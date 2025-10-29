Duck Creek Technologies präsentiert intelligente Kernplattform auf dem Insurance Innovators Summit

Elodie Hilderal, Managing Director EMEA bei Duck Creek, wird an der Podiumsdiskussion zum Thema „Insuring the uninsurable: where does the solution lie?" teilnehmen.

LONDON, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies , der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) definiert, wird sich vom 4. bis 5. November 2025 mit führenden globalen Versicherungsunternehmen, Partnern und Innovatoren auf dem Insurance Innovators Summit (#IISummit25) in London treffen, um seine intelligente, moderne Kernplattform vorzustellen, die Versicherern Agilität, Intelligenz und operative Exzellenz ermöglicht.

Elodie Hilderal, Managing Director EMEA, wird an der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Insuring the uninsurable: where does the solution lie?" teilnehmen.

„Duck Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, Versicherern dabei zu unterstützen, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu sein", erklärte Hilderal. „Unsere Plattform wurde nicht nur entwickelt, um die heutigen Abläufe zu unterstützen, sondern auch um die Herausforderungen von morgen zu antizipieren – sei es die Skalierung von KI, die Erschließung von Daten oder die Modernisierung von Kernsystemen."

Nehmen Sie an der Podiumsdiskussion teil, die die Branche prägen wird:

Elodie Hilderal wird an der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Insuring the uninsurable: where does the solution lie?" am 4. November um 12:30 Uhr auf der Bühne 3 im Business Design Centre teilnehmen. Weitere Diskussionsteilnehmer sind:

Amy Ing, Underwriter, Portfolio Solutions für Tokio Marine Kiln;

Tom Dickson, President, Innovation Strategies für OakRe; und

Neil Kempston, Head of Incubation Underwriting für Beazley.

Die Diskussion wird sich mit zentralen Themen wie der Unversicherbarkeit aufgrund von Klimarisiken, der Rolle parametrischer Versicherungen, dem Wachstum alternativer Risikotransfers und weiteren Aspekten befassen.

Sie stützt sich auf drei strategische Säulen: Beyond the Core, Data Without Barriers und AI-Ready Foundation – Duck Creek wird demonstrieren, wie seine moderne, cloudnative Plattform die Rolle eines Technologiepartners für die Versicherungsbranche von morgen neu definiert.

Was gibt es Neues?

Die Teilnehmer können die Plattform von Duck Creek am Stand Nr. 27 aus erster Hand erleben, wo Produktexperten Live-Demonstrationen und ausführliche Diskussionen zu den effizienzsteigernden Innovationen des Unternehmens anbieten werden:

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten aus – mit Cloud-nativem Management, einheitlicher Governance, Echtzeitanalysen und nahtloser Integration mit Snowflake und Power BI.

– mit Cloud-nativem Management, einheitlicher Governance, Echtzeitanalysen und nahtloser Integration mit Snowflake und Power BI. Modernisieren und skalieren Sie ohne Unterbrechungen - dank eines modularen Low-Code-Ökosystems, kontinuierlicher Bereitstellung, automatisierten Upgrades und Sicherheit auf Unternehmensniveau.

- dank eines modularen Low-Code-Ökosystems, kontinuierlicher Bereitstellung, automatisierten Upgrades und Sicherheit auf Unternehmensniveau. Treffen Sie intelligentere Entscheidungen in kürzerer Zeit mit einer speziell für Versicherungen entwickelten KI- und Machine-Learning-Plattform, die auf sicheren, vernetzten Daten und einer Human-in-the-Loop-Governance basiert und durch preisgekrönte Innovationen unterstützt wird.

Informationen zu Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist ein weltweit tätiger Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherungsbranche prägt. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme basieren, und ermöglichen es der Branche, die Vorteile der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und stets aktuelle Abläufe zu realisieren. Authentizität, Zielstrebigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung, und wir sind der Ansicht, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen dann, wo und wie sie am dringendsten benötigt werden, verfügbar sein sollten. Unsere marktführenden Lösungen sind einzeln oder als Komplettpaket erhältlich und alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com um mehr zu erfahren. Bitte folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen, um die neuesten Informationen zu erhalten – LinkedIn und X .

