DNB wählt Stacc, um das Hypothekengeschäft in Norwegen zu revolutionieren

Norwegens größte Bank, DNB, arbeitet mit Stacc zusammen, um eine neue digitale Hypothekenplattform zu schaffen. Hypotheken werden für Kunden einfacher, schneller und flexibler.

BERGEN, Norwegen, 22. Dezember 2025

"Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung hin zu einer völlig neuen Art, Hypotheken in Norwegen anzubieten, und wir sind stolz darauf, dass norwegische Technologie uns dorthin bringen wird. Wenn Sie am Frühstückstisch sitzen und eine Refinanzierung für eine Renovierung beantragen, können Sie bald damit rechnen, dass das Geld vor dem Mittagessen auf Ihrem Konto ist."

Tone-Marie Wahlstrøm, Bereichsleiterin Hypothekendigitalisierung bei DNB.

DNB hat eine Vereinbarung mit Stacc geschlossen, um mehrere ambitionierte Ziele zu verfolgen. Von seinem Hauptsitz in Bergen aus – und mit etwa 250 Mitarbeitern in Norwegen, Schweden und Dänemark – liefert Stacc seit 2016 digitale Kreditprozesslösungen an Banken und Finanzinstitute in der gesamten nordischen Region.

"Wir beobachten einen klaren Wandel in den nordischen Ländern: Banken wollen sich zunehmend auf das konzentrieren, was Kundenmehrwert schafft, während unsere Plattform die technische und regulatorische Komplexität des Hypothekenprozesses übernimmt. Dies ermöglicht es Banken, mehr Zeit in die Differenzierung vom Wettbewerb und die Wertschöpfung für den Endkunden zu investieren. Von Norwegens größter Bank ausgewählt zu werden, ist ein bedeutender Meilenstein für Stacc."

Geir Nordrik, CEO von Stacc

Nach einem gründlichen Evaluierungsprozess ist DNB zu dem Schluss gekommen, dass Stacc die beste und agilste Lösung auf dem Markt bietet – nicht nur in Norwegen, sondern auch international. Die Hypothekenplattform wird bei DNB und Sbanken implementiert und ermöglicht deutlich schnellere Kreditanträge und Auszahlungen, während sie den Kunden auch wesentlich mehr Flexibilität gibt, ihre Hypotheken eigenständig zu verwalten und anzupassen.

"Die nächste Phase der Automatisierung in der Bankenbranche hat gerade erst begonnen. Schnelle, vollautomatisierte Hypotheken werden letztendlich zum Standard für alle werden, weshalb wir bei Kundenerlebnis, Beratungsqualität und Flexibilität herausragend sein müssen. Es gibt keinen Grund, warum Kreditnehmer mit gleichen Eigentumsanteilen an einer Immobilie nicht unterschiedliche Tilgungszeiträume für ihren Anteil an der Hypothek wählen können, wenn sie dies wünschen," so Wahlstrøm weiter.

Kunden von DNB und Sbanken werden innerhalb weniger Jahre schnellere Antworten auf Hypothekenanträge erhalten und von einem einfacheren Prozess profitieren – einem Prozess, der digitale Effizienz mit der Sicherheit menschlicher Beratung und Unterstützung verbindet, wann immer diese benötigt wird.

