A EGA e a Cité Gestion associam-se para lançar um fundo long-short orientado para as mais fortes e mais fracas governance empresarial dos EUA

LONDRES, 3 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A European and Global Advisers (EGA), a boutique de investimentos sediada em Londres, à qual se juntaram recentemente os antigos sócios da BlueCrest Capital Management, Mattias Eriksson e Ebrahim Kasenally, fez uma parceria com a Cité Gestion para lançar um fundo UCITS long-short sistemático que busca gerar retornos positivos das empresas com as mais fortes e com as mais fracas governance no S&P 500.





Domiciliado na Irlanda, o PLURIMA Market Neutral UCITS Fund assume posições longas nas 100 empresas mais bem governadas do índice e vende a descoberto as 100 empresas mais mal governadas, tal como determinado pelo modelo de gestão fornecido pelos principais analistas de governação Green Blue Invest, a marca ESG da Cité Gestion SA.

O modelo, que exclui as empresas de tabaco, defesa e petróleo e gás das suas posições longas, utiliza a IA e o Processamento de Linguagem Natural para classificar a qualidade da governação das empresas com base na análise dos seus relatórios 10-K.

Ao longo de 15 anos de provas, o modelo, desenvolvido através da parceria entre a Green Blue Invest e a Stewardship & Governance Associates (SGA), sediada na Suíça, demonstrou que a linguagem utilizada pelos quadros superiores é indicativa da qualidade da governação empresarial e da cultura da empresa.

Utilizando um dicionário próprio de 8000 palavras-chave, o modelo analisa as ocorrências e a utilização de palavras negativas e positivas nas comunicações empresariais, tais como os registos 10-K, relatórios anuais completos que as empresas são obrigadas a apresentar à Securities and Exchange Commission.

Com base nestes indicadores, é atribuída às empresas uma pontuação de gestão de base, que determina a qualidade da sua governação. As empresas que obtêm pontuações elevadas tendem a partilhar determinadas características, incluindo a preocupação com o bem-estar dos trabalhadores, a prudência e o foco em I&D, que geram mais valor para os acionistas.

Inversamente, as empresas com as classificações mais baixas em termos de governação tendem a ter um desempenho inferior. Combinando a negociação em papel e o historial real, o desempenho médio bruto inferior gerado pelo modelo é superior a 5% ao ano.

A equipa de investimento tem vindo a gerir uma versão de longo prazo da estratégia há cinco anos, período durante o qual superou o desempenho do Índice de Retorno Total S&P 500 em mais de 35% desde a sua criação em 20 de fevereiro de 2019.

O Fundo UCITS PLURIMA Market Neutral estará comprado a 100% nas 100 melhores ações classificadas pela pontuação de gestão, e vendido a 80% nas 100 piores ações, o que dá uma exposição líquida longa de 20%.

A composição da carteira será reequilibrada numa base anual, com ponderações reequilibradas trimestralmente.

Mattias Eriksson, sócio da EGA, afirmou: "A governação está no centro do desempenho das empresas e a aplicação de uma abordagem quantitativa para avaliar a sua qualidade permite ao fundo gerar sistematicamente alfa a partir das empresas com melhor e pior gestão no S&P 500.

"A parceria com a Cité Gestion e a Green Blue Invest significa que podemos aproveitar a experiência dos profissionais ESG líderes do setor para oferecer aos gestores de fortunas uma exposição direcionada às características que são uma fonte importante e sustentável de desempenho superior."

Pascal Botteron, CIO da Green Blue Invest e Diretor de Investimentos do Cité Gestion Private Bank, afirmou: A grande maioria dos fundos ESG centra-se no "E", mas a nossa investigação mostra que as empresas bem geridas têm resultados positivos não só no "G", mas também no "E" e no "S". O nosso modelo académico recolhe sistematicamente estes prémios de governação e ajusta-se dinamicamente às mudanças na linguagem empresarial para garantir que apenas são expostas as empresas com melhor e pior gestão no índice.

"Temos o prazer de colaborar com Mattias e Ebrahim para oferecer aos clientes da EGA acesso exclusivo a uma versão long-short do modelo em formato UCITS ."

Sobre a European and Global Advisers LLP

A EGA LLP ( www.egallp.com ) foi criada em 2011 como uma boutique de investimento independente e privada para fornecer fundos especializados e de nicho de mercado a investidores institucionais e profissionais, bem como a empresas de consultoria e seus clientes. A EGA gere fundos de investimento, presta serviços de consultoria de investimento e desenvolve estratégias de investimento para bancos, gestores de ativos e family offices. Serviço completo oferecido através de entidades no Reino Unido, Irlanda e Europa. Desde 2021, novos parceiros acrescentaram várias novas estratégias de investimento. Atualmente, a Sociedade gere sete fundos OICVM.

