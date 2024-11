Die Nationalgalerie Prag bietet eine einzigartige Perspektive auf die Kunst des Paris der Zwischenkriegszeit

PRAG, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Nationalgalerie Prag präsentiert die Ausstellung "École de Paris: Künstler aus Böhmen und das Paris der Zwischenkriegszeit", das sich mit einem bedeutenden, aber bisher wenig beachteten Kapitel der tschechischen Kunst in Frankreich befasst. Die Ausstellung wird vom 8. November 2024 bis zum 2. März 2025 in der Reitschule Waldenstein zu sehen sein. Sie bietet Einblicke in Künstler, die im Paris der Zwischenkriegszeit berühmter waren als in ihrem eigenen Land, wie Georges Kars, Othon Coubine und François Zdeněk Eberl, deren Werke zum ersten Mal in Prag ausgestellt werden.

Georges Kars, WhiteHouse, 1933, Photo (c) National Gallery Prague

Laut der Kuratorin Anna Pravdová führt die Ausstellung die Besucher durch die Pariser Kunstszene der 1920er und 1930er Jahre: "Auch wenn die Namen František Kupka, Josef Šíma, Jindřich Štyrský und Toyen heute am häufigsten mit tschechischer Kunst in Frankreich in Verbindung gebracht werden, hatte das Pariser Publikum damals ganz andere Vorlieben. Kars, Coubine und Eberl waren viel bekannter; sie wurden in den renommiertesten Galerien ausgestellt. Wir werden ihre Arbeit im breiteren Kontext der Pariser Schule vorstellen". Neben den Werken dieser drei Schlüsselkünstler zeigt die Ausstellung auch Werke ihrer Zeitgenossen, wie Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Suzanne Valadon, Chaïm Soutine, Jules Pascin, Chana Orloff und Maurice Utrillo.

Paris der Zwischenkriegszeit, Vielfalt und Freiheit

Zwischen den beiden Weltkriegen war Paris das Zentrum der kosmopolitischen Kunstwelt, in der sich die verschiedenen Stile vermischten. Die Ausstellung entführt die Besucher in Galerien, Salons und den Montmartre und stellt ihnen Künstler und Sammler, aber auch Prostituierte und Menschen am Rande der Gesellschaft vor. Es zeigt Szenen aus Kabaretts, Porträts von Künstlern, Stillleben und provenzalische Landschaften.

Die Generaldirektorin der Nationalgalerie Prag, Alicja Knast, sagt über die Ausstellung: "Jeder ist herzlich eingeladen, mit uns in das Paris der Zwischenkriegszeit einzutauchen und sich an der Kunst von Kars, Coubine und Eberl zu erfreuen, tschechischen Malern, denen es gelang, sich dort zu etablieren. Für mich ist die Pariser Schule vor allem ein starkes Symbol dafür, wie Vielfalt und Freiheit außergewöhnliche Kreativität fördern können."

Es bietet sich die einmalige Gelegenheit, in Prag eine Reihe von Werken zu sehen, die kürzlich in amerikanischen Sammlungen entdeckt wurden und zum ersten Mal nach Europa zurückkehren, wie zum Beispiel eine Reihe von Werken von Othon Coubine, die dem Sammler Leo Stein, dem Bruder der Schriftstellerin Gertrude Stein, gehörten.

