsschwerpunkt auf menschlichen Siedlungen und langfristigen Besiedlungsmustern entlang der zentralen Küste Perus liegt. Er untersucht die Wechselwirkungen zwischen politischer und häuslicher Ökonomie in der späten prähispanischen Zeit und beleuchtet dabei, wie multiethnische Zwischengruppen während der Expansion des Inka-Reiches mit Vielfalt und Klimawandel umgingen. Er hat sich zudem mit der Kontinuität und dem Wandel der Infrastruktur befasst, insbesondere damit, wie das Straßennetz der Inka die modernen Straßen als Ergebnis historischer und andauernder Verhandlungen mit den lokalen Gemeinschaften beeinflusst hat. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit engagiert sich Marcone im Bereich des Kulturerbes und setzt sich für eine partizipative Verwaltung des Kulturerbes unter nicht-indigenen, aber marginalisierten Gemeinschaften in der Region ein.

Verena Meier, Universität Heidelberg und Technische Universität Berlin – Eine Historikerin für die Neuzeit in Deutschland und Europa, deren Forschungsschwerpunkt auf dem Völkermord an Sinti und Roma während des Nationalsozialismus liegt; sie untersucht die lange Geschichte des Antiziganismus im Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts sowie dessen Nachwirkungen in der Nachkriegszeit. In ihrer Arbeit untersucht sie, wie Machtinstitutionen – von der Polizei über die Kirche bis hin zu transnationalen Netzwerken von Intellektuellen – Vorstellungen von sozialer Ordnung in die Praxis umsetzen und wie diese Prozesse Inklusion, Exklusion und die Grenzen der Zugehörigkeit in modernen Gesellschaften prägen. Im Jahr 2017 wurde sie vom Zentralrat der deutschen Sinti und Roma beauftragt, einen Bericht zum Thema „Protestantismus und Antiziganismus" zu verfassen, der eine Grundlage für wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskussionen über die historische Verantwortung der Kirchen und deren Rolle bei der Diskriminierung und Verfolgung von Sinti und Roma von der Zeit der Reformation unter Martin Luther bis heute bildete.

R. Isabela Morales – Eine Historikerin mit Schwerpunkt auf öffentlicher Geschichtsvermittlung sowie Expertin für Sklaverei und Emanzipation in den Vereinigten Staaten, deren Arbeit individuelle, lokale und familiäre Geschichten in den Mittelpunkt stellt, um so Einblicke in das Gesamtbild von Rasse und Sklaverei im Amerika des 19. Jahrhunderts zu gewähren. Ihr erstes Buch, Happy Dreams of Liberty: „An American Family in Slavery and Freedom (Oxford University Press, 2022) zeichnet die Geschichte der Familie Townsend nach, der Nachkommen des weißen Plantagenbesitzers Samuel Townsend, der bei seinem Tod fast sein gesamtes Vermögen seinen fünf Söhnen, vier Töchtern und zwei Nichten hinterließ: Sie alle waren seine Sklaven. Das Buch wurde mit dem Frederick Douglass-Buchpreis 2023 ausgezeichnet. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat Morales Sonderausstellungen, mündliche Geschichtsprojekte und preisgekrönte öffentliche Programme für Museen und Universitäten in New York, New Jersey und darüber hinaus konzipiert, zuletzt im Stoutsburg Sourland African American Museum.

Seit der Neuauflage des Preises im Jahr 2021 haben die mit 300.000 Dollar dotierten Auszeichnungen es den Preisträgern ermöglicht, ehrgeizige neue Projekte zu verfolgen und die Geschichtswissenschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Da der Preis nun bereits zum fünften Mal verliehen wird, verdeutlichen die bisherigen Preisträger die tiefgreifende Wirkung der Auszeichnung. Anita Radini, Assistenzprofessorin für Archäologie am University College Dublin, nutzte ihre Fördermittel, um ein Spezialmikroskop anzuschaffen, das neue Forschungsansätze zu früheren Lebensräumen ermöglicht, und um ein Vermittlungsset zu entwickeln, das Kindern hilft, die Natur besser zu verstehen. Kim Welch, Professorin an der Vanderbilt University, deren Forschung sich mit der Rekonstruktion des Lebens freier und versklavter Menschen afrikanischer Herkunft befasst, erklärte, der Preis habe ihr „den Raum, die Zeit und die Ressourcen gegeben, die notwendig sind, um ehrgeizige Ziele zu verfolgen" und historische Lebenswege über Zeit und Raum hinweg nachzuzeichnen. Saheed Aderinto, Professor für Geschichte sowie für Afrikastudien und Studien zur afrikanischen Diaspora an der Florida International University, nutzte seine Auszeichnung, um sich dem Dokumentarfilm zu widmen. Damit finanzierte er umfangreiche Forschungsarbeiten in Nigeria und Europa und ermöglichte es zudem anderen afrikanischen Wissenschaftlern, ihre eigenen filmischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. „Der Gewinn des Preises hat es mir ermöglicht, die Filme zu drehen, die ich drehen möchte, und Geschichten nach meinen eigenen Vorstellungen zu erzählen", sagte er.

„In einer Zeit, in der die geisteswissenschaftliche Forschung sowohl durch politische Eingriffe als auch durch anhaltende Mittelkürzungen bedroht ist, ermöglicht der Preis den Preisträgern die Freiheit, ungehindert zu forschen und weiterhin differenzierte und nuancierte Einblicke in die Vergangenheit der Menschheit zu liefern", sagte Professor Tim Cole, Historiker und wissenschaftlicher Berater des Dan David Prize. „Die neun diesjährigen Preisträger reihen sich in eine wachsende Gemeinschaft von Wissenschaftlern ein, deren gemeinsames Werk das Mosaik der Geschichtswissenschaft um neue Forschungsansätze und kreative Neuinterpretationen bekannter historischer Landschaften bereichert."

Die Preisträger des Jahres 2026 nahmen den Preis kürzlich im Rahmen einer Veranstaltung in Italien entgegen. Nominierungen für den Dan David Prize 2027 können ab sofort unter www.dandavidprize.org/nominate eingereicht werden.

Der Dan David Prize wurde 2001 vom verstorbenen Unternehmer und Philanthropen Dan David ins Leben gerufen, um innovative und interdisziplinäre Arbeiten zu würdigen, die einen Beitrag zum Wohl der Menschheit geleistet haben. Im Jahr 2021 wurde der Preis mit einem Schwerpunkt auf historischer Forschung neu ins Leben gerufen, um die Leidenschaft des Gründers für Geschichte und Archäologie zu würdigen. Das Programm würdigt nun Nachwuchswissenschaftler sowie Wissenschaftler in der Mitte ihrer Karriere, um ihnen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen – und zwar in einer Zeit, in der historisches Wissen und die Geschichtswissenschaft unter Beschuss stehen, vielen universitären Fachbereichen die Schließung droht und die Mittel für Forschung, Archive, Bibliotheken und Museen gekürzt oder gestrichen werden.

Der verstorbene Dan David erlebte Verfolgung im von den Nazis unterstützten und später im kommunistischen Rumänien und entwickelte sich zu einem erfolgreichen Fotografen und später zu einem Unternehmer und Philanthropen. Dan war von der automatischen Sofortbildfotografie fasziniert und gründete ein Unternehmen, das den automatischen Fotoautomaten in Ländern auf der ganzen Welt einführte. Dan hatte ein großes Interesse an Geschichte und Archäologie, Themen, die in vielen Projekten der Dan David Stiftung eine Rolle spielen. Seine vollständige Biografie ist hier verfügbar.

Informationen zum Dan David Prize

Der Dan David Prize, der von der Dan David-Stiftung gestiftet wurde und dessen Hauptsitz an der Universität Tel Aviv liegt, ist der weltweit bedeutendste Geschichtspreis. Dan David, der Gründer des Preises, war der Überzeugung, dass das Wissen über die Vergangenheit uns bereichert, uns hilft, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern, und entscheidend dafür ist, unsere gemeinsame Zukunft neu zu gestalten. In einer Zeit, in der die Unterstützung für die Geisteswissenschaften immer weiter zurückgeht, würdigt der Preis die nächste Generation herausragender Historiker, Archäologen, Kuratoren, Filmemacher und Digital-Humanisten. Jedes Jahr erhalten bis zu neun Forscher jeweils 300.000 Dollar als Anerkennung für ihre Leistungen und zur Unterstützung ihrer künftigen Projekte.

Weitere Informationen über Dan David, den Preis und die Preisträger des Jahres 2026 finden Sie unter www.dandavidprize.org.