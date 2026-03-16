Die neuen SiC-Leistungsmodule von ROHM sind jetzt online käuflich erhältlich

KYOTO, Japan, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat mit dem Online-Verkauf neuer SiC-Module begonnen: TRCDRIVE-Paket (TM), HSDIP20 und DOT-247. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Verknappung der globalen Stromversorgung und der Notwendigkeit von Energieeinsparungen fördern diese Produkte den Einsatz hocheffizienter Stromumwandlung mit SiC in einem breiteren Anwendungsspektrum. Diese Produkte sind bei Händlern wie DigiKey erhältlich.

Einzelheiten: https://www.digikey.com/en/product-highlight/r/rohm-semi/trcdrive-pack-in-dot247-hsdip20

TRCDRIVE-Paket (TM)

Das TRCDRIVE-Paket (TM) ist ein 2-in-1-SiC-Modul, das mit Traktionswechselrichtern für xEV (Elektrofahrzeuge) bis zu 300 kW kompatibel ist. Es enthält SiC-MOSFETs der 4. Generation von ROHM mit niedrigem Einschaltwiderstand, wodurch die Leistungsdichte um das 1,5-fache höher ist als bei herkömmlichen SiC-Modulen und gleichzeitig zur Miniaturisierung von Wechselrichtern für xEVs beiträgt. Darüber hinaus ermöglicht sein einzigartiges Anschlusslayout den Anschluss durch Aufstecken der Gate-Treiberplatine von oben, was die Installationszeit verkürzt.

Informationen zum TRCDRIVE-Paket (TM): https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O1-NTn4X99y.pdf

HSDIP20

Das HSDIP20 ist ein SiC-Modul in 4-in-1- und 6-in-1-Konfigurationen, das sich ideal für xEV-Bordladegeräte, EV-Ladestationen, Server-Netzteile und AC-Servos eignet. Die Produktpalette umfasst sechs 750-V- und sieben 1200-V-Modelle. Alle für die Leistungsumwandlung in verschiedenen Hochleistungsanwendungen erforderlichen Grundschaltungen sind in einem kompakten Modulpaket integriert, was den Konstruktionsaufwand reduziert und eine Miniaturisierung der Schaltungen ermöglicht.

Informationen zum HSDIP20: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O2-9TKRZTQS.pdf

DOT-247

Das DOT-247 ist ein 2-in-1-SiC-Modul, das sich ideal für industrielle Anwendungen wie PV-Wechselrichter und USV-Systeme eignet. Das Modul behält die Vielseitigkeit des weit verbreiteten „TO-247"-Gehäuses bei und erreicht gleichzeitig eine hohe Leistungsdichte. Es unterstützt verschiedene Schaltungskonfigurationen durch zwei Topologien: Halbbrücke und Common-Source. Durch den Einsatz in Stromumwandlungsschaltungen, die mehrere diskrete Komponenten enthalten, reduziert es die Anzahl der Komponenten und die Montagefläche, was die Miniaturisierung fördert und den Konstruktionsaufwand verringert.

Informationen zu DOT-247: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O3-oiQk3Y3J.pdf

Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-03-12_news_sic-power-module&defaultGroupId=false

Informationen zur Marke EcoSiC (TM): https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O4-03mc4362.pdf

Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O5-6EX30Js5.pdf

Offizielle Website: https://www.rohm.com/