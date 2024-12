目で愉しむ靴作り250年の伝統

BIRKENSTOCKが、自らが文化に絶え間なく与えてきた影響に焦点を当てながら、その品質、クラフトマンシップ、革新の遺産を視覚的に捉えたコンテンツシリーズを発表します。

リンツ・アム・ライン, ドイツ、, 2024年12月11日 /PRNewswire/ -- 靴作り250年という節目を迎えるにあたり、質素な靴職人の工房から、社会的意義を掲げ、Zeitgeist(時代精神)を超越するアイコニックな世界ブランドへと変遷してきたBIRKENSTOCKの2長い道のりをご紹介する書籍シリーズです。

The Book of Birkenstock, now available on www.birkenstock.com and selected stores worldwide The Book of Birkenstock, a visual celebration of 250 years in shoemaking The Book of Birkenstock, honoring the legacy of a universal purpose and Zeitgeist brand

この書籍シリーズは、BIRKENSTOCKの伝統に敬意を表するためのものではなく、その豊かなデザイン遺産を讃えながら、その旅路で残してきた足跡、つまり、文化的遺産に焦点を当てています。何十年もの間、BIRKENSTOCKはサブカルチャーに、そして一流デザイナーにインスピレーションを与え、世界中の人々から愛され続けてきたブランドです。この不朽の遺産とそれを証明する豊なアーカイブが今回、待望の出版物『BOOK OF BIRKENSTOCK』としてまとめられました。さらに、世界初のデジタル版ブランド百科事典、4部構成の写真集『OLD MILLS NEVER DIE』、写真展ツアー『WALK THIS WAY』が、『BOOK OF BIRKENSTOCK』を補完し、ブランドが世界に与えてきたインパクトを包括的にご紹介していきます。今年初め、BIRKENSTOCKは『The Evolution of a Universal Purpose and Zeitgeist Brand(普遍的な目的を追求し時代を超えてきたブランドの進化)』を出版しました。これはBIRKENSTOCKに関する初の歴史的研究であり、BIRKENSTOCKが250年にわたり培ってきた靴作りの伝統を、確固たる科学的基盤をもって検証したものです。

『BOOK OF BIRKENSTOCK』

ドイツ、ゲッティンゲンにあるSteidl Publishersと共同で出版される『BOOK OF BIRKENSTOCK』は、制作をBIRKENSTOCKが、デザインをミュンヘンのデザイン事務所Bureau Borscheが担当した、歴史に残る傑作と呼べる一冊です。688頁とボリュームたっぷりのこの一冊は、鮮やかなBIRKENSTOCKアーカイヴ画像を通してその足跡を視覚的な辿っていくジャーニーです。膨大な量の白黒/カラー写真を見ながら、ブランドの豊かな伝統を詳細に至るまでたっぷりお楽しみください。この本には、初期の広告やメモ、写真原版、プライベートや公式の資料室に保存されてきたマーケティング資料、歴史に残ったブランドキャンペーン、日本やアメリカ、フランスのトレンドを形作ってきたファッション誌からの抜粋、世界中でBIRKENSTOCKを履いている人々のスナップショットなど、未公開のアーカイブ資料が豊富に収められています。現代デザインのスタンダードを定義したチームがデザインし、贅沢な製本によってさらに磨きがかけられたこの作品は、BIRKENSTOCKのエクセレンスとクラフトマンシップへのコミットメントを物語るものであると同時に、 同ブランドがフットウェア、ファッション、そして文化に与えた影響を明確に示す歴史的記録と呼べる一冊になりました。読者の皆様には、世界中の何百万人もの人々にとって手放せない一足となったシューズ、世界を魅了するデザイナーとのコラボレーション、そしてビジュアル・アイデンティティの進化など、ドイツを代表するこのブランドの舞台裏をエクスクルーシブにお楽しみいただけます。最高の印刷技術で知られるGerhard Steidl社と共同出版されるこの『BOOK OF BIRKENSTOCK』は、デボス加工された溝付きソフトカバーで発売されます。

世界初のデジタル版ブランド事典

BIRKENSTOCKはこの書籍を補完すべく、画期的なデジタル版ブランド事典を立ち上げました。スマートフォンの時代にふさわしい、革新的なデジタルアーカイブ体験をお楽しみください。このマイクロサイトは、『BOOK OF BIRKENSTOCK』を背景に、より多くのブランドのファンがコンテンツにアクセスできるよう、アーカイブをデジタル領域へとさらに展開していったものです。この没入型プラットフォームでは、BIRKENSTOCKのビジュアルアーカイブを縦横無尽に、または時系列に沿って閲覧することができます。雑誌のコンテンツ、BIRKENSTOCKを着こなしているセレブリティ、映画に登場するBIRKENSTOCK、スケッチ、製品画像、広告素材など、600点以上のアーカイブ画像をナレーションと組み合わせたスタイリッシュなキュレーションでお楽しみ下さい。ユーザーは興味がそそられるようなテーマを中心に、魅力的なコンテンツをインタラクティブに探求していくことができます。BIRKENSTOCKの歴史の節目となるストーリーをハイライトした編集コンテンツを楽しんだり、テーマ、時代、製品スタイル、ロケーションでコンテンツを絞り込んだり、キーワードを使って豊富なアーカイブを検索したり、画像で目を楽しませたり、好きなコンテンツだけをブラウズしたり、と楽しみ方は様々です。すべてのBIRKENSTOCKファンや好奇心旺盛な人々にご満足頂けるであろうプラットフォームが完成しました。

BIRKENSTOCKへ芸術的にアプローチ

ゲルハルト・スタイドルの監修による数量限定写真集『OLD MILLS NEVER DIE』は、現在最も注目されている写真家たちのレンズを通して、BIRKENSTOKの過去、現在、そして未来を捉えたものです。4部構成のこのシリーズは、各巻それぞれBIRKENSTOCKの異なる側面をテーマに取り上げ、『BOOK OF BIRKENSTOCK』によって補完されています。『WALK THIS WAY』ではヘンリー・ロイトワイラーが、BIRKENSTOCKのアーカイブと製造現場で見つけた貴重な資料を芸術的に捉えています。『FACTORIES』ではヴェルナー・バーシュがドイツのBIRKENSTOCK製造現場を巡る旅へと誘います。このブランドを築き上げてきた人々と場所を訪れ、テクノロジーと伝統の匠がいかに融合されているかを視覚的に体験できる作品です。 『GOLBORNE ROAD』では、ユルゲン・テラーがロンドンを訪れ、本物のロンドンらしさに満ちたノッティングヒルの街中で、このエリアを代表するような人々を、型破りでアイロニーが込もったスタイルで捉えています。そして『GRAPHIC DESIGNER』では、カール・ビルケンシュトック(1900-1982)のグラフィックの才能と類型論的アプローチが検証されています。

4部構成写真集シリーズは、『BOOK OF BIRKENSTOCK』とともに木箱に収められ、"風呂敷"で包まれた豪華パッケージでお届けしています。『Old Mills Never Die』は、ブランドの歴史と文化的・歴史的重要性を新鮮な芸術的視点から捉え、包括的に検証した初めての作品です。

巡回展覧会「WALK THIS WAY」

BIRKENSTOCKの靴作り250周年を記念し、その顕著な歴史を称えるため、ヘンリー・ロイトワイラーによる写真展「WALK THIS WAY」が一年を通じて世界を巡回しました。140点の写真作品が展示され、東京、パリ、バリ、サンパウロ、シドニー、ロンドン、上海、ニューヨークを含む20以上の都市で開催されました。この展覧会を通じて、ロイトワイラーが描くBIRKENSTOCKの独自の芸術的視点が、世界中の観客に届けられました。

編集者用情報

製品発表日:2024年12月05日

静物画風画像

クリエイティブな製品画像

アーカイブ画像ハイライト

製作舞台裏ビデオ: BOOK OF BIRKENSTOCK-ダイレクターズカット

製品詳細

『BOOK OF BIRKENSTOCK』

ISBN 978-3-96999-382-8

688頁、溝付きソフトカバー

€75.00 / £65.00 / US$75.00

『OLD MILLS NEVER DIE』

限定版

ISBN 978-3-96999-352-1

€175.00 / £165.00 / US$195.00

www.birkenstock.com、厳選された販売パートナー、書籍国際流通業者を通じての販売。

BIRKENSTOCKについて

BIRKENSTOCKは、消費者の性別、年齢、収入を問わず、世界中の全ての人々の足の健康を守るという使命をもって活動を展開するグローバル・ブランドです。BIRKNSTOCKは人間の足の構造に関する深い知識をその基盤とし、靴作りの伝統を1774年まで遡ることができる時代を超越した「スーパーブランド」です。製品カテゴリーを超え、エントリーレベルからラグジュアリーレベルまで幅広い製品群を揃え、社会的に意識の高い現代人の、そして、そのアクティブなライフスタイルへのニーズにしっかりと応え続けています。ライフスタイル・ブランドとして展開しているフットウェア、スリープシステム、自然化粧品のエリアでも、その製品において重視している価値観は機能、品質、伝統です。BIRKENSTOCKは、自然が意図する歩行("Naturgewolltes Gehen")という概念を世界中に広めてきたフットベッドの発明者でもあります。

世界中に約6,200人の従業員を擁するBIRKENSTOCKにとって、モノがどのように作られるかは、製品そのものと同様に重要なテーマです。BIRKENSTOCKでは品質基準を確保するため、垂直統合型製造拠点を運営し、すべてのフットベッドをドイツで生産しています。また、素材や部品の90%以上をヨーロッパ圏内で調達し、製品の95%以上をドイツで完成させています。素材テストのための最先端ラボを自社内に設けることで、業界で最も高い環境的・社会的基準に従って靴づくりに取り組んでいます。BIRKENSTOCKグループはドイツのリンツ・アム・ラインに本拠地を構え、米国、カナダ、ブラジル、日本、デンマーク、ポーランド、スイス、スウェーデン、スペイン、英国、フランス、ノルウェー、オランダ、ドバイ、シンガポール、インドの販売拠点からその活動を展開しています。

