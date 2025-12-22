DNB kiest Stacc om hypotheken in Noorwegen te revolutioneren

De grootste bank van Noorwegen, DNB, werkt samen met Stacc om een nieuw digitaal hypotheekplatform te creëren. Hypotheken worden eenvoudiger, sneller en flexibeler voor klanten.

BERGEN, Noorwegen, 22 december 2025 /PRNewswire/ --

"We maken nu een enorme sprong naar een volledig nieuwe manier om hypotheken aan te bieden in Noorwegen, en we zijn er trots op dat Noorse technologie ons daarheen zal brengen. Als u aan de ontbijttafel zit en een herfinanciering voor een verbouwing aanvraagt, kunt u binnenkort verwachten dat het geld voor de lunch op uw rekening staat."

Tone-Marie Wahlstrøm, Divisiedirecteur Hypotheekdigitalisering bij DNB.

DNB heeft een overeenkomst gesloten met Stacc om meerdere ambitieuze doelstellingen na te streven. Vanuit het hoofdkantoor in Bergen—en met ongeveer 250 medewerkers in Noorwegen, Zweden en Denemarken—levert Stacc sinds 2016 digitale kredietprocesoplossingen aan banken en financiële instellingen in de hele Noordse regio.

"We zien een duidelijke verschuiving in de Noordse landen: banken willen zich steeds meer richten op wat klantwaarde creëert, terwijl ons platform de technische en regelgevende complexiteit van het hypotheekproces afhandelt. Dit stelt banken in staat meer tijd te besteden aan het onderscheiden van concurrenten en het creëren van waarde voor de eindklant. Gekozen worden door de grootste bank van Noorwegen is een belangrijke mijlpaal voor Stacc."

Geir Nordrik, CEO van Stacc

Na een grondig evaluatieproces heeft DNB geconcludeerd dat Stacc de beste en meest flexibele oplossing op de markt biedt—niet alleen in Noorwegen, maar ook internationaal. Het hypotheekplatform wordt geïmplementeerd bij zowel DNB als Sbanken, waardoor aanzienlijk snellere leningaanvragen en uitbetalingen mogelijk worden, terwijl klanten ook veel meer flexibiliteit krijgen om hun hypotheek zelfstandig te beheren en aan te passen.

"De volgende fase van automatisering in de banksector is nog maar net begonnen. Snelle, volledig geautomatiseerde hypotheken zullen uiteindelijk de standaard worden voor iedereen, en daarom moeten we uitblinken in klantervaring, advieswaarde en flexibiliteit. Er is geen reden waarom leners met gelijke eigendomsaandelen in een woning niet kunnen kiezen voor verschillende aflossingsperiodes voor hun deel van de hypotheek als ze dat willen," vervolgt Wahlstrøm.

Klanten van DNB en Sbanken zullen binnen enkele jaren snellere reacties op hypotheekaanvragen ontvangen en profiteren van een eenvoudiger proces—een proces dat digitale efficiëntie combineert met de geruststelling van menselijke begeleiding en advies wanneer dat nodig is.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2850180/Stacc_Logo.jpg