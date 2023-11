Die Sustainable Markets Initiative gibt die Gewinner des Terra Carta-Siegels 2023 bekannt

17 globale Unternehmen wurden mit dem Terra Carta-Siegel 2023 der Sustainable Markets Initiative ausgezeichnet

LONDON, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Sustainable Markets Initiative gab heute die Gewinner des Terra Carta-Siegels 2023 bekannt. Das Terra Carta-Siegel zeichnet globale Unternehmen aus, die sich aktiv für eine klima- und umweltfreundliche Zukunft einsetzen.

Das Terra Carta-Siegel wird an Unternehmen vergeben, die den Erfolg eines groß angelegten, unternehmensweiten Projekts, einer Initiative oder Strategie unter Beweis gestellt haben, die im Einklang mit einem oder mehreren der zehn Terra Carta-Artikel der Sustainable Markets Initiative stehen. Die Artikel bilden die Grundlage für die Terra Carta, das Leitmandat der Sustainable Markets Initiative, das eine Roadmap und Orientierung für die Beschleunigung der Transformation zu einer ambitionierten und nachhaltigen Zukunft darstellt, in der Natur, Menschen und Planet ins Zentrum der globalen Wertschöpfung gestellt werden.

Zu den 17 Gewinnern des Terra Carta-Siegels 2023 gehören Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen:

Airbus

Carbon Clean

CDPQ

DLA Piper

EY

Haier Smart Home

Hitachi

LanzaTech

Novartis

OrangePing An Bank

Pollination

ReNew

Robertson

Siemens Energy

Soneva

Sumitomo Mitsui Financial Group

Jennifer Jordan-Saifi, CEO, Sustainable Markets Initiative, sagte:

„Das Terra Carta-Siegel der Sustainable Markets Initiative zeichnet Unternehmen aus, die große Fortschritte bei der konkreten Erreichung von Zielen machen. Am Vorabend der COP28 werden Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor sowie aus der Philanthropie auf dem ersten Business and Philanthropy Climate Forum zusammenkommen, um die Diskrepanz zwischen Zielen und Umsetzung zu überwinden. Die Preisträger des Terra Carta-Siegels 2023 sind Beispiele, die uns als Inspiration dienen und uns den Weg weisen."

Das Terra Carta-Siegel wurde 2021 auf der COP26 von Seiner Majestät König Charles III. initiiert, als er noch der Prinz von Wales war. Seit ihrer Gründung hat die Sustainable Markets Initiative ihr begehrtes Siegel nur an 83 Unternehmen auf der ganzen Welt vergeben.

In diesem Jahr wurden zum ersten Mal unabhängige externe Partner wie Verdantix und eine Expertenjury in die Entscheidung einbezogen, die gemeinsam die Eignung und die Effektivität der einzelnen nominierten Projekte anhand anerkannter globaler Nachhaltigkeitskriterien bewerteten.

Die diesjährigen Preisträger beeindruckten die Jury mit dem Spektrum und dem Umfang ihrer Projekte, die vom wegweisenden Einsatz von Wasserstoff und ingenieurbasierten Initiativen zur Verringerung von CO2-Emissionen bis zur Entwicklung neuer Rahmenwerke reichten, um die Verteilung von Privatkapital in großem Umfang in Infrastrukturen auf dem afrikanischen Kontinent zu unterstützen, die der Transformation dienen.

David Metcalfe, CEO von Verdantix, sagte: „Es ist uns eine Ehre, mit der Sustainable Markets Initiative zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen im Bereich der unabhängigen Evaluierung in den Bewertungsprozess einzubringen. Wir sind sehr stolz darauf, an der Seite eines angesehenen Expertengremiums ein integraler Bestandteil dieser angesehenen globalen Initiative zu sein. Gemeinsam wollen wir die Unternehmen anerkennen und würdigen, die mit ihrem Engagement für eine nachhaltige Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen."

Das Terra Carta-Siegel wurde von Sir Jony Ive und seinem Kreativteam von LoveFrom konzipiert. Das Design mit einer Vielzahl von Naturbezügen wie Eichenblättern, Farnen, Magnolien und Honigbienen sowie filigranen Mustern aus Natur und Kunst ist eine visuelle Meisterleistung, die die Kraft und die Ehrfurcht vor der Natur zum Ausdruck bringen, die das Wesen der Terra Carta ausmachen.

Informationen zum Terra Carta-Siegel

Sir Jony Ive und sein Kreativteam von LoveFrom haben ein physisches und animiertes Siegel aus Papier entwickelt, das sowohl schlicht als auch kunstvoll gestaltet ist. Das Design kombiniert eine Vielzahl von Naturbezügen wie Eichenblätter, Farn, Magnolien und Honigbienen mit filigranen Mustern aus Natur und Kunst und erzeugt so eine visuelle Hommage an die Kraft und Ehrfurcht vor der Natur, die das Wesen der Terra Carta ausmachen.

Weitere Informationen: https://www.sustainable-markets.org/terra-carta-seal/intro/

Informationen zur Sustainable Markets Initiative

Die Sustainable Markets Initiative, die 2020 von Seiner Majestät König Charles III. gegründet wurde, als er noch Prinz von Wales war, hat sich zur weltweit wichtigsten Organisation des Privatsektors für die Transformation entwickelt. Die Terra Carta wurde im Jahr 2021 ins Leben gerufen und stellt das Mandat der Sustainable Markets Initiative dar. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beschleunigung positiver Ergebnisse für die Natur, die Menschen und den Planeten durch realwirtschaftliche Maßnahmen.

Weitere Informationen: www.sustainable-markets.org

Informationen zu Verdantix

Verdantix ist ein Vordenker für Innovationen, die die Welt verbessern. Es unterstützt Changemaker mit eigenen Daten, einzigartigem Fachwissen und Führungsnetzwerken. Seine aussagekräftigen Analysen werden über eine digitale Plattform, Beratungsleistungen und persönliche Veranstaltungen Tausenden von Entscheidungsträgern in mehr als 100 Ländern zur Verfügung gestellt. In seinen Büros in London, New York und Boston wendet das Forschungsteam von Verdantix die Prinzipien der Sorgfalt, Genauigkeit und Neugier an, um seine Kunden auf der ganzen Welt bei der Lösung ihrer komplexen Herausforderungen zu unterstützen. verdantix.com

Informationen zu LoveFrom und Sir Jony Ive:

Sir Jony Ive KBE ist ein Designer. Er fing 1992 bei Apple an. Als Chief Design Officer war Jony für das Design von Hardware, Benutzeroberflächen und Verpackungen sowie für die großen Architekturprojekte Apple Park und Apple Retail Stores verantwortlich. Er leitete das Designteam mehr als zwei Jahrzehnte lang und entwickelte den iMac, das PowerBook, das MacBook, das iBook, den iPod, das iPhone, das iPad, die AppleWatch, die AirPods und den HomePod. Mitbegründer Steve Jobs bezeichnete Jony als seinen kreativen Partner. Er besitzt weltweit mehr als 14.000 Patente, die sowohl Software- als auch Hardware-Design umfassen. Jony ist aktuell Kanzler des Royal College of Art und wird häufig zu einer der kulturell einflussreichsten Persönlichkeiten Großbritanniens gewählt.

2019 brachte Jony das kreative Kollektiv LoveFrom zusammen, dem Designer, Architekten, Musiker, Filmemacher, Schriftsteller, Ingenieure und Künstler angehören. Die geballte Erfahrung, Erfolgsbilanz und Bekanntheit dieser kreativen Köpfe ist beispiellos.

Das Kollektiv arbeitet seit 2019 in aller Ruhe zusammen und kündigte mehrjährige Kooperationen mit Airbnb und Ferrari an. Es hat Studios in San Francisco und London. lovefrom.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2285391/Sustainable_Markets_Initiative_Logo.jpg