EGA et Cité Gestion s'associent pour lancer un fonds long-short ciblant les meilleures et les pires entreprises américaines du S&P 500 selon la qualité de leur gouvernance

LONDRES, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- European and Global Advisers (EGA), la société d'investissement londonienne, récemment rejointe par les anciens associés de BlueCrest Capital Management, Mattias Eriksson et Ebrahim Kasenally, s'est associée à Cité Gestion SA, banque privée suisse, basée à Genève, pour lancer un fonds OPCVM long-short systématique basé sur la qualité de gouvernance des sociétés du S&P 500.

Le Fonds OPCVM PLURIMA Market Neutral, de droit irlandais, s'expose simultanément à des positions longues sur les 100 sociétés les mieux gouvernées de l'indice et des positions courtes sur les 100 sociétés les moins bien gouvernées de l'indice. La sélection est basée sur un modèle de sélection développé par Green Blue Invest, la marque ESG de Cité Gestion SA.

Le modèle, qui exclut de ses positions longues les sociétés de tabac, de défense, de pétrole et de gaz, utilise l'Intelligence Artificielle et l'analyse de l'expression du langage écrit utilisé par les sociétés pour mesurer la qualité de la gouvernance des entreprises sur la base de leurs rapports annuels.

Le modèle définit ainsi une liste de 100 titres à acheter (positions longue) et de 100 titres à vendre (positions short).

Depuis plus de 15 ans, le modèle, développé grâce au partenariat entre Green Blue Invest (GBI) et la société suisse Stewardship & Governance Associates (SGA), a démontré que le langage utilisé dans les rapports annuels était révélateur de la qualité de la gouvernance et de la culture d'entreprise. GBI, co-fondée par Pascal Botteron a fusionné avec Cité Gestion SA le 1er Juillet dernier.

À l'aide de plusieurs dictionnaires de 8 000 mots clés, actualisés chaque année, le modèle recherche les occurrences de mots négatifs et positifs dans les rapports annuels que les entreprises du S&P500 sont tenues de soumettre à la Securities and Exchange Commission (SEC).

En s'appuyant sur ce modèle, les entreprises se voient attribuer un score de gouvernance. Les entreprises qui obtiennent un score élevé ont tendance à posséder des caractéristiques positives telles qu'une certaine prudence dans la conduite de leurs affaires et leur croissance, une meilleure gestion de leurs employés, une culture de Recherche & Développement. Autant de caractéristiques reconnues pour être génératrices de croissance et de surperformance boursière.

À l'inverse, les entreprises les moins bien classées en termes de gouvernance ont tendance à sous-performer. Par exemple, le modèle utilisé montre que la sous-performance brute moyenne générée par les entreprises en bas de classement est supérieure à 5 % par an.

L'équipe d'investissement gère une version long-only de la stratégie depuis cinq ans, au cours de laquelle cette dernière a surperformé l'indice S&P 500 TR de plus de 35 % depuis la création du fonds le 20 février 2019.

Fort de ce succès, il est apparu naturel, de lancer, à la demande d'investisseurs existants, un produit market neutre, ajoutant un niveau de performance supplémentaire, en shortant les entreprises les moins biens gouvernées.

Le Fonds PLURIMA Market Neutral sera long sur 100 % des 100 actions les mieux gouvernées, et short sur 80 % des 100 actions les moins bien gouvernées, donnant une exposition nette longue de 20 %.

La composition du portefeuille sera établie chaque année, en Avril, pour coïncider avec la date de publication des rapports annuels, et les pondérations seront rééquilibrées chaque trimestre.

Mattias Eriksson, associé chez EGA, a déclaré : « La gouvernance est au cœur de la performance de l'entreprise, et l'application d'une approche quantitative pour évaluer sa qualité permet au fonds de générer systématiquement de l'alpha à partir des entreprises les mieux gérées et les moins bien gérées du S&P 500. »

« En nous associant à Cité Gestion et à Green Blue Invest, nous pouvons tirer parti de l'expertise de spécialistes de premier plan des critères ESG afin d'offrir aux investisseurs une exposition ciblée aux caractéristiques constituant une source importante et durable de rendement supérieur. »

Pascal Botteron, Fondateur de Green Blue Invest et responsable des Investissements de Cité Gestion Private Bank, a ajouté : « La grande majorité des fonds ESG se concentrent sur le 'E', mais notre recherche montre que les entreprises bien gérées obtiennent des résultats positifs non seulement sur le 'G', mais aussi sur le 'S' et le 'E'. » Notre modèle permet de capturer une prime de gouvernance et s'adapte de façon dynamique aux changements de langage des entreprises, pour s'assurer qu'il détient les entreprises les mieux gérées et qu'il vend tout simplement les moins bien gérées.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Mattias et Ebrahim pour offrir aux clients d'EGA un accès exclusif à une version long-short du modèle sous un format OPCVM. »

À propos de European and Global Advisers LLP

EGA LLP (www.egallp.com) a été créée en 2011 en tant que boutique d'investissement indépendante et privée pour fournir des fonds spécialisés dans les marchés de niche aux investisseurs institutionnels et professionnels, ainsi qu'aux sociétés de conseil et à leurs clients. EGA gère des fonds d'investissement, fournit des services de conseil en investissement et développe des stratégies d'investissement pour les banques, les gestionnaires d'actifs et les family offices. Un service tout-en-un offert par des entités présentes au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. Depuis 2021, de nouveaux partenaires ont rajouté plusieurs stratégies de placement. Le groupe gère désormais sept Fonds OPCVM.