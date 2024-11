Desay SV präsentiert auf der IZB 2024 modernste Automobiltechnologien

WEIMAR, Deutschland, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Zuliefererbörse (IZB) fand vom 22. bis 24. Oktober in Wolfsburg, Deutschland, unter dem Motto „Empowering Partnerships" statt. In diesem Jahr kamen 830 Aussteller aus der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Innovationen im Bereich Technologie und Produkte zu präsentieren. Desay SV (002920.SZ), ein führendes Unternehmen im Bereich Mobilitätstechnologie, präsentierte über 50 fortschrittliche Produkte aus drei Geschäftsbereichen: Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Dies unterstreicht die strategische Vision des Unternehmens, der bevorzugte Partner für die Transformation der Mobilität zu werden.

Desay SV at 2024 IZB Desay SV at 2024 IZB

Intelligente Produkte für vernetzte Fahrzeuge für globale Kunden

Desay SV präsentierte auf der Messe sein Angebot an ausgereiften Produkten neben den neuesten Innovationen. Zu den bemerkenswerten Displays gehörten verschiedene Kabinenprodukte, wie die intelligente Hochleistungskabine G9SH, das Head-up-Display (HUD) und intelligente Oberflächen (Bedienfelder). Darüber hinaus verfügt der Desay SV über verschiedene Kameras, darunter OMS (Occupant Monitoring System), Front- und Seitensichtkameras sowie andere intelligente Fahrsensorlösungen.

Unter den verschiedenen Angeboten stachen die intelligenten Fahrlösungen von Desay SV hervor und erregten große Aufmerksamkeit. Das Highlight war der neueste intelligente Driving Domain Controller, die IPU14. Die IPU14 wird vom NVIDIA Thor Chip angetrieben und unterstützt das bedingte autonome Fahren (L3) sowie das autonome Fahren (L4) in bestimmten Szenarien. Mit ihrer außergewöhnlichen Leistung, ihrem sicheren und redundanten Design und der Möglichkeit, Fahrleistung und -komfort durch algorithmische Verbesserungen zu personalisieren, hat die IPU14 bereits Vorbestellungen von mehreren OEMs erhalten.

Desay SV erweitert lokalisierte Dienste auf dem europäischen Markt

Yang Yong, geschäftsführender Vizepräsident von Desay SV und General Manager von Desay SV Europe, erläuterte in einem Interview auf der IZB, dass der wahre Indikator für die Internationalisierung eines Unternehmens in seinem kontinuierlichen Erfolg bei der Lokalisierung liegt. Der europäische Markt spielt in den Plänen von Desay SV für künftiges Wachstum und Entwicklung eine entscheidende Rolle. Für die Zukunft planen wir, die Sachinvestitionen zu erhöhen, die Ressourcenzuweisung in den Bereichen Lieferketten, Produktion, Management und Forschung und Entwicklung zu optimieren und die Sicherheit der Lieferkette vollständig zu gewährleisten, um den Kunden vor Ort umfassendere und effizientere Dienstleistungen entlang des gesamten Auftragszyklus von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion zu bieten. Neben dem Ausbau der lokalen Kundendienstkapazitäten bemühen wir uns auch um die Stärkung lokaler Industriepartnerschaften und die aktive Wahrnehmung der sozialen Verantwortung der Unternehmen.

Gao Dapeng, Vorsitzender und Präsident von Desay SV, der zur Teilnahme am IZB Livestage-Seminar „Elektrifizierung und Vernetzung" eingeladen war, sagte: „Durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern bleibt Desay SV einem kundenorientierten Ansatz verpflichtet und richtet seine Dienstleistungen an den Entwicklungsstrategien der Kunden aus. Der industrielle Wandel vollzieht sich nicht über Nacht. Jede Region hat ihr eigenes Entwicklungstempo und ihre eigenen Anforderungen. Desay SV ist bestrebt, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf die lokalen Anforderungen zugeschnitten sind. So können sie bei der Transformation der Automobilindustrie eine Vorreiterrolle einnehmen."

Vor kurzem hat Desay SV seine europäische Marktstrategie beschleunigt, indem es einen neuen Technologiepark in Weimar, Deutschland, gegründet, das erste Büro in Paris, Frankreich, eröffnet und ein intelligentes Fabrikprojekt in Spanien gestartet hat. Mit diesen Fortschritten hat Desay SV die lokalen Produktionskapazitäten erheblich gestärkt und ist nun in der Lage, den riesigen europäischen Automobilmarkt besser zu bedienen, indem kürzere Lieferzeiten, schnellere Reaktionen und Lösungen angeboten werden, die den lokalen Erwartungen besser entsprechen.

Informationen zu Desay SV

Desay SV ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Serviceniederlassungen in Deutschland, Japan, Singapur, Spanien, USA und weiteren Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effiziente Integration von Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Desay SV kann auf 38 Jahre Erfahrung zurückblicken und hat sich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung ausgezeichnet. Durch kontinuierliche Innovation und umfassende Kompetenzen hat Desay SV sich das langfristige Vertrauen globaler Kunden verdient, darunter Chery, Geely, SAIC, Toyota, Volkswagen, Volvo und mehr. Dank ihnen belegt Desay SV Platz 74 der Top 100 globalen Autozulieferer laut Automotive News 2024. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Desay SV online unter www.desaysv.com oder folgen Sie uns auf: https://www.linkedin.com/company/13690363

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2544012/Desay_SV_2024_IZB.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2544013/Desay_SV_2024_IZB_1.jpg