Duck Creek Technologies présente la plateforme Intelligent Core au sommet des innovateurs en assurance (Insurance Innovators Summit)

Elodie Hilderal, directrice générale de Duck Creek pour la région EMEA, interviendra lors de la table ronde : « Assurer l'inassurable : où se trouve la solution ? »

LONDRES, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies , le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'assurance IARD (Assurance de biens et de responsabilité civile), se réunira avec des leaders mondiaux, des partenaires et des innovateurs de l'assurance lors du Insurance Innovators Summit (#IISummit25) à Londres, du 4 au 5 novembre 2025, pour présenter sa plateforme centrale intelligente et moderne, conçue pour offrir aux assureurs agilité, intelligence et excellence opérationnelle.

Elodie Hilderal, directrice générale pour la région EMEA, interviendra lors de la table ronde intitulée « Assurer l'inassurable : où se trouve la solution ? »

« Duck Creek s'est engagé à aider les assureurs à prospérer dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante », a déclaré Mme Hilderal. « Notre plateforme est conçue non seulement pour soutenir les opérations d'aujourd'hui, mais aussi pour anticiper les défis de demain, qu'il s'agisse de la mise à l'échelle de l'IA, du déblocage des données ou de la modernisation des systèmes centraux. »

Participez à la discussion sur l'évolution de l'industrie :

Elodie Hilderal interviendra lors de la table ronde intitulée « Assurer l'inassurable : où se trouve la solution ? » le 4 novembre à 12h30 sur la scène 3 du Business Design Centre. Parmi les autres intervenants figurent :

Amy Ing, souscriptrice, Solutions de portefeuille pour Tokio Marine Kiln ;

Tom Dickson, président des stratégies d'innovation pour OakRe ; et

Neil Kempston, responsable de l'incubation de la souscription chez Beazley.

La discussion portera sur des questions clés telles que la non-assurabilité liée au climat, le rôle de l'assurance paramétrique, la croissance du transfert alternatif des risques, etc.

Elle s'appuiera sur trois piliers stratégiques : Beyond the Core, Data Without Barriers et an AI-Ready Foundation, Duck Creek démontrera comment sa plateforme moderne et cloud native redéfinit ce que signifie être un partenaire technologique pour le secteur de l'assurance de demain.

Nouveautés

Les participants pourront découvrir la plateforme de Duck Creek de première main au stand 27, où des experts en produits proposeront des démonstrations en direct et des discussions approfondies sur les innovations de l'entreprise en matière d'efficacité :

Exploitez tout le potentiel de vos données avec une gestion native dans le cloud, une gouvernance unifiée, des analyses en temps réel et une intégration transparente avec Snowflake et Power BI.

avec une gestion native dans le cloud, une gouvernance unifiée, des analyses en temps réel et une intégration transparente avec Snowflake et Power BI. Modernisez et évoluez sans interruption grâce à un écosystème modulaire à code bas, une livraison continue, des mises à niveau automatisées et une sécurité de niveau entreprise.

grâce à un écosystème modulaire à code bas, une livraison continue, des mises à niveau automatisées et une sécurité de niveau entreprise. Prenez des décisions plus intelligentes, plus rapidement avec une plateforme d'IA et d'apprentissage automatique conçue spécialement pour l'assurance, alimentée par des données sécurisées et connectées et une gouvernance humaine dans la boucle, soutenue par une innovation primée.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances multirisques. Nous sommes la plateforme sur laquelle les systèmes d'assurance modernes sont construits, permettant au secteur de capitaliser sur la puissance de l'informatique dématérialisée pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète , et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand . Visitez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes : LinkedIn et X .

Relations avec la presse :

Tara Lefave Stred/Marianne Dempsey

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg