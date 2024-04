Une nouvelle référence en matière d'audio mobile intelligent - Goodix Technology lance un amplificateur intelligent de nouvelle génération

SHENZHEN, Chine, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les consommateurs recherchent des expériences audio plus riches et plus immersives, les téléphones mobiles et les tablettes nécessitent l'intégration de systèmes audio plus complexes. Cela exige des amplificateurs intelligents des performances audio plus élevées, une consommation d'énergie plus faible et des solutions plus efficaces en termes d'espace. Goodix Technology a officiellement lancé la nouvelle génération d'amplificateurs intelligents, le TFA9865. S'appuyant sur une architecture propriétaire entièrement numérique et sur des processus de fabrication avancés, le TFA9865 établit une nouvelle norme en matière de performances audio. Il offre une plus grande efficacité, un volume sonore accru, un bruit réduit et des dimensions compactes de seulement 2,2*2,2 mm². Grâce à ses dernières innovations, ce produit deviendra la nouvelle référence de l'industrie audio.

Une architecture numérique innovante et des performances sans précédent

Avec la popularité croissante du binge-watching, du visionnage de courtes vidéos et des jeux sur smartphones, les exigences des consommateurs en matière de qualité audio mobile et d'autonomie de la batterie sont de plus en plus élevées. Pour y répondre, le TFA9865 intègre la toute nouvelle technologie CoolPWM de Goodix, qui brise les limites des architectures technologiques traditionnelles grâce à une conception purement numérique et à des mécanismes avancés de gestion de l'efficacité énergétique. Il atteint la puissance de sortie la plus élevée de sa catégorie (7 W) et un plancher de bruit ultra bas (moins de 7 uV), assurant une qualité sonore plus forte et plus claire pour les appareils mobiles. Grâce à son efficacité accrue, à sa consommation statique réduite et à ses fonctions intégrées de gestion avancée de la batterie, telles que l'alimentation à basse tension, il prolonge de manière significative la durée de vie de la batterie de l'appareil. En outre, sa résistance supérieure aux interférences électromagnétiques (EMI) répond aux besoins des clients en matière de simplification de la conception des circuits périphériques des PCB.

Des processus de fabrication révolutionnaires ont permis de réduire considérablement la taille de l'appareil

Cet appareil bénéficie de la nouvelle architecture numérique de classe D de Goodix Technology et est le fruit d'une collaboration avec un fabricant de puces renommé, qui a mis au point le premier processus BCD de 90 nm spécialement adapté à cette technologie. La puce de l'amplificateur audio atteint des performances audio inégalées dans l'industrie, avec des dimensions de seulement 2,2*2,2 mm². La taille réduite de la puce, associée à des composants périphériques simplifiés, offre une plus grande flexibilité pour les applications des clients.

Faire progresser l'innovation technologique dans le domaine de l'audio grâce à 40 ans d'expertise technologique accumulée

Le développement du TFA9865 représente une étape importante, mettant en valeur le riche héritage et l'innovation d'une équipe de recherche et de développement audio de renommée internationale. Forte de plus de 40 ans d'expérience, cette équipe a commencé son parcours dans les années 1980 chez Philips, en se concentrant sur la technologie des puces audio. Par la suite, l'équipe a créé la ligne de produits Voice and Audio Solution de NXP et, en 2012, elle a été la première à proposer des solutions d'amplificateurs intelligents, apportant une clarté inégalée et une expérience d'écoute supérieure aux utilisateurs du monde entier. En 2020, cette équipe d'experts a rejoint Goodix Technology, devenant la force principale de sa ligne de produits audio. Axée sur les innovations pionnières en matière de matériel et de logiciel, elle développe également des solutions basées sur des techniques d'apprentissage en profondeur. Ces avancées améliorent considérablement l'expérience de l'utilisateur, tant au niveau de la voix que de la qualité du son.

« TFA9865, le dernier sommet de l'innovation audio de Goodix, a établi une nouvelle référence pour obtenir un son de haute performance avec une faible consommation d'énergie et une taille compacte, a déclaré Yang Yuqing, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale Audio chez Goodix Technology. Avec l'avènement de l'ère de l'IA, nous allons tirer parti de nos technologies innovantes qui présentent une valeur unique pour l'audio mobile, en conjonction avec les applications de l'IA, pour aider les clients mondiaux à atteindre leurs objectifs de croissance. »

À propos de Goodix

Goodix Technology (603160.SH) est un fournisseur de solutions intégrées pour les applications basées sur la conception de circuits intégrés et le développement de logiciels, offrant des solutions logicielles et matérielles de semi-conducteurs de pointe pour les appareils intelligents, les applications IoT et l'électronique automobile.