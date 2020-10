SHANGHAI, 20. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Vom 26. Oktober 2020 bis zum 28. Oktober 2020 findet in Shanghai, China, die Zweite Lujiazui International Reinsurance Conference statt. Diese Konferenz ist die einzige internationale Rückversicherungskonferenz, die 2020 stattfinden wird, da andere Sitzungen von COVID-19 betroffen sind und nicht stattfinden werden. Die Lujiazui International Reinsurance Conference wird gemeinsam vom Lujiazui Financial City Council, der China Reinsurance Group Corporation, dem Verwaltungsausschuss der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai), dem Lujiazui Administration Bureau und der Shanghai Insurance Exchange Co. Es handelt sich um die einzige internationale Jahreskonferenz für Rückversicherungsagenturen, die in diesem Jahr weltweit ins Leben gerufen wurde, was die systematischen Vorteile und die institutionelle Überlegenheit von Chinas Regierungsführung zeigt.