Die FITUR 2026 unterstreicht die starken Synergien zwischen Deutschland und Spanien

Deutschland wird mit Unternehmen aus den Bereichen Tourismus-Technologie, Hotellerie, Incoming-Reiseveranstalter und Kreuzfahrten umfassend vertreten sein.

MADRID, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Internationale Tourismusmesse FITUR, die vom 21. bis 25. Januar auf dem IFEMA MADRID stattfindet, wird die engen Beziehungen zwischen zwei der dynamischsten Tourismusmärkte in Europa aufzeigen: Deutschland und Spanien. Deutschland wird sich auf der FITUR 2026 mit einem vielfältigen und hoch repräsentativen Angebot seiner Tourismusbranche präsentieren. Das Land hebt sich durch die Teilnahme von Unternehmen der Tourismusbranche, Hotelketten, Incoming-Reiseveranstaltern und wichtigen Akteuren der Kreuzfahrtbranche hervor, darunter Angebote wie Hallo Nürnberg oder München Tourismus.

Germany will be comprehensively represented at FITUR 2026 by companies from the tourism technology, hotel, incoming tour operator and cruise sectors.

Die wachsende deutsche Präsenz auf der Messe spiegelt die hervorragende Entwicklung der bilateralen Touristenströme wider. Zwischen Januar und Oktober 2025 lag Deutschland laut Daten des INE mit 11,8 % des Gesamtumsatzes an zweiter Stelle der Herkunftsmärkte nach kumulierten Ausgaben. Mit rund 10,7 Millionen Besuchern lag Deutschland an dritter Stelle nach Touristenaufkommen, was einem Anstieg von 0,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024 entspricht. Gleichzeitig steigt das Interesse spanischer Reisender an Deutschland weiter an. Laut Forbes beliefen sich die Übernachtungen spanischer Touristen auf über 2,7 Millionen, was einem Wachstum von 7,7 % gegenüber 2023 entspricht. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) betont außerdem, dass sich Deutschland als bevorzugtes Kulturreiseziel für Europäer, insbesondere für Spanier, etabliert hat: 33 % von ihnen reisen aus kulturellen Gründen in das Land, während es bei den übrigen Nationalitäten nur 22 % sind.

Die Dynamik des deutschen Auslandsreiseverkehrs wird durch die Daten von GlobalData bestätigt. Diese weisen für 2024 internationale Ausgaben in Höhe von 187,395 Milliarden Euro aus und prognostizieren für 2025 Ausgaben in Höhe von 213,363 Milliarden Euro. Auch im Jahr 2024 war Spanien mit einem Marktanteil von 15 % das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen, gefolgt von Italien und der Türkei.

Beide Länder sind bei den wichtigsten globalen Indikatoren branchenführend. Im Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 des Weltwirtschaftsforums belegt Spanien den zweiten Platz und Deutschland den sechsten Platz unter 119 bewerteten Volkswirtschaften. Deutschland zeichnet sich durch seine starke Tourismus- und Verkehrsinfrastruktur, sein günstiges Geschäftsumfeld und den Reichtum seiner natürlichen und kulturellen Ressourcen aus. Diese gemeinsame Position in der Weltelite — neben den USA, Japan, Frankreich und Australien — stärkt die touristischen Synergien zwischen Spanien und Deutschland.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849827/FITUR_Madrid.jpg