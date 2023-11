L'Initiative pour des marchés durables annonce les lauréats du sceau Terra Carta pour 2023

17 entreprises mondiales ont reçu le sceau Terra Carta 2023 de l'Initiative pour des marchés durables

Le sceau Terra Carta récompense les entreprises mondiales qui s'engagent activement en faveur d'un avenir respectueux du climat et de la nature.

Les lauréats ont été sélectionnés par un panel d'experts mondiaux issus du monde de l'environnement, des affaires, de la politique et de la philanthropie.

Conçu par Sir Jony Ive, le sceau Terra Carta incarne la vision et l'ambition de Sa Majesté le Roi Charles III et de la Terra Carta , en tant que plan de rétablissement de la nature, de l'homme et de la planète.

LONDRES, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Initiative pour des marchés durables a annoncé aujourd'hui les lauréats du sceau Terra Carta 2023. Le sceau reconnaît les entreprises mondiales qui mènent activement la charge pour créer un avenir positif pour le climat et la nature.



Le sceau Terra Carta est décerné aux entreprises qui ont démontré le succès d'un projet, d'une initiative ou d'une stratégie à grande échelle et à fort impact à l'échelle de l'entreprise, qui s'aligne sur un ou plusieurs des dix articles de la Terra Carta de l'Initiative pour des marchés durables. Ces articles sont à la base de la Terra Carta , le mandat directeur de l'Initiative pour des marchés durables, qui fournit une feuille de route et un cadre pour accélérer la transition vers un avenir ambitieux et durable, plaçant la nature, les personnes et la planète au cœur de la création de valeur mondiale.

Les 17 lauréats du sceau Terra Carta 2023 couvrent plusieurs zones géographiques et secteurs d'activité :

Airbus

Carbon Clean

CDPQ

DLA Piper

EY

Haier Smart Home

Hitachi

LanzaTech

Novartis

OrangePing An Bank

Pollination

ReNew

Robertson

Siemens Energy

Soneva

Sumitomo Mitsui Financial Group

Jennifer Jordan-Saifi, PDG de l'Initiative pour des marchés durables, a déclaré :

« Le sceau Terra Carta de l'Initiative pour des marchés durables reconnaît les entreprises qui font de grands progrès dans l'obtention de résultats concrets. À la veille de la COP28, les acteurs des secteurs public, privé et philanthropique se réuniront à l'occasion du premier Forum des entreprises et de la philanthropie sur le climat afin de combler le fossé entre l'ambition et l'action. Cela est prouvé par les lauréats du sceau Terra Carta 2023 qui sont des exemples qui inspirent et ouvrent la voie »

Le sceau Terra Carta a été lancé en 2021 lors de la COP26 par Sa Majesté le roi Charles III, alors qu'il était prince de Galles. Depuis sa création, l'Initiative pour des marchés durables n'a décerné son sceau convoité qu'à 83 entreprises dans le monde.

Pour la première fois cette année, le processus d'évaluation a impliqué des partenaires externes indépendants, Verdantix and et le comité d'experts , qui ont travaillé ensemble pour évaluer l'éligibilité et l'impact de chaque projet nommé par rapport à des critères de durabilité reconnus au niveau mondial.

Les lauréats de cette année ont impressionné les juges par l'ampleur et la portée de leurs projets, qui vont de l'utilisation pionnière de l'hydrogène et des initiatives basées sur l'ingénierie pour soutenir les réductions d'émissions de carbone, au développement de nouveaux cadres pour soutenir la distribution de capitaux privés, à grande échelle, dans les infrastructures liées à la transition sur le continent africain.

David Metcalfe, PDG de Verdantix, a déclaré : « Nous avons le privilège de travailler avec l'Initiative pour des marchés durables et d'apporter notre expertise en matière d'évaluation indépendante au processus d'évaluation. Nous sommes très fiers de faire partie intégrante de cette initiative mondiale estimée, aux côtés d'un panel d'experts distingués et diversifiés. Ensemble, nous sommes déterminés à reconnaître et à applaudir les entreprises qui montrent la voie en démontrant leur engagement à créer un avenir durable. »

Le sceau Terra Carta a été conçu par Sir Jony Ive et son équipe créative de LoveFrom. Le dessin, avec ses nombreuses références naturelles telles que les feuilles de chêne, la fougère, le magnolia et les abeilles, ainsi que les motifs complexes présents dans la nature et dans les arts, crée une célébration visuelle qui reflète le pouvoir et le respect de la nature qui sont au cœur de la Terra Carta.

À propos du sceau Terra Carta

Sir Jony Ive et son équipe créative de LoveFrom ont créé un sceau physique et animé en papier, à la fois simple et magnifiquement conçu Le dessin combine une multitude de références naturelles, notamment des feuilles de chêne, des fougères, des magnolias et des abeilles, ainsi que des motifs complexes, tant dans la nature que dans les arts, créant ainsi une célébration visuelle qui reflète le pouvoir et le respect de la nature qui sont au cœur de la Terra Carta.

Pour en savoir plus : https://www.sustainable-markets.org/terra-carta-seal/intro/

À propos de l'Initiative pour des marchés durables

Fondée par Sa Majesté le Roi Charles III en 2020, en tant que Prince de Galles, l'Initiative pour des marchés durables est devenue l'organisation mondiale de référence du secteur privé en matière de transition. Lancée en 2021, la Terra Carta constitue le mandat de l'Initiative pour des marchés durables et se concentre sur l'accélération des résultats positifs pour la nature, les personnes et la planète grâce à des mesures prises dans le cadre de l'économie réelle.

En savoir plus : www.sustainable-markets.org

À propos de Verdantix

Verdantix est le leader d'opinion essentiel pour l'innovation qui améliore le monde. Il soutient les acteurs du changement grâce à ses données exclusives, son expertise unique et ses réseaux de dirigeants. Ses analyses percutantes sont diffusées via une plateforme numérique, des missions de conseil et des événements en personne à des milliers de décideurs dans plus de 100 pays. Depuis ses bureaux de Londres, New York et Boston, l'équipe de recherche de Verdantix applique les principes de rigueur, de précision et de curiosité pour aider ses clients répartis dans le monde entier à relever leurs défis les plus complexes. verdantix.com

À propos de LoveFrom et de Sir Jony Ive :

Sir Jony Ive KBE est un designer. Il a rejoint Apple en 1992. En tant que directeur de la conception, Jony était responsable de l'ensemble du matériel, de l'interface utilisateur et de la conception des emballages, ainsi que des grands projets architecturaux que sont l'Apple Park et les magasins Apple. Il a dirigé l'équipe de conception pendant plus de vingt ans, créant l'iMac, le PowerBook, le MacBook, l'iBook, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'AppleWatch, les AirPods et le HomePod. Le cofondateur Steve Jobs disait de Jony qu'il était son partenaire créatif. Il détient plus de 14 000 brevets dans le monde, couvrant à la fois la conception de logiciels et de matériel. Jony est actuellement chancelier du Royal College of Art et est fréquemment élu comme l'une des personnalités britanniques les plus influentes sur le plan culturel.

En 2019, Jony a réuni le collectif créatif LoveFrom, qui comprend des designers, des architectes, des musiciens, des cinéastes, des écrivains, des ingénieurs et des artistes. L'expérience, les réalisations et la reconnaissance combinées de ces créatifs sont sans précédent.

Le collectif travaille discrètement ensemble depuis 2019, annonçant des collaborations pluriannuelles avec Airbnb et Ferrari. Il possède des studios à San Francisco et à Londres. lovefrom.com

