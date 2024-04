Ein neuer Maßstab für intelligentes Audio in mobilen Geräten - Goodix Technology bringt die nächste Generation intelligenter Verstärker auf den Markt

SHENZHEN, China, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Da Verbraucher ein immer besseres und intensiveres Klangerlebnis suchen, ist die Integration von komplexeren Audiosystemen in Mobiltelefone und Tablets erforderlich geworden. Daher sind intelligente Verstärker mit höherer Audioleistung, geringerem Stromverbrauch und platzsparenderen Lösungen gefragt. Goodix Technology hat den intelligenten Verstärker der neuen Generation, TFA9865, offiziell vorgestellt. Der TFA9865 setzt mit seiner firmeneigenen, volldigitalen Architektur und seinen fortschrittlichen Fertigungsverfahren neue Maßstäbe in der Audioleistung. Er besticht durch höhere Effizienz, verbesserte Lautstärke, reduziertes Rauschen und kompakte Abmessungen von nur 2,2x2,2 mm². Mit seinen neuesten Innovationen wird das Produkt zum neuen Maßstab in der Audioindustrie.

Innovative digitale Architektur und beispiellose Leistungssteigerung

Mit der wachsenden Beliebtheit von Serien, Kurzvideos und Spielen auf Smartphones steigen die Anforderungen der Verbraucher an die Audioqualität und die Akkulaufzeit. Der TFA9865 ist mit der neu entwickelten CoolPWM-Technologie von Goodix ausgestattet, die durch ein rein digitales Pfaddesign und fortschrittliche Energieeffizienz-Managementmechanismen die Grenzen herkömmlicher Technologiearchitekturen überwindet. Er erreicht die höchste Ausgangsleistung von 7 W in seiner Klasse und ein extrem niedriges Grundrauschen von weniger als 7 uV, was eine lautere und klarere Klangqualität für mobile Geräte ermöglicht. Mit höherer Effizienz, geringerem statischen Stromverbrauch und integrierten fortschrittlichen Batterieverwaltungsfunktionen, wie z. B. Niederspannungsversorgung, verlängert er die Lebensdauer der Gerätebatterie erheblich. Darüber hinaus erfüllt die überragende Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI) die Anforderungen der Kunden an einfachere PCB-Peripherieschaltungsdesigns.

Revolutionäre Fertigungsverfahren reduzierten die Größe beträchtlich

Der Verstärker profitiert von der neuen digitalen Class-D-Architektur von Goodix Technology und der Zusammenarbeit mit einem renommierten Chiphersteller, der den ersten und speziell abgestimmten 90-nm-BCD-Prozess entwickelt hat. Der Audio-Verstärkerchip erreicht eine in der Branche einmalige Audioleistung bei Abmessungen von nur 2,2x2,2 mm². Die kleinere Chipgröße in Verbindung mit vereinfachten Peripheriekomponenten bietet den Kunden mehr Flexibilität für ihre Anwendungen.

Innovation fortschrittlicher Audiotechnologie mit 40 Jahren geballter Technologieerfahrung

Die Entwicklung des TFA9865 stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der die langjährige Erfahrung und Innovationskraft eines international anerkannten Forschungs- und Entwicklungsteams im Audiobereich unter Beweis stellt. Das Team, das auf eine über vier Jahrzehnte lange Erfahrung zurückblicken kann, begann seine Arbeit in den 1980er Jahren bei Philips und konzentrierte sich dabei auf die Audio-Chiptechnologie. Anschließend entwickelte das Team die NXP-Produktlinie für Sprach- und Audiolösungen und leistete 2012 Pionierarbeit bei intelligenten Verstärkerlösungen, die Nutzern auf der ganzen Welt eine unvergleichliche Klarheit und ein hervorragendes Hörerlebnis bieten. Im Jahr 2020 schloss sich dieses Expertenteam Goodix Technology an und wurde zum Herzstück der Audioproduktlinie des Unternehmens. Das Unternehmen konzentriert sich auf bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hardware und Software und entwickelt auch Lösungen auf der Grundlage von Deep-Learning-Techniken. Diese Fortschritte verbessern das Nutzererlebnis sowohl bei der Sprach- als auch bei der Tonqualität erheblich.

„Der TFA9865, der jüngste Höhepunkt der Audio-Innovationen von Goodix, hat einen neuen Maßstab für Hochleistungs-Audio bei geringem Stromverbrauch und kompakter Größe gesetzt", so Dr. Yang Yuqing, leitender Vizepräsident und Direktor des Audio-Geschäftsbereichs bei Goodix Technology. „Mit dem Aufkommen der KI-Ära werden wir unsere innovativen Technologien, die einen einzigartigen Wert für mobiles Audio bieten, in Verbindung mit KI-Anwendungen einsetzen, um globalen Kunden zu helfen, Geschäftswachstum zu erzielen."

Informationen zu Goodix

Goodix Technology (603160.SH) ist ein Anbieter integrierter Lösungen für Anwendungen, die auf IC-Design und Softwareentwicklung basieren, und bietet branchenführende Software- und Hardware-Halbleiterlösungen für intelligente Geräte, IoT-Anwendungen und Automobilelektronik.