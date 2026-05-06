Die Cataneo GmbH gibt die Expansion in den 300 Milliarden US-Dollar schweren US-Werbemarkt durch eine strategische Fusion bekannt

MÜNCHEN, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Cataneo GmbH, ein führender Anbieter im Bereich der cloudbasierten Werbung, plant die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf den weltweit größten Werbemarkt in den Vereinigten Staaten. Dazu wird das Unternehmen seine geschäftskritische Medien- und Werbesoftware mit Brand Engagement Network, Inc. (NASDAQ: BNAI) („BEN") zusammenführen, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sichere dialogorientierte KI entwickelt, die für den Einsatz in geschlossenen Unternehmensumgebungen konzipiert ist.

From left to right: Michael Lucas, Co-Founder of Brand Engagement Network; Christian Unterseer, Co-Founder of Cataneo; Tyler Luck, Co-Founder and CEO of Brand Engagement Network; Michael Wölfle, Co-Founder of Cataneo; Renato Rocha Pinto, CEO of Cataneo.

Cataneo ist ein Medientechnologieunternehmen, das Werbevertriebsorganisationen („Sales Houses") und Medienagenturen die Möglichkeit bietet, ihre Medienaktivitäten mithilfe cloudbasierter Software sicher zu planen, zu verwalten und zu optimieren, ohne auf traditionelle, statische und kostspielige On-Premise-Altsysteme angewiesen zu sein. Ursprünglich auf den deutschen TV-Werbemarkt fokussiert, expandierte das Unternehmen weltweit, gewann Kunden in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika und unterstützt heute Werbebetriebe in großem Maßstab bei mehr als 1.000 Medienmarken und über 200 Kanälen. Die Plattform von Cataneo verwaltet ein jährliches Werbeinventar von mehr als 6 Milliarden Euro, und das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 10 Millionen US-Dollar, was eine langjährige Erfolgsbilanz in Sachen Rentabilität widerspiegelt.

Allein in den Vereinigten Staaten erreichte die digitale Werbung 2025 fast 300 Milliarden US-Dollar¹, wobei die gesamten Werbeausgaben weiterhin um etwa 9–10 % jährlich wachsen², was den anhaltenden Wandel hin zu datengesteuerten und KI-gestützten Medienökosystemen unterstreicht.

Cataneo weist eine Kundenbindungsrate von über 98 % auf.Die Entscheidung für den Zusammenschluss mit BEN stellt den nächsten logischen Schritt in der Unternehmensentwicklung dar, durch den eine dauerhafte Präsenz in den USA etabliert und fortschrittliche dialogorientierte und agentenbasierte KI in ein sicheres, geschlossenes System integriert wird. Durch die Kombination der globalen Medieninfrastruktur von Cataneo mit den KI-Fähigkeiten von BEN wollen die Unternehmen intelligentere, automatisierte und messbare Werbeworkflows ermöglichen, die eine verbesserte Monetarisierung und eine effizientere Interaktion zwischen Marken und Zielgruppen unterstützen.

„Heute ist ein wichtiger Tag für Cataneo", sagte Christian Unterseer, Mitbegründer von Cataneo, der nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich dem Vorstand von Brand Engagement Network beitreten wird. „Diese Entscheidung erweitert Cataneo auf den US-Werbemarkt und hebt das Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe, da die Werbeausgaben in Europa – unserer Heimatbasis seit mehr als zwei Jahrzehnten – weiterhin deutlich unter dem US-Niveau liegen. Mit der Technologie von BEN und dessen Partnernetzwerk in den USA und Lateinamerika werden wir in der Lage sein, einen deutlich größeren globalen Kundenstamm zu bedienen, als dies auf eigenständiger Basis möglich wäre."

Die Cataneo GmbH hat einen endgültigen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, der von Brand Engagement Network, Inc. am 30. April 2026 bekannt gegeben wurde. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für den 30. Juni 2026 erwartet.

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zur Transaktion finden Sie in der offiziellen Mitteilung von Brand Engagement Network, Inc.:

https://brandengagementnetwork.com/newsroom/brand-engagement-network-(nasdaq-bnai)-signs-definitive-agreement-to-acquire-cataneo-gmbh-a-global-media-infrastructure-leader-in-a-debt-free-19.5-million-transaction

Informationen zu Cataneo

Die Cataneo GmbH ist ein weltweit führender Anbieter von Medienmanagement-Lösungen für Anzeigenverkauf, Sendeplanung, Traffic-Management und Content-Management über lineare, nicht-lineare und digitale Kanäle hinweg. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München bietet mit seiner hochgradig anpassbaren und skalierbaren MYDAS-Plattform End-to-End-Monetarisierungstools mit Datenanalyse, CRM-Integration und Echtzeit-Reporting. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung unterstützt Cataneo mehr als 1.000 Medienmarken auf über 200 Kanälen auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cataneo.com.

Informationen zu Brand Engagement Network, Inc.

Brand Engagement Network, Inc. (NASDAQ: BNAI) entwickelt sichere, unternehmensgerechte künstliche Intelligenz für die Interaktionsschicht der KI, in der Menschen mit Systemen interagieren und konkrete Ergebnisse in der realen Welt erzielt werden. Auf Basis des firmeneigenen „Engagement Language Model" (ELM™) bietet die Technologie dialogorientierte KI, die menschliche Absichten mit Unternehmensdaten, Arbeitsabläufen und Maßnahmen in geschlossenen, datenschutzkonformen und regulierten Umgebungen verknüpft. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von Organisationen in regulierten und risikoreichen Branchen und bringt KI in operative Umgebungen, in denen Engagement, Verantwortlichkeit und Ergebnisse entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandengagementnetwork.com.

Kontakt:

Cataneo Media: [email protected]

Quellen:

¹ Quelle: Interactive Advertising Bureau (IAB), U.S. Digital Advertising Revenue Report 2025

² Quelle: Interactive Advertising Bureau (IAB), Advertising Spend Outlook 2026

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der geplanten Transaktion zwischen der Cataneo GmbH und der Brand Engagement Network, Inc. (NASDAQ: BNAI), einschließlich Aussagen zum voraussichtlichen Abschluss der Transaktion und zu den erwarteten strategischen Vorteilen der Fusion. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.

Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören die Erfüllung der Abschlussbedingungen, behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen und andere mit der Transaktion verbundene Risiken. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben.

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