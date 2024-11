La Galerie nationale de Prague offre une perspective unique sur l'art du Paris de l'entre-deux-guerres

PRAGUE, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Galerie nationale de Prague présente l'exposition "École de Paris : Artists from Bohemia and Interwar Paris", qui se concentre sur un chapitre important, mais jusqu'à présent peu cartographié, de l'art tchèque en France. L'exposition aura lieu du 8 novembre 2024 au 2 mars 2025 à l'école d'équitation Waldenstein. Elle permet de découvrir des artistes plus célèbres dans le Paris de l'entre-deux-guerres que dans leur propre pays, tels que Georges Kars, Othon Coubine et François Zdeněk Eberl, dont les œuvres seront exposées à Prague pour la première fois.

Georges Kars, WhiteHouse, 1933, Photo (c) National Gallery Prague

Selon la commissaire Anna Pravdová, l'exposition guide les visiteurs à travers la scène artistique parisienne des années 1920 et 1930 : "Même si les noms de František Kupka, Josef Šíma, Jindřich Štyrský et Toyen sont aujourd'hui le plus souvent associés à l'art tchèque en France, le public parisien de l'époque avait des préférences très différentes. Kars, Coubine et Eberl étaient beaucoup plus connus ; ils étaient exposés dans les galeries les plus prestigieuses. Nous présenterons leur travail dans le contexte plus large de l'école de Paris". Outre les œuvres de ces trois artistes clés, l'exposition présente également des œuvres de leurs contemporains, tels que Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Suzanne Valadon, Chaïm Soutine, Jules Pascin, Chana Orloff et Maurice Utrillo.

Paris de l'entre-deux-guerres, diversité et liberté

Dans l'entre-deux-guerres, Paris est le centre du monde artistique cosmopolite, où se mêlent différents styles. L'exposition transporte les visiteurs dans les galeries, les salons et à Montmartre, leur faisant découvrir des artistes et des collectionneurs, mais aussi des prostituées et des personnes en marge de la société. Elle présente des scènes de cabarets, des portraits d'artistes, des natures mortes et des paysages provençaux.

Alicja Knast, directrice générale de la Galerie nationale de Prague, a déclaré à propos de l'exposition : "Tout le monde est chaleureusement invité à se plonger dans le Paris de l'entre-deux-guerres : "Tout le monde est chaleureusement invité à se plonger avec nous dans le Paris de l'entre-deux-guerres et à apprécier l'art de Kars, Coubine et Eberl, des peintres tchèques qui ont réussi à s'y implanter. Je considère l'école de Paris avant tout comme un symbole fort de la manière dont la diversité et la liberté peuvent soutenir une créativité exceptionnelle.

Ce sera une occasion unique de voir un certain nombre d'œuvres pragoises récemment découvertes dans des collections américaines et qui reviennent pour la première fois en Europe, comme un ensemble d'œuvres d'Othon Coubine ayant appartenu au collectionneur Leo Stein, le frère de l'écrivain Gertrude Stein.

https://www.ngprague.cz/en

