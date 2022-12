DevRev Product-Led Support jetzt auf AWS Marketplace verfügbar

Moderne Softwareunternehmen können jetzt ihr Cloud-Budget nutzen, um DevRev-Software zu beschaffen und ihren Kundensupport in einen Wachstumsmotor zu verwandeln

LAS VEGAS, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- DevRev, ein Unternehmen, das die Kundenorientierung fördert, indem es mehrere Abteilungen rund um den Endbenutzer mit einer Daten-, Kollaborations- und Analyseplattform zusammenführt, hat heute die Verfügbarkeit seiner Lösung auf dem AWS Marketplace bekannt gegeben. Durch den Kauf von DevRev über den AWS Marketplace können Kunden jetzt die Beschaffung vereinfachen, flexible und kundenspezifische Preise nutzen und DevRev-Ausgaben mit ihrer AWS-Rechnung konsolidieren.

Das Unternehmen plant, sich der Cloud-Marktplätze zu bedienen, um die Cloud-Budgets der Käufer zu nutzen, vielfältige Wege zum Handel zu erschließen und Partnerschaften mit Unternehmen aufzubauen, die auf der DevRev-Plattform Mehrwert schaffen. In der modernen Ära von SaaS nehmen Partnerschaften eine neue Form an und entwickeln sich von reinen Beratungs- und Implementierungstunden zu einem wiederholbareren Handel mit Partner-Apps und -Plugins („Snap-ins"). B2B-Marktplätze, insbesondere SaaS, werden die App-Stores der letzten zehn Jahre nachahmen, was die Entdeckung, das Vertrauen und die Umsatzbeteiligung angeht.

„AWS Marketplace wird DevRev Zugang zu den bereits zugesagten Cloud-Ausgaben des Käufers verschaffen, Geschäfte durch einfachere Beschaffung beschleunigen und Partnerschaften fördern", erklärt Manoj Agarwal, Präsident und Mitbegründer von DevRev. DevRev ist davon überzeugt, dass Cloud-Marktplätze ein wichtiger Hebel für die Markteinführung sein werden – zusammen mit Produkt- und gemeinschaftsbasierten Wachstumsstrategien mit seinem eigenen Marktplatz.

DevRev wird von AWS unterstützt und stellt Produkt- und Endbenutzerdaten in den Mittelpunkt Ihres Unternehmens. Die Daten werden abteilungsübergreifend in einer einzigen Kooperations- und Analyseplattform namens DevCRM zusammengeführt. Die DevCRM-Plattform synchronisiert GitHub, Jira, ältere CRMs und Ereignisse in Echtzeit mit den Problemen, Reklamationen und Konversationen von DevRev. So können Manager – Manager für technische Unterstützung, Projektmanager und Kundenerfolgsmanager – Benutzerakzeptanz und -bindung erhöhen.

DevRev Product-Led Support ist die erste App auf der DevCRM-Plattform, die In-App- und moderne Kundenkanäle mit einer skalierbaren, anpassbaren Kundendienstplattform konvergiert, die eng mit technischen Fragen verknüpft ist. Die Plattform unterstützt Ingenieure mit Produkt- und Endbenutzerdaten, hilft, Abwanderungsraten zu reduzieren, Kosten um mehr als 50 % zu senken und effizient zu wachsen.

In einer der größten Startkapitalrunden in der Geschichte des Silicon Valley hat DevRev mehr als 70 Mio. USD beschafft. Für frühe Transformationspartner, die auf der DevCRM-Plattform aufbauen, hat das Unternehmen in diesem Quartal sein SAFE-Investitionsvehikel eröffnet. Weitere Informationen zur Finanzierung oder zu den Anlegerbeziehungen von DevRev finden Sie hier.

Informationen zu DevRev

DevRev ist ein Unternehmen für Geschäftssoftware, das die Kundenorientierung fördert, indem es mehrere Abteilungen um den Endbenutzer herum mit einer Daten-, Kollaborations- und Analyseplattform zusammenführt. Das Unternehmen wird von Mitbegründer und CEO Dheeraj Pandey, der zuvor als CEO von Nutanix tätig war, und Manoj Agarwal, DevRev-Mitbegründer und ehemaliger SVP of Engineering von Nutanix, geleitet. DevRev hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen an sechs Standorten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen baut eine API-gesteuerte, entwicklerorientierte CRM-Plattform (Customer Relationship Management) für moderne Softwareunternehmen auf.

Medienunterstützung für DevRev

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800076/DevRev_Logo.jpg

SOURCE DevRev