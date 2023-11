Sustainable Markets Initiative maakt de winnaars van de 2023 Terra Carta-zegel bekend

17 internationale bedrijven hebben de Terra Carta-zegel 2023 van Sustainable Markets Initiative ontvangen.

De Terra Carta-zegel erkent internationale bedrijven die actief het voortouw nemen in het creëren van een klimaat- en natuurpositieve toekomst.

De winnaars werden geselecteerd door een panel van internationale experts op het gebied van milieu, bedrijfsleven, politiek en filantropie.

De door Sir Jony Ive ontworpen Terra Carta -zegel belichaamt de visie en ambitie van Zijne Majesteit Koning Charles III en de Terra Carta , als een herstelplan voor natuur, mens en planeet.

LONDON, 28 november 2023 /PRNewswire/ -- Het Sustainable Markets Initiative heeft vandaag de winnaars van de Terra Carta-zegel voor 2023 bekendgemaakt. De zegel erkent internationale bedrijven die actief het voortouw nemen in het creëren van een klimaat- en natuurpositieve toekomst.



De Terra Carta-zegel wordt toegekend aan bedrijven die het succes hebben aangetoond van een grootschalig project, initiatief of strategie met een grote impact in lijn met een of meer van de tien Terra Carta-artikelen van het Sustainable Markets Initiative. De artikelen vormen de basis voor de Terra Carta , het leidende mandaat van het Sustainable Markets Initiative dat een routekaart en kader biedt om de overgang naar een ambitieuze en duurzame toekomst te versnellen, waarbij natuur, mens en planeet in de wereldwijde waardecreatie centraal staan.

De 17 winnaars van de 2023 Terra Carta-zegel zijn afkomstige van verschillende regio's en industrieën, en omvatten:

Airbus

Carbon Clean

CDPQ

DLA Piper

EY

Haier Smart Home

Hitachi

LanzaTech

Novartis

OrangePing An Bank

Pollination

ReNew

Robertson

Siemens Energy

Soneva

Sumitomo Mitsui Financial Group

Jennifer Jordan-Saifi, CEO, Sustainable Markets Initiative, zei:

"De Terra Carta-zegel van het Sustainable Markets Initiative is een erkenning voor bedrijven die grote vooruitgang boeken bij het realiseren van echte resultaten. Aan de vooravond van COP28 komen spelers uit de publieke, private en filantropische sector samen op het inaugurele Business and Philanthropy Climate Forum om de kloof tussen ambitie en actie te overbruggen. De winnaars van de 2023 Terra Carta-zegel zijn voorbeelden die inspireren en de weg wijzen."

De Terra Carta-zegel werd in 2021 tijdens COP26 gelanceerd door Zijne Majesteit Koning Charles III toen hij nog Prins van Wales was. Sinds de oprichting heeft het Sustainable Markets Initiative het felbegeerde keurmerk toegekend aan slechts 83 bedrijven wereldwijd.

Dit jaar waren voor het eerst onafhankelijke, externe partners en Verdantix het beoordelingspanel van deskundigen betrokken bij het beoordelingsproces. Aan de hand van erkende wereldwijde duurzaamheidscriteria bepaalden ze samen de geschiktheid en de impact van elk genomineerd project.

De groep winnaars van dit jaar maakte indruk op de juryleden met de breedte en reikwijdte van hun projecten, waaronder baanbrekend gebruik van waterstof en op techniek gebaseerde initiatieven om de uitstoot van koolstof te helpen reduceren, tot de ontwikkeling van nieuwe kaders om de distributie van grote hoeveelheden privékapitaal naar transitiegerelateerde infrastructuur op het Afrikaanse continent te ondersteunen.

David Metcalfe, CEO, Verdantix, zei: "We zijn bevoorrecht om met het Sustainable Markets Initiative samen te werken en onze expertise in onafhankelijke evaluatie in het beoordelingsproces in te brengen. We zijn trots om integraal te mogen deel uitmaken van dit gewaardeerde wereldwijde initiatief, en te mogen samenwerken met een vooraanstaand en divers panel van experts. Samen zetten we ons in om bedrijven te erkennen en toe te juichen die zichtbaar het voortouw nemen om zich voor een duurzamere toekomst in te zetten."

De Terra Carta-zegel is ontworpen door Sir Jony Ive en zijn creatieve team bij LoveFrom. Het ontwerp, met zijn vele natuurlijke verwijzingen zoals eikenbladeren, varen, magnolia en honingbijen en ingewikkelde patronen in zowel de natuur als in de kunst, creëert een visueel feest dat de kracht van en het respect voor de natuur weerspiegelt hetgeen de kern vormt van de Terra Carta.

Over de Terra Carta-zegel

Sir Jony Ive en zijn creatieve team bij LoveFrom hebben een fysieke en bezielende zegel van papier gemaakt die zowel eenvoudig als prachtig is. Het ontwerp combineert een groot aantal verwijzingen naar de natuur, waaronder eikenbladeren, varens, magnolia's en honingbijen en ingewikkelde patronen in zowel de natuur als in de kunst, waardoor een visueel feest ontstaat dat de kracht van en het respect voor de natuur weerspiegelt hetgeen de kern vormt van de Terra Carta.

Meer informatie: https://www.sustainable-markets.org/terra-carta-seal/intro/

Over het Sustainable Markets Initiative

Het Sustainable Markets Initiative, dat in 2020 werd opgericht door Zijne Majesteit Koning Charles III, toen nog als Prins van Wales, is uitgegroeid tot 's werelds 'go-to' organisatie in de particuliere sector voor transitie. De Terra Carta werd gelanceerd in 2021 en dient als mandaat voor het Sustainable Markets Initiative met een focus op het versnellen van positieve resultaten voor natuur, mens en planeet door middel van economische actie die er echt toe doet.

Meer informatie: www.sustainable-markets.org

Over Verdantix

Verdantix is de essentiële gedachtenleider voor wereldverbeterende innovatie Het ondersteunt mensen die veranderingen willen aanbrengen met zijn eigen gegevens, unieke expertise en uitvoerende netwerken. Zijn impactvolle analyses worden geleverd via een digitaal platform, adviesopdrachten en persoonlijke evenementen aan duizenden besluitvormers in meer dan 100 landen. Vanuit kantoren in Londen, New York en Boston past het onderzoeksteam van Verdantix de principes van zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en nieuwsgierigheid toe om zijn wereldwijd verspreide klanten te helpen hun meest complexe uitdagingen op te lossen. Meer informatie leest u op verdantix.com

Over LoveFrom en Sir Jony Ive:

Sir Jony Ive KBE is een ontwerper. Hij kwam in 1992 bij Apple werken. Als hoofdontwerper was Jony verantwoordelijk voor alle hardware-, gebruikersinterface- en verpakkingsontwerp, evenals voor de grote architecturale projecten Apple Park en Apple-winkels. Hij heeft meer dan twintig jaar leiding gegeven aan het ontwerpteam en ontwierp de iMac, PowerBook, MacBook, iBook, iPod, iPhone, iPad, AppleWatch, AirPods en HomePod. Medeoprichter Steve Jobs noemde Jony zijn creatieve partner. Hij bezit wereldwijd meer dan 14.000 patenten, uniek voor ontwerpen op het gebied van zowel software als hardware. Jony is momenteel kanselier van het Royal College of Art en wordt vaak uitgeroepen tot een van de cultureel invloedrijkste figuren van Groot-Brittannië.

In 2019 stelde Jony het creatieve collectief LoveFrom samen, dat uit ontwerpers, architecten, muzikanten, filmmakers, schrijvers, ingenieurs en kunstenaars bestaat. De gecombineerde ervaring, prestaties en erkenning van deze creatievelingen kent zijn weerga niet.

Het collectief werkt al sinds 2019 in stilte samen en kondigde meerjarige samenwerkingen aan met Airbnb en Ferrari. Het heeft studio's in San Francisco en London. Meer informatie op lovefrom.com

