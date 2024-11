Die TaiSPO Taiwan Sports and Fitness Show feiert im März 2025 ihr 50-jähriges Bestehen

TAIPEI, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- TaiSPO, Taiwans Sport- und Fitnessausstellung, findet vom 26. bis 29. März im Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 statt. Unter dem Motto "Stay Fit, Stay Well" bringt die Veranstaltung wichtige Akteure aus den Bereichen Sport, Fitness, Technologie und Outdoor-Freizeit zusammen und schafft ein lebendiges Ökosystem von Branchenführern. Die vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisierte TaiSPO feiert im Jahr 2025 ihr 50-jähriges Bestehen und wird parallel zur Taipei International Cycle Show (TAIPEI CYCLE) stattfinden. Zusammen werden die beiden Messen über 1.100 Sportmarken präsentieren und den März als "Taiwans internationalen dynamischen Monat für die Sport- und Fitnessbranche" bezeichnen. Professionelle Einkäufer können sich jetzt online für den kostenlosen Eintritt registrieren.

TaiSPO will take place from March 26-29 at Taipei Nangang. Visitor registration is now open!

Taiwan ist seit langem als führendes Zentrum für die Herstellung von Premium-Sport- und Fitnessgeräten anerkannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der OEM/ODM-Produktion und eine starke Grundlage in Forschung und Entwicklung, die vielen Unternehmen den Übergang zu unabhängigen Marken ermöglicht hat. Zu den prominenten Ausstellern gehören in diesem Jahr Johnson Health Tech, DYACO, DK CITY, JK FITNESS, ALLTRADE, JOONG CHENN, GEE HOO und SPORTS ART. Darüber hinaus haben die Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association und die Taipei Sporting Goods Association ihre Mitglieder mobilisiert, um Taiwans Stärke und Innovation in der Sportindustrie auf einer globalen Bühne zu präsentieren.

Angesichts der wachsenden Beliebtheit von Fitness und Sport werden die Besucher der TaiSPO eine Reihe innovativer Angebote vorfinden. In der "Health and Sports Fashion Zone" werden erstmals drei renommierte taiwanesische Marken vorgestellt, darunter VERVE, die von der Olympiasiegerin von 2024 Lin Yu-ting unterstützt wird, die bekannte Marke für funktionelle Fitnessbekleidung AROAK und TeamJoined, eine aufstrebende Marke, die Sport- und Lifestyle-Bekleidung mit einer erfolgreichen internationalen Marktpräsenz verbindet. Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, den Komfort von Taiwans fortschrittlichen Funktionstextilien aus erster Hand zu erleben.

Aufbauend auf dem Erfolg des letzten Jahres wird die Diving Zone wieder eine breite Palette von Tauchausrüstungen, -systemen, -ausbildungen und Reisedienstleistungen anbieten und damit ein umfassendes Erlebnis für Tauchbegeisterte schaffen. Darüber hinaus wird die Sports Tech Zone (Sport-bilities) zum ersten Mal für internationale Start-ups geöffnet. Geplant ist, 12 Pionierunternehmen aus dem Bereich der Sporttechnologie vorzustellen, die Innovationen in den Bereichen KI-Anwendungen, Systemdienstleistungen, virtuelle Rennplattformen und virtuelles Coaching präsentieren.

Während der Veranstaltung wird das "International Fitness Forum" globale Fitnesstrends und Einblicke in lokale Fitnessstudio-Managementstrategien behandeln. Außerdem wird die "Strongman Fitness Challenge" organisiert, bei der Fitnessstudiomannschaften zur Teilnahme eingeladen werden, um die lebhafte Atmosphäre des Fitnesskarnevals zu genießen. Die letztjährige Messe zog Fachleute aus 77 Ländern an, und Branchenkollegen sind eingeladen, sich auf der offiziellen Website für einen kostenlosen Besucherausweis zu registrieren: https://www.taispo.com.tw.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542744/TaiSPO_will_take_place_from_March_26_29_at_Taipei_Nangang__Visitor_registration_is_now_open.jpg