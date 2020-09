Die Shenyang Middle Street, eine 400 Jahre alte kommerzielle Fußgängerzone in China, erhält ein neues Image

SHENYANG, China, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Nach zwei Jahren der Transformation und Aufwertung wurde die Shenyang Middle Street, die „First Street in Nordostchina", am 25. September in neuem Gewand enthüllt. Gleichzeitig startete auch eine Reihe von kulturtouristischen Ausflugszielen im Zentrum der Shengjing-Straße mit dem Thema „prosperierendes Wiederauftauchen der Shengjing Central Street", so die Werbeabteilung des Bezirks Shenhe.