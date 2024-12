EINE VISUELLE ZEITREISE: BIRKENSTOCK FEIERT 250 JAHRE SCHUHMACHERTRADITION

Mit einer einzigartigen Content-Serie präsentiert BIRKENSTOCK zweieinhalb Jahrhunderte Qualität, Innovation und Handwerkskunst in Bildern. Dieses Projekt unterstreicht den anhaltenden kulturellen Einfluss der Marke und weist zugleich den Weg in eine vielversprechende Zukunft.

LINZ AM RHEIN, Deutschland, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des 250. Jubiläums BIRKENSTOCK's im Schuhmacherhandwerk, veröffentlicht die globale Purpose- und Zeitgeist-Marke eine Buchreihe über ihre sagenhafte Geschichte von den bescheidenen Anfängen als Schuhmacherwerkstatt bis zur weltweiten Ikone.

Das Projekt würdigt nicht nur BIRKENSTOCKs jahrhundertelange Tradition, sondern auch die vielfältige Designkompetenz und die tiefgreifende kulturelle Bedeutung der Marke. Seit Jahrzehnten beeinflusst BIRKENSTOCK Subkulturen, inspiriert namhafte Designer und begeistert Menschen in aller Welt. Diese fortlaufende Tradition und das reichhaltige Archiv werden nun im mit Spannung erwarteten „BOOK OF BIRKENSTOCK" im Detail beleuchtet. Eine einzigartige digitale Enzyklopädie, der mehrbändige Bildband „OLD MILLS NEVER DIE" und die Foto-Wanderausstellung „WALK THIS WAY" beleuchten ebenfalls den Einfluss der Marke und ergänzen die Publikation. Anfang des Jahres präsentierte BIRKENSTOCK unter dem Titel „Birkenstock: Die Geschichte einer Weltmarke" bereits die erste historische Studie über BIRKENSTOCK. Dieses umfassende Werk stellt die einzigartige 250-jährige Schuhmachertradition der Marke auf eine feste wissenschaftliche Basis.

THE BOOK OF BIRKENSTOCK

„THE BOOK OF BIRKENSTOCK" ist eine monumentale Publikation, die BIRKENSTOCK gemeinsam mit dem Göttinger Steidl Verlag herausbringt. Für die Gestaltung zeichnet die bekannte Münchner Designagentur Bureau Borsche verantwortlich. Dieser aufwändig gestaltetet Bildband nimmt den Leser auf 688 Seiten mit auf eine visuelle Reise durch BIRKENSTOCKs umfangreiches Archiv. Die enorme Auswahl an Schwarz-Weiß- und Farbbildern beleuchtet die faszinierende Markengeschichte in all ihren Facetten. Das Buch enthält zahlreiche Archivmaterialien, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden: erste Werbeanzeigen und Skizzen, Originalfotos, Marketingmaterialien aus Privatbesitz und öffentlichen Archiven, legendäre Markenkampagnen, einflussreiche Fashion-Editorials aus Japan, den USA oder Frankreich sowie Schnappschüsse von Fans aus aller Welt in ihren BIRKENSTOCKS. Die hochwertige Gestaltung durch ein Team aus führenden Buchdesignern und der edle Druck zeugen von BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu höchster Qualität und vollendeter Handwerkskunst. „THE BOOK OF BIRKENSTOCK" ist das ultimative Werk über den Einfluss der Traditionsmarke auf die Schuhmacherei, die Modewelt und die Kultur. Das Buch gewährt dem Leser exklusive Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Marken-Ikone mit ihren Schuhen, die von Millionen von Menschen getragen werden, ihren wegweisenden Kollaborationen mit namhaften Designern und der Evolution ihrer visuellen Identität. Mitherausgeber von „THE BOOK OF BIRKENSTOCK" ist der angesehene Drucker und Gestalter Gerhard Steidl, der als einer der Besten seines Fachs gilt und das Buch in einem geprägten Otabind-Softcover-Format präsentiert.

DIE WELTWEIT ERSTE DIGITALE MARKEN-ENZYKLOPÄDIE

Als Ergänzung zum Buch lanciert BIRKENSTOCK eine einzigartige digitale Marken-Enzyklopädie. Diese innovative, mobilfreundliche Microsite präsentiert das „BOOK OF BIRKENSTOCK" in digitalisierter Form und macht das Bildmaterial somit für noch mehr Markenfans zugänglich. Auf der interaktiven Plattform können Besucher BIRKENSTOCKs visuelle Archive sowohl frei als auch chronologisch erkunden. Die Website umfasst kuratierte Geschichten und über 600 Archivbilder, darunter redaktionelle Inhalte, Bilder von VIPs in BIRKENSTOCKS, Filmauftritte, Zeichnungen, Produktfotos und Werbematerialien. Die Nutzer sind eingeladen, den spannenden Content nach eigenen Präferenzen interaktiv zu erkunden. In der digitalen Marken-Enzyklopädie finden sie journalistische Inhalte über Meilensteine aus der Markengeschichte, können den Content und das reichhaltige Archiv nach Themen, Epochen, Modellen, Standorten und Stichwörtern filtern oder nach Lust und Laune durchstöbern. Die Plattform ist die ultimative Anlaufstelle für alle Markenfans und Menschen mit Interesse an 250 Jahren BIRKENSTOCK in Bildern.

DIE KUNST VON BIRKENSTOCK IM FOKUS

Die limitierte Buchreihe „OLD MILLS NEVER DIE" wurde von Gerhard Steidl zusammengestellt und beleuchtet die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von BIRKENSTOCK durch den Sucher einiger der bekanntesten Fotografen unserer Zeit. Das Werk umfasst vier Bildbände, die jeweils einen anderen Aspekt aus dem BIRKENSTOCK Universum in den Blick nehmen, und dient als Ergänzung zum „BOOK OF BIRKENSTOCK". In „WALK THIS WAY" dokumentiert Henry Leutwyler Schätze aus dem Archiv und der Produktion von BIRKENSTOCK. In „FACTORIES" nimmt Werner Bartsch den Leser mit auf eine Reise an BIRKENSTOCKs Produktionsstandorte in Deutschland und zeigt die Menschen und Orte, die die Marke mit einer Mischung aus modernster Technologie und traditionellem Handwerk heute prägen. In „GOLBORNE ROAD" nimmt Juergen Teller den Leser mit nach London. In seinem typischen Editorial-Stil lichtet der deutsche Fotograf auf subversive und ironische Weise einige der Charaktere, die das authentische Leben im Londoner Stadtteil Notting Hill prägen, in ihren BIRKENSTOCKS ab. Der vierte Bildband „GRAPHIC DESIGNER" rückt das grafische Talent und den typografischen Ansatz von Carl Birkenstock (1900–1982) in den Fokus.

Die vier Bildbände sind ebenso wie das „BOOK OF BIRKENSTOCK" in Furoshiki-Tuch gewickelt und kommen in einer Schatulle aus Holz. „OLD MILLS NEVER DIE" fängt als erstes umfassendes Werk die Geschichte der Marke BIRKENSTOCK und deren kulturelle und historische Bedeutung visuell ein und ergänzt diese zugleich durch neue künstlerische Perspektiven.

WANDERAUSSTELLUNG: „WALK THIS WAY"

Anlässlich von 250 Jahren BIRKENSTOCK rückt die kuratierte Wanderausstellung „WALK THIS WAY" mit Bildern von Henry Leutwyler das Archiv von BIRKENSTOCK in den Fokus und reist noch bis Ende des Jahres um die Welt. Eine Auswahl von 140 Fotografien macht Leutwylers einzigartigen künstlerischen Blick auf BIRKENSTOCK für ein weltweites Publikum zugänglich und wird an mehr als 25 Orten gezeigt, darunter Tokio, Paris, Bali, São Paulo, Sydney, London, Shanghai und New York.

Produkteinführung: Donnerstag, 05. Dezember 2024

PRODUKTDETAILS

THE BOOK OF BIRKENSTOCK

ISBN 978-3-96999-382-8

688 Seiten, Otabind-Softcover

75,00 €

„OLD MILLS NEVER DIE" (4 BÄNDE)

Limitierte Auflage

ISBN 978-3-96999-352-1

175,00 €

Erhältlich auf www.birkenstock.com, bei ausgewählten Retail-Partnern sowie im internationalen Buchhandel.

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitenden glauben wir, dass die Herstellungsweise eines Produkts ebenso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreiben wir eine vertikal integrierte Fertigung und produzieren alle unsere Fußbetten in Deutschland. Außerdem fertigen wir über 95 % unserer Produkte in Deutschland und kaufen mehr als 90 % unserer Materialien und Komponenten in Europa ein. Wir verarbeiten unsere Rohstoffe und Zwischenprodukte nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche und verfügen über hochmoderne wissenschaftliche Labore zur Materialprüfung. Mit Sitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.

