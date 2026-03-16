Die neuen SiC-Leistungsmodule von ROHM sind jetzt online käuflich erhältlich

Vom Nachrichtendienst

ROHM Co., Ltd.

16 März, 2026, 02:08 GMT

KYOTO, Japan, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat mit dem Online-Verkauf neuer SiC-Module begonnen: TRCDRIVE-Paket (TM), HSDIP20 und DOT-247. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Verknappung der globalen Stromversorgung und der Notwendigkeit von Energieeinsparungen fördern diese Produkte den Einsatz hocheffizienter Stromumwandlung mit SiC in einem breiteren Anwendungsspektrum. Diese Produkte sind bei Händlern wie DigiKey erhältlich.
Einzelheiten: https://www.digikey.com/en/product-highlight/r/rohm-semi/trcdrive-pack-in-dot247-hsdip20 

TRCDRIVE-Paket (TM)
Das TRCDRIVE-Paket (TM) ist ein 2-in-1-SiC-Modul, das mit Traktionswechselrichtern für xEV (Elektrofahrzeuge) bis zu 300 kW kompatibel ist. Es enthält SiC-MOSFETs der 4. Generation von ROHM mit niedrigem Einschaltwiderstand, wodurch die Leistungsdichte um das 1,5-fache höher ist als bei herkömmlichen SiC-Modulen und gleichzeitig zur Miniaturisierung von Wechselrichtern für xEVs beiträgt. Darüber hinaus ermöglicht sein einzigartiges Anschlusslayout den Anschluss durch Aufstecken der Gate-Treiberplatine von oben, was die Installationszeit verkürzt.

Informationen zum TRCDRIVE-Paket (TM): https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O1-NTn4X99y.pdf 

HSDIP20
Das HSDIP20 ist ein SiC-Modul in 4-in-1- und 6-in-1-Konfigurationen, das sich ideal für xEV-Bordladegeräte, EV-Ladestationen, Server-Netzteile und AC-Servos eignet. Die Produktpalette umfasst sechs 750-V- und sieben 1200-V-Modelle. Alle für die Leistungsumwandlung in verschiedenen Hochleistungsanwendungen erforderlichen Grundschaltungen sind in einem kompakten Modulpaket integriert, was den Konstruktionsaufwand reduziert und eine Miniaturisierung der Schaltungen ermöglicht.

Informationen zum HSDIP20: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O2-9TKRZTQS.pdf 

DOT-247
Das DOT-247 ist ein 2-in-1-SiC-Modul, das sich ideal für industrielle Anwendungen wie PV-Wechselrichter und USV-Systeme eignet. Das Modul behält die Vielseitigkeit des weit verbreiteten „TO-247"-Gehäuses bei und erreicht gleichzeitig eine hohe Leistungsdichte. Es unterstützt verschiedene Schaltungskonfigurationen durch zwei Topologien: Halbbrücke und Common-Source. Durch den Einsatz in Stromumwandlungsschaltungen, die mehrere diskrete Komponenten enthalten, reduziert es die Anzahl der Komponenten und die Montagefläche, was die Miniaturisierung fördert und den Konstruktionsaufwand verringert.

Informationen zu DOT-247: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O3-oiQk3Y3J.pdf 

Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-03-12_news_sic-power-module&defaultGroupId=false 

Informationen zur Marke EcoSiC (TM): https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O4-03mc4362.pdf 

Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O5-6EX30Js5.pdf 

Offizielle Website: https://www.rohm.com/ 

Mehr von dieser Quelle

ROHM's New SiC Power Modules Now Available for Online Purchase

ROHM Co., Ltd. has begun online sales of new SiC molded modules: TRCDRIVE pack (TM), HSDIP20 and DOT-247. Amid growing concerns over tightening...

ROHMs neue LDO-Regler mit 500 mA Ausgangsstrom sorgen selbst mit ultrakleinen Kondensatoren für stabilen Betrieb

ROHM Co., Ltd. hat die LDO-Regler-ICs der „BD9xxN5 Series" mit 500 mA Ausgangsstrom entwickelt, die mit der firmeneigenen ultrastabilen...
Weitere Pressemitteilungen von dieser Quelle

Suchen

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Semiconductors

Semiconductors

Electronic Components

Electronic Components

Electronic Design Automation

Electronic Design Automation

Pressemeldungen zu ähnlichen Themen