EL PREMIO DAN DAVID, EL MAYOR PREMIO DE LA HISTORIA DEL MUNDO, ANUNCIA A LOS GANADORES DE 2026

Nueve historiadores y arqueólogos reciben $ 300,000 (USD) cada uno, ya que el Premio Dan David marca cinco años de honrar la investigación innovadora sobre el pasado humano

Las becas abarcandesde la violencia intercomunitaria en los Balcanes hasta las antiguas redes de carreteras en Perú, desde la música en las catedrales medievales hasta los orígenes de los parques temáticos modernos

TEL AVIV, Israel, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Premio Dan David, el mayor premio de historia del mundo, anunció hoy a sus ganadores de 2026. Los nueve ganadores, cuyo trabajo explora el pasado humano a través de una investigación sobresaliente, recibirán cada uno $ 300,000 (USD) en reconocimiento a sus logros y para apoyar sus esfuerzos futuros. Los ganadores, todos en etapas tempranas y medias de sus carreras, son historiadores y arqueólogos cuyas investigaciones abarcan las Américas, Asia Oriental, Europa e incluso cómo los eventos en el espacio exterior han impactado la historia humana.

Este año se cumplen cinco años desde que se relanzó el Premio para centrarse en la investigación y la práctica históricas. Con la incorporación de la cohorte 2026, el Premio Dan David ha reconocido a 45 académicos y profesionales en seis continentes, otorgando más de $ 13.5 millones (USD) para apoyar trabajos históricos innovadores.

Después de un proceso de nominación abierto, los ganadores fueron seleccionados por un comité internacional de expertos. Los miembros del comité de selección de este año trabajan en instituciones académicas líderes como la Universidad de Oxford, la Universidad China de Hong Kong y Sciences Po en París.

"Hace cinco años, relanzamos este Premio con la convicción de que apoyar a los historiadores en momentos cruciales de sus carreras podría marcar una diferencia duradera", dijo Ariel David, miembro de la junta del Premio e hijo de Dan David, el fundador del Premio. "Los resultados han superado nuestras expectativas. Nuestros ganadores anteriores están utilizando sus premios para adquirir herramientas de investigación crítica, producir películas y crear programas comunitarios que den vida a la historia para nuevas audiencias. Los ganadores de este año continúan esa tradición. Su trabajo abarca desde los Balcanes hasta Perú, desde catedrales medievales hasta modernos parques temáticos. Nos desafían a ver el pasado y nuestro presente bajo una nueva luz ".

Los ganadores del Premio Dan David 2026 son:

Max Bergholz, Universidad de Concordia, Montreal - Un historiador de la Europa moderna que estudia la dinámica de la violencia intercomunitaria, el nacionalismo y la memoria histórica, principalmente en Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia. Su primer libro, Violence as a Generative Force: Identity, Nationalism, and Memory in a Balkan Community (Cornell University Press, 2016) es una microhistoria que explica cómo la otrora pacífica comunidad multiétnica en Kulen Vakuf descendió en 1941 a una horrible violencia que condujo a la muerte de más de 2000 personas. Actualmente está escribiendo un libro titulado Our Truths: Violence and the Challenge of a Common Humanity, que investiga cómo tres gobiernos distintos y sus partidarios locales en la ciudad croata de Glina han intentado, entre 1945 y la actualidad, lidiar con aspectos del pasado violento de esa ciudad durante 1941.

Roland Betancourt, Universidad de California, Irvine: un historiador del arte cuya investigación abarca desde el arte y la cultura del imperio bizantino hasta la cultura popular moderna. Su trabajo anterior sobre Bizancio exploró la historia premoderna de la raza, la rareza y las identidades trans. En su libro más reciente, Disneyland and the Rise of Automation (Princeton University Press, 2026), Betancourt analiza cómo el moderno parque de atracciones estetizó la automatización de la industria en la segunda mitad del siglo XX, aclimatando a las personas a sus sistemas y prácticas.

Matthew Champion, Universidad de Melbourne: un historiador de las sociedades medievales y modernas tempranas, cuyo trabajo se centra en cómo las personas experimentaron, percibieron y estructuraron el tiempo. Su trabajo enfatiza la necesidad de historias de temporalidades locales, globales, comparativas, emocionales, materiales y sensoriales matizadas, con un énfasis particular en cómo las imágenes, los objetos, los sonidos y la música pueden enriquecer nuestra comprensión de las sociedades pasadas. Su libro The Fullness of Time: Temporalities of the Fifteenth-Century Low Countries (University of Chicago Press, 2017), se pregunta cómo el paso del tiempo en los Países Bajos del siglo XV fue ordenado por los ritmos de la acción humana, desde la vida musical de una catedral hasta la medición del tiempo por relojes y calendarios, desde los hábitos de trabajo de un gremial hasta las prácticas devocionales de los laicos y las órdenes religiosas.

Howard Chiang, Universidad de California, Santa Bárbara - Un historiador del pensamiento y la cultura modernos de Asia Oriental, con un énfasis particular en el estudio crítico de la ciencia, la medicina, la raza, el género y la sexualidad. Chiang es uno de los pioneros en el campo de los estudios sinófonos, que reconcibe regiones como Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia y la América asiática, donde la categoría de "chino" no logra capturar la complejidad y la diversidad de la expresión cultural. El primer libro de Chiang, After Eunuchs: Science, Medicine, and the Transformation of Sex in Modern China (Columbia University Press, 2018), analiza la historia del cambio de sexo en China, mientras que su segundo libro, Transtopia in the Sinophone Pacific (Columbia University Press, 2021), propone un nuevo paradigma para hacer historia transgénero en el que la geopolítica asume una importancia central.

Dagomar Degroot, Universidad de Georgetown - Un historiador ambiental que combina los métodos y la evidencia de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales en su trabajo. Su erudición se centra en comprender cómo el cambio ambiental, en la Tierra y más allá, ha dado forma a la historia humana, y en traducir esos conocimientos en formas que son importantes para la erudición, la política y la vida pública. Su primer libro, The Frigid Golden Age (Cambridge University Press, 2018), detalló cómo la República Holandesa se adaptó al cambio climático durante la "Pequeña Edad de Hielo", lo que le permitió entrar en una "edad de oro" en un momento en que otras sociedades estaban sufriendo. Su nuevo libro, Ripples on the Cosmic Ocean: An Environmental History of Our Place in the Solar System (Harvard University Press, 2025), argumenta que los cambios reales y percibidos en estos entornos dieron forma a la historia humana de maneras previamente incalculables.

Andrew Lipman, Barnard College, Universidad de Columbia - Un historiador de la América del Norte moderna y el Atlántico británico, cuyo trabajo explora cómo los pueblos nativos participaron en la creación de un mundo oceánico conectado, con un enfoque en el noreste de Estados Unidos. Su primer libro, The Saltwater Frontier: Indians and the Contest for the American Coast (Yale, 2015), argumentó que el proyecto puritano en Nueva Inglaterra siempre estuvo entrelazado con la política de poder de sus vecinos indígenas y la de sus competidores holandeses, y que la cultura marítima de los pueblos nativos costeros era clave para su supervivencia después de la invasión de sus tierras natales. Su segundo libro, Squanto: A Native Odyssey (Yale, 2024), es el primer estudio de Squanto o Tisquantum, un intérprete nativo que ayudó a los primeros colonos y cuyas acciones son parte de la mitología popular detrás del Día de Acción de Gracias estadounidense.

Giancarlo Marcone, Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC - Arqueólogo cuya investigación se centra en los asentamientos humanos y los patrones de ocupación a largo plazo a lo largo de la costa central del Perú. Explora las interacciones prehispánicas tardías entre las economías política y doméstica, examinando cómo los grupos intermedios multiétnicos navegaron por la diversidad y el cambio climático durante la expansión incaica. También ha investigado la continuidad y transformación de la infraestructura, en particular cómo el sistema vial inca ha influido en las carreteras modernas como resultado de las negociaciones históricas y en curso con las comunidades locales. Además de su trabajo académico, Marcone se dedica al trabajo de patrimonio, promoviendo la gestión participativa del patrimonio entre las comunidades no indígenas pero marginadas de la región.

Verena Meier, Universidad de Heidelberg y Universidad Técnica de Berlín - Una historiadora de la Alemania moderna y Europa cuya investigación se centra en el genocidio de los sinti y los romaníes durante el nazismo, investigando la larga historia del antigitanismo en la Alemania de los siglos XIX y XX, así como su legado de la posguerra. Su trabajo explora cómo las instituciones de poder, desde la policía y la iglesia hasta las redes transnacionales de intelectuales, traducen las visiones del orden social en la práctica, y cómo estos procesos dan forma a la inclusión, la exclusión y los límites de la pertenencia en las sociedades modernas. En 2017, el Consejo Central de los Sinti y los Gitanos Alemanes le encargó un informe sobre "Protestantismo y antigitanismo", que proporcionó una base para los debates académicos y cívicos sobre las responsabilidades históricas de las iglesias y su papel en la discriminación y la persecución de los Sinti y los gitanos desde el período de la reforma de Martín Lutero hasta hoy.

R. Isabela Morales - Una historiadora pública y estudiosa de la esclavitud y la emancipación en los Estados Unidos, cuyo trabajo centra las historias individuales, locales y familiares como una ventana al panorama más amplio de la raza y la esclavitud en la América del siglo XIX. Su primer libro, Happy Dreams of Liberty: An American Family in Slavery and Freedom (Oxford University Press, 2022), reconstruye la historia de la familia Townsend, los descendientes del plantador blanco Samuel Townsend que, a su muerte, dejó casi la totalidad de su fortuna a sus cinco hijos, cuatro hijas y dos sobrinas: todos ellos sus esclavos. El libro fue galardonado con el Premio del Libro Frederick Douglass 2023. Además de su trabajo académico, Morales ha producido exposiciones especiales, proyectos de historia oral y programas públicos galardonados para museos y universidades en Nueva York, Nueva Jersey y más allá, más recientemente en el Museo Afroamericano Stoutsburg Sourland.

Desde el relanzamiento del Premio en 2021, los premios de $ 300,000 han permitido a los ganadores perseguir nuevos proyectos ambiciosos y brindar becas históricas a un público más amplio. A medida que el Premio marca su quinto año, los ganadores anteriores ilustran el impacto transformador del premio. Anita Radini, profesora asistente de arqueología en el University College de Dublín, utilizó su premio para adquirir un microscopio especializado para permitir nuevas investigaciones sobre entornos pasados y desarrollar un kit de divulgación para ayudar a los niños a comprender mejor el mundo natural. Kim Welch, profesora de la Universidad de Vanderbilt cuya investigación reconstruye las vidas de personas libres y esclavizadas de ascendencia africana, dijo que el Premio le dio "el espacio, el tiempo y los recursos necesarios para ser ambiciosa" y rastrear vidas históricas a través del tiempo y el espacio. Saheed Aderinto, profesor de historia y estudios de la diáspora africana y africana en la Universidad Internacional de Florida, utilizó su premio para dedicarse a la realización de documentales, financiando una amplia investigación en Nigeria y Europa, así como permitiendo a otros académicos africanos desarrollar sus propias habilidades cinematográficas. "Ganar el premio me permitió producir las películas que quiero y contar historias en mis propios términos", dijo.

"En un momento en que la investigación en humanidades se ve amenazada por la intervención política, así como por los recortes de fondos en curso, el premio permite a los ganadores la libertad de participar en una investigación sin trabas y continuar proporcionando información sofisticada y matizada sobre el pasado humano", dijo el profesor Tim Cole, historiador y asesor académico del Premio Dan David. "Los nueve ganadores de este año se unen a una creciente comunidad de académicos cuyo trabajo colectivo enriquece el tapiz de la erudición histórica con nuevos hilos de investigación y reimaginaciones creativas de paisajes históricos familiares".

Los ganadores de 2026 recibieron recientemente el Premio en una reunión en Italia. Las nominaciones para el Premio Dan David 2027 ahora se están aceptando en www.dandavidprize.org/nominate.

El Premio Dan David fue establecido por primera vez en 2001 por el fallecido empresario y filántropo Dan David, para recompensar el trabajo innovador e interdisciplinario que contribuyó a la humanidad. En 2021, el Premio se relanzó con un enfoque en la investigación histórica, en honor a la pasión del fundador por la historia y la arqueología. Ahora reconoce a los académicos de carrera temprana y media para ayudarlos a desarrollar su potencial en un momento en que el conocimiento histórico y la erudición están bajo ataque, muchos departamentos universitarios están amenazados de cierre y los presupuestos para investigación, archivos, bibliotecas y museos están siendo recortados o retirados.

El difunto Dan David vivió la persecución en la Rumanía aliada a los nazis y luego comunista, convirtiéndose en un fotógrafo consumado y más tarde en un empresario y filántropo. A Dan le fascinaba la fotografía instantánea automática y creó una empresa que introdujo a países de todo el mundo a la cabina de fotos automática. Dan tenía un gran interés en la historia y la arqueología, que figuran en muchos de los proyectos de la Fundación Dan David. Su biografía completa está disponible aquí.

Acerca del Premio Dan David

El Premio Dan David, dotado por la Fundación Dan David y con sede en la Universidad de Tel Aviv, es el mayor premio de historia del mundo. Dan David, el fundador del premio, creía que el conocimiento del pasado nos enriquece y nos ayuda a lidiar con los desafíos del presente, y es crucial para reimaginar nuestro futuro colectivo. En un momento de disminución del apoyo a las humanidades, el Premio celebra a la próxima generación de destacados historiadores, arqueólogos, curadores, cineastas y humanistas digitales. Cada año, hasta nueve investigadores reciben $ 300,000 cada uno en reconocimiento a sus logros y para apoyar sus esfuerzos futuros.

Para obtener más información sobre Dan David, el Premio y los ganadores de 2026, visite www.dandavidprize.org.

FUENTE Dan David Prize