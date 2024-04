EGA und Cité Gestion legen gemeinsam einen Long-Short-Fonds auf, der auf die stärksten und am schwächsten geführten US-Unternehmen abzielen

LONDON, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- European and Global Advisers (EGA) ist eine in London ansässige Investmentboutique, der kürzlich die ehemaligen Partner von BlueCrest Capital Management, Mattias Eriksson und Ebrahim Kasenally, beigetreten sind. Zusammen mit Cité Gestion sind sie dabei, einen systematischen Long-Short-OGAW-Fond aufzulegen, der darauf abzielt, positive Renditen aus den am stärksten und am schwächsten geführten Unternehmen des S&P 500 zu generieren.

Der in Irland ansässige PLURIMA Market Neutral UCITS Fund geht Long-Positionen in den 100 am besten geführten Unternehmen des Index und Short-Positionen in den 100 am schlechtesten geführten Unternehmen ein. Dieses Ranking wird durch das Stewardship-Modells des führenden Governance-Analysten Green Blue Invest, der ESG-Marke von Cité Gestion SA, ermittelt.

Das Modell, das Tabak-, Rüstungs- sowie Öl- und Gasunternehmen aus seinen Long-Positionen ausschließt, nutzt KI und natürliche Sprachverarbeitung, um die Qualität der Unternehmensführung auf der Grundlage der Analyse der 10-K Jahresberichte zu bewerten.

Das Modell, das im Rahmen der Partnerschaft von Green Blue Invest mit dem in der Schweiz ansässigen Unternehmen Stewardship & Governance Associates (SGA) entwickelt wurde, hat über 15 Jahre hinweg bewiesen, dass die von Führungskräften verwendete Sprache ein Indikator der Qualität der Unternehmensführung und der dementsprechenden Unternehmenskultur ist.

Mithilfe eines firmeneigenem Wörterbuchs bestehend aus 8.000 Schlüsselwörtern sucht das Modell nach dem Vorkommen und der Verwendung negativer und positiver Wörter in der Unternehmenskommunikation, wie etwa in den umfassenden 10-K-Jahresberichten, die die Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission einreichen müssen.

Anhand dieser Metriken wird den Unternehmen ein „Core Stewardship Score" zugewiesen, der die Qualität ihrer Unternehmensführung bestimmt. Unternehmen, die eine hohe Punktzahl erreichen, weisen in der Regel positive Merkmale auf, etwa die Sorge um das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden, Risikobewusstsein und Fokus auf Forschung und Entwicklung, die zu einem höheren Unternehmenswert beitragen.

Umgekehrt erzielen die Unternehmen, die in Bezug auf die Governance am schlechtesten abschneiden, tendenziell ein niedrigeres Ergebnis. Aus der Kombination von Papierhandel und Live-Track-Record ergibt sich bei jenen Firmen eine durchschnittliche Brutto-Underperformance des Modells von über 5 % pro Jahr.

Seit fünf Jahren betreibt das Investmentteam eine Long-only-Version der Strategie, die seit ihrer Auflegung am 20. Februar 2019 den S&P 500 Total Return Index um mehr als 35% übertroffen hat.

Der PLURIMA Market Neutral Fund wird zu 100% in den 100 besten Aktien auf Basis des Stewardship Score investiert sein und eine Short Position im Umfang von 80% in die 100 schlechtesten Aktien eingehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Long-Position von 20%.

Die Zusammensetzung des Portfolios wird jährlich stattfinden, mit quartalsweiser Adjustierung der Gewichte.

Mattias Eriksson, Partner bei EGA, erklärt: „Die Anwendung eines quantitativen Ansatzes zur Bewertung der Unternehmensqualität ermöglicht dem Fonds, systematisch Alpha aus den am stärksten und am schwächsten verwalteten Unternehmen des S&P 500 zu generieren. Durch die Partnerschaft mit Cité Gestion und Green Blue Invest können wir die Expertise von branchenführenden ESG-Experten nutzen, um Vermögensverwaltern eine gezielte Anlagemöglichkeit für bestimmte Merkmale zu bieten, die eine wichtige und nachhaltige Quelle für Outperformance sind."

Pascal Botteron, CIO bei Green Blue Invest und Head of Investments bei Cité Gestion Private Bank, ergänzt: „Die überwiegende Mehrheit der ESG-Fonds konzentriert sich auf das ‚E' wie environmental. Unsere Untersuchung zeigt jedoch, dass gut geführte Unternehmen nicht nur bei ‚G' überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen, sondern gleichzeitig auch bei ‚E' und ‚S'. Unser akademisches Modell nutzt diesen Governance-Vorteil systematisch und passt sich dynamisch an Veränderungen in der Unternehmenssprache an, um sicherzustellen, dass es nur die am stärksten und am schwächsten geführten Unternehmen im Index berücksichtigt.

Wir freuen uns, mit Mattias und Ebrahim zusammenzuarbeiten, um den EGA-Kunden einen exklusiven Zugang zu einer Long-Short-Version des Modells im OGAW-Format zu bieten."

Informationen zu European and Global Advisers LLP

EGA LLP (www.egallp.com) wurde 2011 als unabhängige, sich im Privatbesitz befindliche Investmentboutique gegründet, um spezialisierte Nischenmarktfonds für institutionelle Anleger und professionelle Investoren sowie Beratungsunternehmen und deren Kunden anzubieten. EGA verwaltet Investmentfonds, erbringt Anlageberatungsleistungen und entwickelt Anlagestrategien für Banken, Vermögensverwalter und Family Offices. Die All-in-One-Dienstleistungen werden über Einrichtungen in Großbritannien, Irland und auf dem europäischen Festland angeboten. Seit 2021 haben neue Partner mehrere neue Anlagestrategien hinzugefügt. Die Firma verwaltet derzeit sieben OGAW-Fonds.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2358492/EGA_LOGO.jpg