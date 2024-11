Dürfen wir vorstellen: das 8849 TANK Pad: Das erste robuste 5G-Projektor-Tablet der Welt

SHENZHEN, China, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Wir freuen uns, heute unsere neueste Erfindung bekannt zu geben - das 8849 Tank Pad, das erste robuste 5G-Projektor-Tablet der Welt. Es ist für extreme Umgebungen ausgelegt und garantiert kompromisslose Leistung unter schwierigsten Bedingungen. Ob auf einer Baustelle oder in der freien Natur, das 8849 Tank Pad bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und kombiniert modernste Funktionen mit der Stärke, die jeder Herausforderung gewachsen ist.

DLP-Projektor: Endlose Unterhaltung

Der Projektor mit 100 Lumen bietet Flexibilität für Arbeit und Freizeit, ermöglicht die nahtlose gemeinsame Nutzung von Inhalten ohne zusätzliche Geräte und verbessert den Komfort und die Funktionalität im Büro oder in der freien Natur.

Dimensity 8200: Leistungsstarke Konnektivität

Der fortschrittliche Dimensity 8200 ermöglicht reibungsloses Multitasking, schnelles Laden von Apps und nahtlose Spieleerlebnisse bei gleichzeitiger Schonung der Akkulaufzeit - ein Kraftpaket für Produktivität und Unterhaltung in jeder Umgebung.

Dualer Lautsprecher: Immersives Audio

Das robuste Audiosystem bietet einen satten Stereoklang mit ausgewogener Tiefe und Klarheit und sorgt dafür, dass die Klangqualität kompromisslos bleibt - ideal für Filme, Musik oder Videogespräche, selbst bei lauten oder schwierigen Bedingungen im Freien oder am Arbeitsplatz.

Riesiger 21000 mAh Akku

Verabschieden Sie sich vom häufigen Aufladen und freuen Sie sich auf ununterbrochene Funktionalität. Es bleibt länger mit Strom versorgt, so dass die Benutzer auch an abgelegenen Orten in Verbindung bleiben können. Außerdem können die Nutzer die Reverse-Charging-Funktion nutzen, um andere Geräte mit Strom zu versorgen.

Reibungslose Laufgeschwindigkeit und riesiger Speicher

Die beeindruckende Konfiguration aus 16 GB RAM und 512 GB ROM sorgt für reibungsloses Multitasking und verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen, so dass Benutzer mehrere Aufgaben mühelos ausführen können. Sie bietet zudem reichlich Platz für Dateien, Medien und Apps.

Schönheit zum Greifen nah

Die 50-MP-Rückseitenkamera steigert die fotografischen Fähigkeiten der Nutzer und setzt ihre Kreativität mit professionellen Bildgebungsfunktionen frei, die es den Nutzern ermöglichen, die wertvollen Momente des Lebens in atemberaubender Klarheit zu verewigen.

Außerdem läuft auf dem TANK Pad Android 14, es unterstützt NFC und verfügt über eine 800-Lumen-Campinglampe. Egal ob im Außendienst, zu Hause oder unterwegs, das TANK Pad ist so konzipiert, dass Benutzer immer produktiv und verbunden bleiben, egal wohin das Leben sie führt.

8849 TANK Pad sind ab dem 22. November PST auf AliExpress erhältlich. Machen Sie sich dafür bereit!

Informationen zu 8849

8849 hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit qualitativ hochwertige, robuste mobile Geräte anzubieten. Mit der Mission, „Sie jeden Moment zu schützen", bietet 8849 zuverlässige Kommunikationslösungen in den extremsten Umgebungen.

Weitere Informationen unter https://8849tech.com/

Kontaktinformationen

E-Mail: [email protected]

Telefon: +86 18676755187

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jyuy4pe_Wak