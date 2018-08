Diesel erklimmt im Bereich der Wearables mit der Einführung einer Touchscreen-Smartwatch der nächsten Generation neue Höhen

MAILAND, 30. August 2018 /PRNewswire/ -- Diesel legt mit der Einführung der Premium Full Guard 2.5-Touchscreen-Smartwatch bei der Wearable-Technologie die Latten höher. Diese Smartwatch der nächsten Generation beinhaltet die neuesten und großartigsten Technologien im Bereich der Wearables, wie Herzfrequenzmessung, NFC- kontaktloses Zahlen und GPS-Ortung. Diese neuen Smartwatches sind im für Diesel typischen gewagten, vom Motorsport inspirierten Design verpackt und beweisen der Welt wieder, dass es für das Unternehmen einfach kein Untertauchen in der breiten Masse gibt.

Die neuen Diesel Full Guard 2.5 Touchscreen-Smartwatches sind sowohl mit iPhone®- als auch mit Android™-Smartphones kompatibel und werden von Wear OS by Google und Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 SoC betrieben. Diesel hat ebenso verschiedene Funktionen optimiert, wie Schnellladung, Musiksteuerung, anpassbare Ziffernblätter und Smartphone-Benachrichtigungen, zusätzlich zu den nachstehenden neuen Funktionen:

Herzfrequenzmessung: Damit wird automatisch Ihre Herzfrequenz bei verschiedensten Workouts durch Einsatz von Google Fit oder Apps von Drittanbietern verfolgt *Tic Health verfügbar in China .

Damit wird automatisch Ihre Herzfrequenz bei verschiedensten Workouts durch Einsatz von Google Fit oder Apps von Drittanbietern verfolgt Zahlungstechnologie : Kaufen Sie über Ihre NFC-fähige Smartwatch ein, indem Sie Google Pay nutzen *Alipay verfügbar in China . Google Pay ist in ausgewählten Sprachen verfügbar.

Kaufen Sie über Ihre NFC-fähige Smartwatch ein, indem Sie Google Pay nutzen GPS-Entfernungsortung: Lassen Sie Ihr Smartphone zu Hause, wenn Sie spazieren, wandern, Rad fahren oder Laufen gehen. Ihr eingebautes GPS zeichnet die Entfernung direkt auf Ihrer Smartwatch auf

Lassen Sie Ihr Smartphone zu Hause, wenn Sie spazieren, wandern, Rad fahren oder Laufen gehen. Ihr eingebautes GPS zeichnet die Entfernung direkt auf Ihrer Smartwatch auf Assistent auf dem Handgelenk: Stellen Sie Fragen und geben Sie Befehle mittels Google Assistant direkt an Ihre Uhr *Mobvoi Assistant verfügbar in China ; Google Assistant ist in ausgewählten Ländern verfügbar.

Stellen Sie Fragen und geben Sie Befehle mittels Google Assistant direkt an Ihre Uhr Wasserfeste Technologie: Swimmproof bis 3 ATM *Mobvoi Store verfügbar in China ; Google Play Store ist in ausgewählten Ländern verfügbar.

Diese neue Kollektion zeichnet sich durch vier einzigartige Stilrichtungen aus: als mattes Stahlgehäuse auf einem schwarzen Lederband, als metallisches Stahlgehäuse auf einem braunen Lederband, als mattes schwarzes Stahlgehäuse auf einem schwarzen Silikonband und als komplett metallisches Edelstahlgehäuse auf einem dreigliedrigen Armband. Zu den neuen und aufregenden anpassbaren Ziffernblättern zählen das neonfarbene Flicker-Ziffernblatt, das automatisch über den Tag hinweg die Farbe ändert, wie auch das interaktive Herzfrequenz-Ziffernblatt, das durch Antippen des Displays den Effekt sich bewegenden Wassers erzeugt.

Anfangs des Monats hat Diesel eine neue Partnerschaft mit dem globalen Superstar-DJ und Produzenten Steve Aoki bekannt gegeben, der als neuester Botschafter der Marke unter Vertrag genommen wurde. Die Zusammenarbeit läuft bis Anfang 2019, und Aoki wird als Gesicht der Full Guard 2.5 Touchscreen-Smartwatch auftreten.

Die Full Guard 2.5 Touchscreen-Smartwatch von Diesel wird in ausgewählten Geschäften und auf Diesel.com ab Anfang Oktober 2018 erhältlich sein.

Smartwatches mit Wear OS* by Google sind mit iPhone® und Android™-Smartphones kompatibel. Wear OS by Google und andere dazugehörige Marken sind Handelsmarken von Google LLC. Touchscreen-Smartwatches mit Wear OS* by Google erfordern ein Smartphone mit Android OS 4.4+ (ohne Go Edition) oder iOS 9.3+. Die unterstützten Funktionen können je nach Plattform abweichen.

*Wear OS by Google LE in China

Über Diesel



Diesel ist eine innovative internationale Lifestyle-Marke und stellt eine umfassende Kollektion an Jeans, Bekleidung und Zubehör her. Seit der Gründung im Jahr 1978 hat sich Diesel von einem führenden Vorreiter im Denim-Bereich zu einem hochwertigen Anbieter bei Freizeitbekleidung entwickelt und gilt nun als wahre Alternative zum etablierten Luxusmarkt. Obwohl Diesel über die Jahre gewachsen ist, hat sich die Philosophie nicht verändert. Das Unternehmen will eine Marke sein, die Leidenschaft, Individualität und Selbstentfaltung präsentiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/736415/Diesel_Hero_Lifestyle_Image.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/736414/Diesel_Full_Guard.jpg